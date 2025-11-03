Naši Portali
Svečano otvaranje HNK2: 'Nova scena izrasla je iz pepela potresa, beznadnu situaciju pretvorili smo u priliku'

Zagreb: Svečano otvorenje nove scene HNK2
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/14
VL
Autor
vecernji.hr
03.11.2025.
u 19:58

Nova scena Hrvatskog narodnog kazalište u Zagrebu otvara se programom pod nazivom "Slava umjetnosti 2.0", a razvoj događaja možete pratiti uživo na portalu Večernjeg lista

Točno 130 godina nakon što je car Franjo Josip svečano otvorio novu zgradu Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, večeras to kazalište otvara povijesno poglavlje. U Ulici Božidara Adžije na Trešnjevci vrata otvara HNK2, suvremena scena koja rješava desetljetni problem nedostatka prostora i najavljuje budućnost hrvatskog teatra.

Večerašnja svečanost, "Slava umjetnosti 2.0", suvremena je interpretacija scenskog prologa kojim je 1895. otvorena matična zgrada Hrvatskog narodnog kazališta. U režiji Krešimira Dolenčića, program spaja sva tri ansambla kazališta - Dramu, Operu i Balet - uz ulomke iz Zajčeve opere "Nikola Šubić Zrinjski", "Judite" Frane Paraća, baleta "Gospoda Glembajevi" te kolaža tekstova hrvatskih književnika. Za javnost je osiguran prijenos uživo na HRT-u od 20:15 sati, svi zainteresirani građani događaj mogu svečanost i na videozidu ispred zgrade, kao i na portalu Večernjeg lista, gdje ćemo vas iz minute u minutu obavještavati o detaljima ovog povijesnog događaja.

19.50 Građani i gosti već su se započeli okupljati na platou ispred nove zgrade HNK2

20.15 Uz intendanticu Ivu Hraste-Sočo i ministricu kulture i medija, na crvenom tepihu okupljaju se brojni glumci i umjetnici 

- Jako smo sretni, i umjetnici i tehnika i svi koji su radili na oživotvorenju ovog sna da HNK dobije novu scenu. Od sada imat ćemo dvije jednakopravne scene. Zamišljeno je tako da neke reprize iz matične zgrade prikazujemo ovdje, ali i premijerne naslove - kako dramske tako operne i baletne, u ovoj polivanetnoj zgradi sve će biti moguće - otkrila je intendantica Iva Hraste-Sočo

- Oduševljena sam. Strašno sam sretna da je HNK napokon dobio i drugu svoju scenu - rekla je glumica Ksenija Marinković 

20.20  - U današnjim vremenima kada živimo u virtualnom svijetu, vidjeti kazaište uživo je pravo čudo! Publika, kada uđe u ovu prekrasnu zgradu, imat će potpuni osjećaj te magije i mislim da će ona vratiti ljude u kazalište. Ovo je podvig ne samo za Zagreb nego i cijelu Hrvatsku - kazao je političar i povjesničar umjetnosti Andro Krstulović Opara

Na svečanost stigao je i dogradonačelnik Zagreba Luka Korlaet te poručio: Zgrada je dojmljiva, imao sam privilegiju posjetiti je i tijekom građenja. No mislim da je važno reći kako ovo nije samo nova zgrada HNK, ovo je početak preobrazbe čitavog ovog bloka gdje se sada nalazimo, nekadašnje radničke četvrti Trešnjevke

20.25 Večerašnji program započeo je izvedbom ansambla Drame Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, posvete otvaranju matične zgrade Hrvatskog narodnog kazališta prije 130 godina, kada je u Zagreb tom prilikom stigao car Franjo Josip

20.27 Zbor i Orkestar Hrvatskog narodnog kazališta izvode hrvatsku himnu Lijepa naša domovino

20.29 Prema ideji i konceptu redatelja Krešimira Dolenčića i maestra Josipa Skendera, sve večerašnje najave pjevaju operni umjetnici 

20.30 Okupljenima se obratila intendantica Iva Hraste-Sočo

"Dobrodošli u naš novi kazališni dom! U godini u kojoj slavimo 130 godina naše zgrade simbolično započnjemo novo poglavlje. 
Smještena između središta grada i vibrantne Trešnjevke, HNK2 je naše mjesto susreta i novo umjetničko žarište grada Zagreba. Kazalište zaista živi tek kad se sretne s publikom. Želim se ovom prilikom zahvaliti vama, našoj publici, svima koji nam se iznova vraćaju i svima koji nas nek trebaju otkriti. HNK2 pripada svakome od vas, jer kazalište je u svojoj biti mjesto zajedništva. HNK2 je, vjerujem, obećanje budućnost, zalog svim predstavama koje će se ovdje odigrati, publici koja tek treba doći i pričama koje tek čekaju biti ispričane. Večeras HNK u Zagrebu sa svoje sada dvije jednakopravne pozornice, zajedno sa svojom publikom ispisuje nove stranice i iako duboko uronjeno u tradiciju, večeras stoji posebno okrenuto prema budućnosti". 

