Nagrada za aktivistički rad redatelju koji u srcu Amazone stvara Antigonu

Prosudbeno povjerenstvo nagradu je odlučilo dodijeliti Milu Rau za stvaranje društveno angažiranog političkog teatra u kojemu na jedinstven način spaja umjetnost, književnost i politiku.

"Umjetnost i kazalište oduvijek su u svojoj srži duboko politični, od antičkog grčkog teatra do Friedricha Schillera i Bertolta Brechta. Augusto Boal, Thomas Bernhard, Christoph Schlingensief ili Heiner Müller također to pokazuju. Danas to čini redatelj i autor Milo Rau", stoji u obrazloženju odluke.

Milo Rau prvi je redatelj i dramski pisac koji je dobio tu nagradu. Prethodni dobitnik bijenalne nagrade je pisac Ralf Rothmann. Među dosadašnjim su dobitnicima i Navid Kermani, Juli Zeh, Günter Wallraff, Eva Menasse, te Christoph Hein.

Rau, kojemu su politički angažirane predstave u kojima izravno i na kontroverzan način tretira neuralgične točke suvremenog društva donijele status jednog od trenutno u svijetu najviše spominjanih kazališnih redatelja, nije nepoznat hrvatskoj publici - kao stalni redatelj belgijskog kazališta NT Gent u Zagrebu je gostovao na Festivalu svjetskog kazališta (FSK) u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu.

Nagrada će mu biti uručena na posebnoj svečanosti zakazanoj za 24. svibnja, ovisno o daljnjem razvoju situacije s pandemijom koronavirusa.

Rau je prošli tjedan zbog izbijanja pandemije u Brazilu morao prekinuti rad na trećem dijelu svoje antičke trilogije "Antigona u Amazoni", u kojemu zajedno s domorodačkim stanovništvom, aktivistima i glumcima, iznova stvara Sofoklovu "Antigonu" usred amazonske prašume kao krvavi obračun tradicionalne mudrosti i globalnog turbo-kapitalizma, simbolični vapaj čovjeka u borbi sa samonametnutim zapadanjem u pohlepu, zabludu i oholost.

Riječ je o novom projektu koji stvara u okviru svojeg Međunarodnog instituta za politička ubojstva (International Institute for Political Murder, IIPM).

"Filozofija budućnosti doći će iz šuma, iz favela i predgrađa, iz okupiranih kuća i monokultura", napisao je Rau u eseju o svojem novom projektu objavljenom u nizu europskih časopisa, kojim je privukao veliku pozornost na društvenim medijima.