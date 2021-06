Najneukusniji kandidat na izborima lagao je i huškao. Mislim da bi trebao odgovarati

Bilo da mu skuša visi oko vrata ili iz stražnjice viri ruža, Damir Martinović Mrle ozbiljan je glazbenik, ozbiljan umjetnik i ozbiljan radnik. Najveća mana mu je bezgraničan višak kreativne energije, a ekscentrična pojavnost tu je samo spontana kulisa koja ispliva u eksploziji ideja bez puno promišljanja. Kaže, najgore funkcionira kad razmišlja o tome što će raditi ili što bi u određenoj situaciji bilo prigodno reći. Mnogi se boje biti bez razuma koji sputava, ali ne trebaju biti netko drugi, ne trebaju nikoga ponoviti ni oponašati, već trebaju biti ono što jesu. Kaže Mrle, to je dar Božji i poručuje: “Ne budi kao..., nego budi ratnik.” On to zbilja jest – jedinstvena osobnost naše kulturne scene.