20.37 Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević zahvalio je Ministarstvu kulture i medija i Vladi Republike Hrvatske na podršci, realizaciji i financiranju ovog projekta koji je od iznimnog značaja ne samo za zagrebačku nego i hrvatsku kulturu u cjelini, te istaknuo i njegovu važnost u revitalizaciji Trešnjevke

20.44 "Sretna sam i ponosna jer smo nakon desetljeća čekanja upravo u našem mandatu donijeli odluku o otvaranju nove scene HNK. No nismo mogli ni sanjati da nas očekuju krize poput pandemije i i potresa i doista nije fraza kada kažem da smo beznadnu situaciju uspjeli pretvoriti u priliku. U vremenima kad se u javni prostor lakše probijaju banalnosti i lažne vijesti, sužava se prostor za raspravu o umjetnosti, dramskim tekstovima i predstavama, kada se kultura natječe s digitalnim sadrzajima, kada se borimo kako bismo mlade privukli kulturi i umjetnosti, svjesna sam da i dalje postoji golem broj nasih sugrađana koji vjeruju u snagu i važnost kulture i umjetnosti. Zbog svih vas nastavit ćemo ulagati u razvoj kulture vodeći se načelima profesionalizma, etike i umjetničke slobode" rekla je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.

20.50 Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković s okupljenima podijelio je svoje istinsko ushićenje. 

"Divno je biti ovdje, i u mogućnosti predstaviti novo kazalište koje će biti dom i drame i opere i baleta i evocirati sjajnu slavnu prošlost naših umjetnika, kulture, jezika i identiteta. Ono što nas posebno veseli je da je ovaj projekt realiziran iz pepela potresa. Važno je prisjetiti se da smo prije 5 godina i nekoliko mjeseci doživjeli najveci potres u Zagrebu u više od stotinu godina. Pet godina nakon toga su sustavnom smo i velikom procesu novog građenja hrvatskog glavnog grada. Ova investicija koja je nastala iz konteksta nekadašnjih radionica i spremišta HNK obogaćena dodatnim financijskim sredstvima - ukupna investicija iznosi 45 milijuna eura - označila je jednu prekretnicu za sve vas koji ste godinama sanjali novu scenu, a za nas je bila prigoda da Zagrebu poklonimo jedan kulturni dragulj" izjavio je Plenković. 

20.56 Plesači baletnog ansambla Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu izvode ulomak iz baleta "Gospoda Glembajevi" Lea Mujića

21.05 Među večerašnjim izvedbama gledali smo i slušali ulomke iz jedne od najpoznatijih hrvatskih opera, "Nikola Šubić Zrinjski" Ivana pl. Zajca; Prvaci opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu Ljubomir Puškarić i Valentina Fijačko Kobić izveli su dvopjev Eve i Zrinjskog, Puškarić, Domagoj Dorotić i Filip Filipović uz zbor, spektakularno finale s pjesmom "U boj" 

Pogledajte tko je sve stigao na otvorenje novog HNK-a: Brojna poznata lica na Trešnjevci
Zagreb: Svečano otvorenje nove scene HNK2
1/19

Nova scena HNK

Foto: HNK

Izgrađeno u samo godinu i pol dana, HNK2 tehnološki je najopremljenije kazalište u Hrvatskoj, a u cijeli kompleks uloženo je 45 milijuna eura. Gledalište može primiti 320 do 350 gledatelja, a pozornica, posebno je važno istaknuti, jednake je veličine kao ona u matičnoj zgradi. 

Pravi život nove scene nakon otvorenja započinje 14. i 15. studenoga s novom produkcijom kultnog mjuzikla Cabaret u režiji Lea Mujića. Cabaret okuplja ansamble Drame, Opere i Baleta u zajedničkom umjetničkom projektu, potvrđujući misiju nove scene kao prostora otvorena istraživanju, suvremenim estetikama i povezivanju različitih umjetničkih formi. Dugoročni planovi uključuju i dodatne sadržaje poput izložbi i edukativnih programa, čime HNK2 postaje cjelovito kulturno središte koje otvara vrata novim generacijama umjetnika i publike.
Iva Hraste Sočo HNK Zagreb HNK kazalište HNK2

Kupnja