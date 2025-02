Pet puta se ženio, samu jednu je istinski volio, a kćer nikada nije prihvatio

Bio je muškarac koji je svojim osmijehom i šarmom osvojio ne samo Hollywood, već i srca milijuna gledatelja i gledateljica diljem svijeta. Bio je zvijezda čije su ljubavne afere izvan kamere bile jednako intrigantne kao i njegove filmske uloge. Njegovo ime je, naravno, Clark Gable - glumac kojeg su nazivali "kraljem Hollywooda" i čovjek čiji je privatni život bio prepun skandala, neočekivanih obrata i tajni, koje su tek desetljećima kasnije izašle na vidjelo.

Rođen je 1. veljače 1901. godine u malom gradiću Cadizu u Ohiju, a njegovo djetinjstvo nije bilo lagano. Majka mu je umrla kada je imao samo deset mjeseci, a odgojila ga je pomajka koja ga je naučila osnovama glume i razvila njegovu ljubav prema Shakespeareu. Sa 16 godina napustio je školu i radio razne poslove prije nego što je otkrio svoju strast prema glumi.

Prvi koraci u Hollywoodu bili su teški - studiji su ga odbijali zbog "prevelikih ušiju", a preživljavao je kao statist u nijemim filmovima. Josephine Dillon, njegova prva supruga i učiteljica glume, bila je 17 godina starija od njega. Ona ga je transformirala iz neuglednog mladića u sofisticiranog glumca, financirala njegove prve glumačke satove i pomogle mu usavršiti glas. Nakon četiri godine braka, Gable je upoznao bogatu nasljednicu Mariu Langham, također 17 godina stariju ženu koja mu je svojim vezama i novcem otvorila vrata holivudskih studija.

Njegov prvi veliki uspjeh došao je s filmom "Dogodilo se jedne noći" (1934.), gdje je njegova kemija s Claudette Colbert bila toliko uvjerljiva da je publika bila uvjerena kako su par i u stvarnom životu. Na setu je postao poznat po svojim šaljivim improvizacijama, a poznata scena gdje skida košulju i otkriva da ne nosi potkošulju navodno je uzrokovala drastičan pad prodaje muških potkošulja diljem Amerike. Njegova filmska karijera doživjela je vrhunac upravo Oscarom za ovaj film.

Najpoznatija uloga svakako mu je bila ona Rhetta Butlera u filmu "Zameo ih vjetar" (1939.). Zanimljivo je da Gable isprva nije želio tu ulogu - morao ga je nagovarati sam Louis B. Mayer. Na setu je imao problema s umjetnim zubima koji su mu često ispadali tijekom snimanja, posebno tijekom slavne scene gdje izgovara "Frankly, my dear, I don't give a damn". Ta scena morala se snimati nekoliko puta upravo zbog njegovih zubnih problema. Ova mu je uloga također donijela nominaciju za Oscara, kojega ovoga puta nije osvojio, no njegovi su filmovi redovito su punili kino dvorane. Ipak, iza kulisa, Gable je postao još poznatiji po svojim brojnim aferama s kolegicama.

Najkontroverznija veza bila je ona s Lorettom Young 1935. godine. Tijekom snimanja filma "The Call of the Wild", njihova kratka afera rezultirala je trudnoćom koju je Young očajnički pokušavala sakriti. Otputovala je u Europu na nekoliko mjeseci, a po povratku je inscenirala "posvajanje" vlastite kćeri Judy. Dijete je odrastalo ne znajući istinu o svom podrijetlu sve do svoje 31. godine, kada je slučajno otkrila da joj je Gable otac. Judy je kasnije opisala kako je godinama pokušavala uspostaviti kontakt s ocem, slala mu pisma i fotografije, ali Gable nije pokazivao nikakav interes. Štoviše, navodno je svojim bliskim prijateljima govorio kako "nema dokaza da je dijete njegovo".

Carole Lombard, njegova treća supruga, bila je jedina žena koju je Gable istinski volio. Njihov brak, koji je trajao od 1939. do njezine tragične smrti 1942., bio je ispunjen strašću i međusobnim razumijevanjem. Nakon što je poginula u avionskoj nesreći, slomljeni Gable se, unatoč svojim godinama, pridružio zračnim snagama u Drugom svjetskom ratu. Po povratku iz rata, Gable se suočio s drastično promijenjenim Hollywoodom. Studio sustav koji ga je učinio zvijezdom počeo se raspadati, a novi trendovi i mlađi glumci preuzeli su pozornicu. Njegova karijera, nekad blistava, počela je blijedjeti, iako je i dalje snimao filmove, više nikad nije dostigao sjaj svojih predratnih godina.

Njegovi kasniji brakovi bili su pokušaji da pronađe izgubljenu sreću. Sylvia Ashley, njegova četvrta supruga, bila je britanska manekenka i ljepotica koja je pokušavala imitirati Lombard, što je Gablea izluđivalo, a njihov brak trajao je samo tri godine.

Njegova posljednja supruga, Kay Williams, bila je bivša glumica i model koja je s Gableom dijelila strast prema lovu i životu na ranču. Iako je njihov brak djelovao stabilno, Kay je kasnije priznala da je Gable nikada nije volio onako kako je volio Lombard.

Clark Gable preminuo je 16. studenog 1960. od srčanog udara, nekoliko dana nakon završetka snimanja "Neprilagođenih". Njegova ostavština je složena - s jedne strane bio je neosporni kralj Hollywooda, glumac koji je definirao muževnost i šarm na velikom platnu, a s druge strane čovjek koji je iza sebe ostavio niz slomljenih srca i neispunjenih obiteljskih obveza. Njegova priča ostaje kao svjedočanstvo o cijeni slave i kompleksnosti ljudske prirode, gdje se isprepliću profesionalni uspjeh i osobni neuspjesi, stvarajući portret čovjeka koji je, unatoč svim manama, postao jedna od najupečatljivijih figura zlatnog doba Hollywooda.