Nazovimo to pravim imenom – silovanje,  nema ljubavi koja kao žrtvu traži cijeli život

Ona ima 15 godina, a njezin karizmatični profesor 42. No ono što je čak i šokantnije od načina na koju je iskusan muškarac iskoristio mladu djevojku, zapravo još djevojčicu, jest način na koji joj je zauvijek obilježio život, gurnuo je u krug pakla iz kojeg ona jednostavno ne nalazi izlaz.

Sve se to nalazi u romanu “Vanessa moja crna”, prvijencu Kate Elizabeth Russell (Znanje, urednica Nataša Pejić, prijevod Maja Klarić, 129 kuna), potresnoj priči o seksualnom zlostavljanju i tome kako ono zauvijek obilježava svoje žrtve. Autorica naime, paralelno priča što se dogodilo kada njezina junakinja dolazi u novu školu i tamo pada u mrežu profesora engleskog jezika i književnosti, ali i sve ono što im se događa sedamnaest godina poslije kada je on konačno optužen za silovanje, kada sve više žena javno iznosi svoje priče iz kojih je jasno da je bio serijski seksualni predator.

U prvoj liniji priče odlično je dočaran način manipulacije. Čitatelj jasno shvaća da mlade i naivne djevojke pred takvim muškarcima imaju šansi za bijeg koliko i noćni leptir kada ga zahvati vrelina svjetiljke. I baš zato je još tragičnije čitati drugi dio priče, shvatiti da odrasla žena sve te godine proživljava isključivo taj, jedan jedini ljudski odnos, i da još uvijek ne može prihvatiti što se zapravo dogodilo te čak i svojoj terapeutkinji objašnjava zašto i kako to nije bilo silovanje.

Štoviše, njoj otrežnjenje ne donose ni druge žene, iako su njihove priče identične, jer ona jednostavno ne može živjeti sa spoznajom da je bila samo jedna u nizu, a ne velika (najveća) ljubav njegova života. I to je taj krunski dokaz o kakvom se strašnom zločinu radi, zločinu koji je u stanju zaustaviti život u nečijem krevetu, nečijoj bolesnoj maštariji (odlično je tu upotrebljena Nabokovljeva “Lolita”), nečijoj bezobzirnosti...

I zato stvari zaista treba nazvati pravim imenom: bilo je to silovanje i zlostavljanje koje je trajalo godinama, ma koliko to ona nijekala. Nema te ljubavi koja traži da joj se na oltar položi cijeli život, ali do te spoznaje nitko ne može doći u dobi od petnaest godina.