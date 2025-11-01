Naši Portali
Plenarno zasjedanje

Obuljen Koržinek poduprla UNESCO-ve inicijative u očuvanju demokracije i slobode izražavanja

Ministarstvo kulture i medija
VL
Autor
Hina
01.11.2025.
u 14:54

Ministrica kulture i medija sudjeluje u programu 43. zasjedanja Opće skupštine UNESCO-a u Samarkandu u Uzbekistanuu, gdje se na plenarnom zasjedanju obratila sudionicima u sklopu izlaganja predstavnika država članica o prioritetima u svim UNESCO-vim programskim područjima - obrazovanju, znanosti, kulturi i informacijama

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek u ime Hrvatske poduprla je UNESCO-ove inicijative u promicanju obrazovanja, kulture, očuvanju demokracije, promicanju medijske pismenosti, slobode izražavanja i slobode medija, priopćilo je Ministarstvo kulture i medija.

Ministrica sudjeluje u programu 43. zasjedanja Opće skupštine UNESCO-a u Samarkandu u Uzbekistanuu, gdje se na plenarnom zasjedanju obratila sudionicima u sklopu izlaganja predstavnika država članica o prioritetima u svim UNESCO-vim programskim područjima - obrazovanju, znanosti, kulturi i informacijama.

Obuljen Koržinek podsjetila je na obilježavanje 80. godišnjice od donošenja Povelje UNESCO-a kojom su države članice potvrdile interes za izgradnjom mira, međunarodnom suradnjom u obrazovanju, znanosti i kulturi te pohvalila odluku novoizabranog glavnog direktora Khaled Ahmed El-Enany Ali Ezza da ljude i zaštitu njihovih prava stavi u središte promišljanja o budućem razvoju  UNESCO-a.

Upozorila je da se osamdeset godina nakon završetka Drugog svjetskog rata ponovno suočavamo s ratom u Europi i razornom ruskom agresijom na Ukrajinu te dodala kako više od tri i pol godine svjedočimo otporu, hrabrosti i nepobjedivom duhu ukrajinskog naroda u njihovoj borbi za mir i slobodu.

Taj je sukob usporedila s hrvatskom obranom od srpske agresije u 1990-tima te istaknula da Hrvatska podupire Ukrajinu od samog početka rata na mnogo načina i obećala kako će potporu nastaviti dok god bude potrebno.

Hrvatska je, naglasila je, na osmom mjestu na globalnoj ljestvici provedbe ciljeva održivog razvoja. Dodala je kako će se Hrvatska nastaviti zalagati za uključivanje kulture kao samostalnog cilja i važnog segmenta za postizanje ciljeva održivog razvoja.

To su, dodala je potvrdili na Mondiacult-u, UNESCO-ovoj konferenciji o kulturi i održivom razvoju nedavno u Barceloni, te prije toga 2022. godine u Meksiku.

Hrvatska pozdravlja UNESCO-vu predanost promicanju ciljeva vezanih uz zaštitu oceana, voda i bioraznolikosti, jer su oni neraskidivo povezani s očuvanjem kulture i kulturne baštine", naglasila je ministrica.

Podsjetila je da je Hrvatska posvećena zaštiti naše bogate podvodne baštine, ponajviše u okvirima djelatnosti Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru koji je UNESCO-v centar II. kategorije.

Hrvatska je prepoznala važnost širenja mreže rezervata biosfere i geoparkova te daje veliku važnost prenošenju vrijednosti zaštite kulturne baštine i bioraznolikosti na mlađe generacije, rekla je Obuljen Koržinek. 

Izrazila je zadovoljstvo, što se uz UNESCO-ovu potporu u Starogradskom polju na otoku Hvaru održavaju radionice za mlade volontere iz cijelog svijeta na kojima se mladima pruža prigoda da nauče umijeće izradbe suhozida.

Iznimno cijenimo UNESCO-ove programe za učenja o Holokaustu, genocidu i antisemitizmu u kojima Hrvatska aktivno sudjeluje, istaknula je.

Poručila je da će u svijetu u kojem su demokracije ugrožene porastom populizma, nedemokratskih pokreta, lažnih vijesti i dezinformacija, kao i izazovima povezanima s umjetnom inteligencijom, UNESCO-ove inicijative u promicanju obrazovanja, demokracije, medijske pismenosti, slobode izražavanja i slobode medija i  dalje imati punu hrvatsku potporu.

Avatar KmicaSKvarta
KmicaSKvarta
15:07 01.11.2025.

Jel sloboda istraživanja vrijedi i za Jasenovac?

