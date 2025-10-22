Naši Portali
Eric Bibb u Zagrebu

Ovako dobro blues svira samo netko koga je kao klinca podučavao Bob Dylan

Foto: Vedran Metelko
1/7
Autor
Hrvoje Horvat
22.10.2025.
u 10:30

Ovacije za blues recital tria Erica Bibba u starinskoj dvorani SC-a gdje je nastupio u sklopu 16. Zagreb Jazz Festivala. Od početka sa standardima Leadbellyja, St. Louis Jimmyja, do Bibovih skladbi, zapravo se nije mogla povući crta između obrada i kantautorskih radova Bibba, što dovoljno govori o pravom „osjećaju za feeling“ kojim spaja dugu tradiciju i na nju dodaje svoje doprinose

Blues nije zemljopisni pojam nego stanje duha; drugim riječima, ne moraš biti tamnoputi Amerikanac da bi bio autentični, bluzmen. Ali pomaže ako jesi, poput Erica Bibba, a pogotovo ako si završio na „pravom putu“ još kao mali, jer je Bibbov otac, glazbenik, bio prijatelj Martina Luthera Kinga, pa su mu dok je bio dijete kroz kuću prošli Joan Baez, mladi Bob Dylan koji mu je dao par savjeta za sviranje gitare, nešto stariji Pete Seeger i mnogi drugi prvaci protestne folk scene ranih šezdesetih.

Bibb, rođen 1951. u New Yorku, sa triom je u utorak navečer održao izvrstan koncert u dvorani SC-a u sklopu 16. Zagreb Jazz Festivala. Sve se to moglo osjetiti u 90-minutnom nastupu kroz pravi omjer pastoralnog američkog folka i oštrog bluesa, spravljenog prema mjerilima autentičnih prethodnika. Bibb već par desetljeća živi u Švedskoj pored Stockholma – o čemu je govorila pjesma „Silver Spoon“ – odakle je fenomenalan gitarist Staffan Astner, koji je u SC-u dodavao električne Telecatser bravure Bibbovom akustičnom gitrskom radu i vokalima. Basist Desmond Foster, smješten na pozornici iza njih, pravom mjerom bas dionica podupirao je čitav nastup tvoreći sa njima bezgrešnu sviračku sliku koja je zbog punoće zvuka u par navrata djelovala kao da je na sceni puno više glazbenika.

Od početka sa standardima Leadbellyja, St. Louis Jimmyja, do Bibovih skladbi, zapravo se nije mogla povući crta između obrada i kantautorskih radova Bibba, što dovoljno govori o pravom „osjećaju za feeling“ kojim spaja dugu tradiciju i na nju dodaje svoje doprinose. Vidjeli smo blues recital sa bezprijekornim sviračkim rješenjima gitarista Astnera, za što je redovito dobivao pljesak iz publike, kao i Bibb koji je snimio par desetakak albuma i sviirao sa mnogima, što se i čuje na koncertima. Kad se basist nakratko prihvatio i klavijatura, filigranski aranžmani još su više pokazali kako suptilna rješenja mogu proširiti zvuk postave sa samo tri instrumentalista. Publika je sve do čula i vidjela u starinskoj dvorani SC-a i shvatila da pred sobom ima ljude koji znaju puno toga, pa su i ovacije bile česte.

Nakon pjesme „Happoiest Man In the World“ bilo je očekivano da će im se za predzadnju pjesmu „Dance me to the End of Love“ (Bibb ju je napisao bez da je znao za isti naziv pjesme Leonarda Cohena, rekavši kroz smijeh „i dalje sam prijatelj sa Lennyjevim odvjetnicima“), na vokalima pridružitu Bibbova supruga Ulrika. Moram spomentuti da je na ručku dan ranije pjevušila temu iz animiranog filma „Baltazar“ kad ju je čula sa zvučnika u restoranu, jer je kao dijete gledala te crtane filmove, ali nije znala da dolaze iz Zagrebačke škole animiranog filma.

Završna „Send Us Brighter Days“ dovela je do pravog gospel ugođaja u dvorani, mada je publika sa bendom već pljeskala i sudjelovala u ranijoj „Refugee Man“, posvećenoj izbjeglicama, svima bez hrane, doma ili pod granatama. Završni klasik-blues i bis elektrificiran poput onih iz Chicaga, sa glazbenicima koji su ustali sa stolaca, napunio je razglas glasnom svirkom bez kočnica i stomping-bluesom „In My Father's House“ završio pravu svečanost bluesa.

