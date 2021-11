Pjesme koje je sam napisao, Nikša Kušelj posvetio rodnom Dubrovniku

Glumca HNK Zagreb navikli smo gledati na kazališnoj pozornici no pravi znalci njegova djelovanja znaju da je prilično talentiran i za glazbu. Tako se u ova pandemijska vremena ponovno aktivnije posvetio glazbi pa dovršio jedan raniji projekt i u petak u izdanju Aquarius Recordsa izdaje svoj drugi kantautorski album “Incognito & In flagranti”. U cijelosti je posvećen moru i njegovu rodnom Dubrovniku te priči “Novecento” talijanskog književnika Alessandra Baricca.

– “Novecento” je fantastična priča prema kojoj je snimljen film Giuseppea Tornatorea “Legenda o pijanistu”… Pronađen je na brodu za New York, još kao novorođenče. Novecento je usvojen od ložača i postaje pijanist svjetskog glasa i s njim se dolazi okušati u pijanističkom dvoboju Jelly Roll Morton kojeg “bije” glas da je izmislio jazz….Novecento nikad nije sišao s broda, a kad je brod odslužio svoje, dali su ga potopiti… Novecenta nisu mogli pronaći. E, sad. Legendarna Mani Gotovac, koja je osobno poznavala Baricca, i ja htjeli smo napraviti predstavu Novecento u kojoj bi izvodili ove pjesme. Dakle, neka vrsta mono – mjuzikla. Nekako u to vrijeme Pere Ištvančić i ja radili smo glazbu za film, i malo pomalo zatekli smo se u snimanju i ovih pjesama – ispričao je medijima Nikša Kušelj. Album najavljuje singlom “Grandezza” za koji je on režirao i spot.

Na pitanje pak kako kombinira glumu i glazbu i što sljedeće poslovno planira, objasnivši da jedno ne isključuje drugo dodao je: – S Antom Gelom, glazbenicima i glumcima ansambla HNK Zagreb napravili smo Arsenal “Ljetne noći posvećene” Arsenu Dediću, koji je prilično dobro odjeknuo. Za kraj “Ljetnih večeri HNK”, napravili smo i “Pianopsion” u kojem sam bio autor glazbe i tekstova i koji možda završi na repertoaru HNK Zagreb. “Incognito & In flagranti” zvuči kao treći dio, i završni dio ove trilogije. Sljedeće godine planiram opet jednu veliku suradnju Antom Gelom na obostrano zadovoljstvo, novi spot, nekoliko glazbenih suradnji, završetak filma, ali i izlazak zbirke poezije.