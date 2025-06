Novi album Mateja Meštrovića proglašen najboljim na svijetu

Naš proslavljeni pijanist, skladatelj i svestrani umjetnik Matej Meštrović dobio je još jedno veliko priznanje u svojoj karijeri. Portal Solopiano.com ponovno je njegov album proglasio najboljim na svijetu.

Da je njegov album "Piano Balade Vol.1" osvojio nagradu za album godine u kategoriji klasične glazbe, objavio je na društvenim mrežama i sam Meštrović. No, to mu nije prvi put da ga je taj specijalizirani portal nagradio, jer priznanje za album godine već je dobio i 2021. za "Piano Waves".

Solopiano.com poznati je portal na kojem stotine pijanista iz cijeloga svijeta mogu postaviti svoje autorske albume, a svake godine dodjeljuje se i više nagrada. Osim kategorije klasične glazbe, tu su i kategorije suvremene, jazz, kršćanske i duhovne te miješanih žanrova, improvizacija... Osim Meštrovića, nagrađeni su i sjajni pijanisti Ralph Zurmuhle za album "Reverence", Doug Hammer za album "November", Gisela Mabel za "Album de Retratos", Peggy Still Johnson za "Echoes of the Harvest: Piano Hymns for Thanksgiving" te Richard Goldsworthy za album "The Blue Horizon".