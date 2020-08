Najveća svjetska fotografska agencija na udaru zbog dječje pornografije

Jedna od najvećih svjetskih fotografskih agencija, Magnum Photos, trenutno se nalazi u središtu skandala zbog prodaje seksualno eksplicitnih slika maloljetnika.

Sporne fotografije djelo su slavnog američkog fotografa Davida Alana Harveyja koji je 80-ih godina prošlog stoljeća dokumentirao podzemlje Bangkoka, poznatog po seksualnom turizmu. Prikazuju seksualne radnice i radnike čija su lica jasno vidljiva, na nekim fotgrafijama osobe su razodjevene, a označene su u kategorijama poput “tinejdžeri”, "prostitucija" i “13-18 godina”.

Iz toga se, tvrdi Andy Day, novinar koji je razotkrio aferu, da zaključiti kako je riječ o maloljetnim subjektima, a posebno je problematično to što su se nalazile u javnoj Magnumovoj arhivi više od 30 godina i kao takve, bile su dostupne za prodaju. I dok su neki skočili u obranu umjetničkoj i dokumentarističkoj vrijednosti fotografija koje prikazuju surovu realnost mnogih stanovnika Tajlanda, činjenica je da one krše etički kodeks organizacija za zaštitu djece poput UNICEF-a. On naime nalaže da se pri dokumentiranju praksi koje uključuju zlostavljanje djece, njihov identitet mora zaštititi te lice ne smije biti vidljivo na eventualnim fotografijama.

- Na Tajlandu, dječja prostutitucija je ilegalna. Nije najjasnije što je Alan Harvey radio u sobi kada je fotografirao dijete u donjem rublju. Fotografiranje seksualno eksplicitnih fotografija djece je čin seksualnog zlostavljanja djece. Na web stranici Magnum Photos nalazi se više od stotinu fotografija maloljetnih seksualnih radnika i radnica iz cijelog svijeta. A mnogo njih izgleda kao da je fotografirano bez pristanka subjekta - napisao je Day.

Iz Magnuma su izvijestili da su arhivu privremeno zatvorili kako bi je pregledali i uklonili sve problematične fotografije.

Ovo nije prvi put da se Magnum našao u žarištu skandala zbog seksualno eksplicitnih fotografija. Prije nekoliko godina, u suradnji s časopisom LensCulture promovirali su fotografski natječaj fotografijom silovanja. Na slici je bio prikazan muškarac koji siluje djevojku čije je lice jasno vidljivo. U opisu je stajalo da je riječ o 16-godišnjakinji prisiljenoj na seksualni čin s "klijentom" u četvrti crvenih svjetiljki u Kalkuti.