Lov na poremećenog ubojicu i tragične brojke o seksualno iskorištavanim ženama

U 2020. godini ovo je bio najprodavaniji roman u Švedskoj, a riječ je o osmom romanu iz serijala u kojem najteže i najzamršenije zločine rješava inspektor Joona Linna. To je “Dvostruki čovjek” Larsa Keplera (Fraktura, urednica Iva Karabaić, prijevod Lana Momirski, 149 kuna). Lars Kepler zapravo je pseudonim pod kojim taj serijal zajedno piše bračni par švedskih književnika (oboje su prije ovog serijala, svaki posebno, ostvarili značajne uspjehe): Alexandra Coelho Ahndoril i Alexander Ahndoril.

Kao i u svakom od prethodnih zajedničkih romana, zanimaju ih teme koje su uspjeli sakriti u formu uzbudljivih trilera. Ovdje se iza priče o lovu na serijskog ubojicu koji otima i drži zatočene mlade djevojke sve dok ih ne smakne zbog najmanjeg neposluha, kriju dvije društveno važne teme. Prva govori o seksualnom zlostavljanju žena i njihovu iskorištavanju za prostituciju, pa tako knjiga završava crnim brojkama koje je objavio UN, a koje kažu da je danas više od milijarde žena u svijetu bilo izloženo seksualnom nasilju, da ih je više od 40 milijuna uključeno u prostituciju, 28 milijuna ih živi u ropstvu, a 750 milijuna ih je stupilo u brak prije 18. rođendana... Ovaj krimić zapravo naglašava životne tragedije koje se kriju iza svakog od tih strašnih brojeva.

Druga, podjednako važna, tema je psihološki fenomen podvojene ličnosti, koji do današnjih dana nije dovoljno istražen, ali ni objašnjen, iako očito postoje takvi ljudi. Autori dobro pojašnjavaju neke od mogućih uzroka kao što su teške psihološke traume u ranom djetinjstvu i život uz ljude koji “hrane” traumu. No, za sve one koje ne zanimaju konteksti – ni psihološko-zdravstveni ni društveni, dovoljno je reći kako je ovo zasigurno najuzbudljiviji roman iz cijelog ovog serijala, uzbudljiva priča koja čitatelje često odvodi na krivi trag, a svojim ubrzanim ritmom postiže i učinak cjelonoćnog čitanja zato što se ovaj roman doslovno ne može ispustiti iz ruku jer iz poglavlja u poglavlje priča postaje sve luđa i neizvjesnija.