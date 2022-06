Moderni Romeo i Julija iz mafijaških obitelji zaigrali na Lovrijencu

U prekrasnom ambijentu dubrovačke tvrđave Lovrijenac u utorak predstavom "Romeo i Julija" otvoren je Midsummer Scene Festival, ove godine pod motom "To be or not to be" ("Biti ili ne biti"). Nazivan i najjužnijim engleskim kazališnim festivalom, ovo je osma sezona tog kazališta na otvorenom koje je s radom započelo 2014. godine na 450. obljetnicu Shakespeareova rođenja.

Slavne "Romea i Juliju" režirao je i na scenu postavio Sean Aita, a izvodi se na engleskom jeziku. Aita je svoju verziju tragedije osuvremenio, postavivši je u kasne 60-e godine 20. stoljeća u Veroni i adaptirajući bezvremensku priču o nesretnim ljubavnicima iz zavađenih obitelji, inspirirao se talijanskom mafijom. A u nesretnom spletu okolnosti, nekoliko dana prije premijerne izvedbe, glavni je glumac Clément Charles koji tumači Romea, završio u bolnici.

– Novog Romea našli smo preko društvenih mreža i audicijom preko Zooma. Jordan McKenzie bio je najbolji i već u nedjelju je bio u Dubrovniku. U kazalištu uvijek morate biti spremni na krizu. U predstavi prije pandemije imali smo jedan lom noge pa se zbilja pitam da neki duh Lovrijenca ne voli Romea i Juliju – za Hinu rekao je Aita.

"Romeo i Julija" će se tijekom festivala, do 5. srpnja, izvesti još dvanaest puta, a na rasporedu su još dvije predstave i dva koncerta. Među njima je i još jedan komad Seana Aite nastao u suradnji s Filipom Krenusom, takozvana melankomedija "Bijedan glumac", a festival nastavlja suradnju s Kazalištem Marina Držića pa će se na Lovrijencu održati i izvedba predstave "Hamlet – Evidencija zločina jedne monarhije" u režiji Livije Pandur. Za 750. obljetnicu Dubrovačkog statuta, 27. lipnja u sklopu festivala nastupit će pijanistica Antonija Pacek koja će izvesti skladbe sa svog posljednjeg albuma "Seasons of Life", a festival će zatvoriti Klapa Kaše koja će otpjevati najljepše Shakespeareove sonete u hrvatskom prijevodu Luka Paljetka i glazbenom aranžmanu Vicka Dragojevića.