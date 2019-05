Pogledajte hrvatski paviljon na Venecijanskom bijenalu: Izgleda senzacionalno!

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek otvorila je hrvatski paviljon na 58. Venecijanskom bijenalu, ove godine posvećenom vizualnim umjetnostima gdje nas predstavlja rad multimedijskog umjetnika Igora Grubića "Tragovi nestajanja (u tri čina)".

Izgleda senzacionalno i nosi snažnu poruku koja odlično korespondira s ovogodišnjom temom kustosa i umjetničkog direktora izložbe Ralpha Rugoffa - "May You Live In Interesting Times" - što je česta britanska poslovica koja se reflektira na sadašnje doba kako društveno i politički tako i kulturno.

Pogledajte video s otvorenja hrvatskog paviljona na 58. Bijenalu vizualnih umjetnosti u Veneciji

Grubićev projekt nastajao je 13 godina, a čine ga tri fotoeseja na temu promjena koje nam je donijela tranzicija, kako u industriji, načinu stanovanja i vizurama gradova tako i u ideologijama i promjenama uvjerenja. U sklopu projekta je prikazan i Grubićev eksperimentalni 13-minutni animirani film "Kako se kalio čelik".

Foto: Bojan Mrđenović Igor Grubić: Tragovi nestajanja (u 3 čina)

Šire slike radi, prvi dio Grubićeva fotoeseja naslovljen je "Divlja kuća". U njemu fotografski godinama prati način stanovanja u komuni zagrebačkih beskućnika na području izgradnje današnjeg rotora. Slika mjesta na kojem njihove kamperice, kolibe i vrtove istiskuje konzumeristički svijet. Drugi dio je "Filigranski pločnik" u kojem prati nestajanje malih obrtnika iz centra Zagreba, Beograda, Istanbula, Skopja... u kojima njihove radnje postaju kafići i hosteli. Dok je treći dio, "Dekonstrukcija tvornice", posveta propasti zagrebačkih, istarskih i sisačkih tvornica.

Naš paviljon u Veneciji prostire se na 300 četvornih metara, a u projekt je uloženo 750.000 kn i još 80.000 kn u adaptaciju prostora bivše palače iz 16. st. u kojem je postavljen. Ove se godine, naime, taj prostor prvi put koristi kao nacionalni paviljon.