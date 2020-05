Od Kukoča do Jordana, novi film otkriva sve tajne Chicago Bullsa

Sportski je dokumentarac počeo preuzimati primat u tom sve važnijem žanru. Čini se da ima dosta istine u tvrdnji da je dokumentarni film posljednji bastion istraživačkog novinarstva. Takvo novinarstvo ne mora biti vezano za društveno-političke teme, može ga doista biti i u sportu. Jer, “The Last Dance” nudi nam odgovore na niz pitanja o vjerojatno najvećoj svjetskoj klupskoj košarkaškoj momčadi u povijesti – Chicago Bullsima, šesterostrukim prvacima NBA lige. Zašto nisu pokušali doći do sedmog naslova, zašto je otišao njihov trener Phil Jackson pa onda i pitanja koja su posebno zanimljiva nama – što je stvarna priča o dolasku Tonija Kukoča u Bullse? Motivacija su za priču originalne snimke iz svlačionica, s treninga, sve ono neslužbeno što je kameri bilo dopušteno uhvatiti 1997. u zadnjoj sezoni kada su Bullsi bili prvaci, posljednjoj s Jordanom, Pippenom, Rodmanom, Philom Jacksonom…

Biografija generacije

Već to samo po sebi bilo bi dovoljno da se napravi dovoljno zanimljiv dokumentarni serijal u pandemijskoj pauzi, no dobili smo daleko, daleko više. Jer, američka TV mreža ESPN odlučila je napraviti biografiju jedne velike sportske generacije. Prikazati Michaela Jordana, Scottieja Pippena i Dennisa Rodmana, poglavito njih trojicu, i kao sportaše i kao osobe. Dodavši tu i ostatak važnih igrača ekipe poput Horacea Granta, Billa Paxsona, Stevea Kerra pa, jasno, i našeg Tonija Kukoča. Uključivši u to i nekoliko odličnih sportskih novinara koji su Bullse pratili u to doba, a onda i vlasnika Jerryja Reinsdorfa, a naravno i trenera Phila Jacksona. Nije savršeno, jer Jerryja Krausea, čovjeka koji je te Bullse zapravo stvorio, a onda ih i demontirao, ovdje nema, preminuo je prije tri godine.

Problemi s kockom

Ipak, velika je većina vremena desetodijelnog dokumentarca posvećena onom najvećem, Michaelu Jordanu. Nema se tu što objašnjavati, bez njega ni Bullsa ne bi bilo, a bila je to i jedinstvena prilika za ESPN i cijeli svijet, uostalom, da iz prve ruke doznaju je li ikada imao problema s kockom, zbog čega se košarke ostavio dva puta, drugi put zauvijek, što je pozadina dolaska Tonija Kukoča u Bullse, zašto nije podnosio Isiaha Thomasa. Moglo se i korak dalje pa otići nešto dublje u Jordanov privatni život, brakove, no bilo bi to doista previše, a i tabloidnost je pametno ostavljena za Dennisa Rodmana. “The Last Dance” još je jedan u seriji sportskih dokumentaraca koje se može smatrati klasicima. “Senna”, “Maradona”, “Kako se zovem: Muhammad Ali” pa čak i “Jedna noć u Torinu”, a onda s druge strane “Ikar” i sada “The Last Dance” bio bi izbor obvezan za svakog iole ambicioznijeg sportskog entuzijasta. Istina o najvećima iz prve ruke, pa i nešto više od toga, od njihovih protivnika i gorkih rivala. Ne može bolje u sportu.