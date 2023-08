My Back Was a Bridge for You to Cross: Album se bavi temama otuđenosti, ekologije, klimatskih promjena...

Antony and the Johnsons sredinom dvijetisućitih bili su među najzanimljivijim newyorškim debitantima, a nekoliko vrhunskih albuma prometnuli su Antony među vodeće nove autorice. Snimili su vrhunske albume poput debitantskog "I Am a Bird Now", a nakon 13 godina stanke od zadnjeg zajedničkog albuma "Swanlights" iz 2010., pojavio se novi "My Back Was a Bridge for You to Cross".

Anohni je, promijenjenog imena, 2016. objavila prvi solo album "Hopelessness", a nedavno se pojavila u društvu reprezentativne postave gostiju na albumu "Folkocracy" Rufusa Wainwrighta s Davidom Byrneom, Johnom Legendom, Brandi Carlile, Sheryl Crow, Chaka Khan i drugima. Upravo Wainwright – kojeg smo gledali uživo i u Lisinskom – i Boy George, nakon njezina "mentora" Loua Reeda, bili su glasni zagovornici novog imena underground scene New Yorka, pa je Boy George tvrdio da bi mogla "prodati milijune albuma poput Norah Jones".

S producentom Jimmyjem Hogarthom, iskusnim srednjostrujašom koji je prije radio s Jamesom Bluntom, Amy Winehouse, Duffy i Tinom Turner, ovo je najbliže što Anohni može doći do inteligentne, autorski i pjevački izazovne ploče, ali ipak najprihvatljivije široj publici od svih do sada. Napravili su posvetu soulu sedamdesetih i albumima poput "What/s Going On" Marvina Gayea, prve eksplicitno političke ploče soul-glazbe.

Jer, prema riječima Anohni, slične teme dominantne su i u današnjem društvu, pa se i album kroz deset pjesama bavi temama otuđenosti, ekologije, klimatskih promjena i transfobije u suvremenom svijetu. Snimljen uz pratnju manjeg benda, samo s gitarama, klavirom i ritam-sekcijom, nakon programatskog uvodnog singla "It Must Change" koji zaista doziva Marvina Gayea, distorzirani gitaristički udar iduće minijature "Go Ahead" pokazuje što sve mogu napraviti "pravednički gnjev" i sjajan vokal koji pjevački dominira čitavim albumom. I ostale pjesme mogle bi biti pristupačne široj publici, ali bez obzira na suradnju s producentom i koautorom poznatim po komercijalnim probojima, zadržavaju poznati pomaknuti autorski pristup i kut gledanja, tj. pjevanja koji su bili i ostali najjače oružje jedne od najboljih američkih pojava zadnjih dvadesetak godina.

