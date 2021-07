Like Lika Festival uglazbljuje autentične prirodne i drevne kulturne lokacije Like

Lika je toliko lijepa i raznolika da očarava i mami s koje god joj strane prišli. Većinu površine Like čine nacionalni parkovi (Plitvička jezera, Paklenica i Sjeverni Velebit) premreženi hrvatskim rijekama ponornicama (Gacka, Lika, Otuča, Krbava, Korenica i rijeka Una koja izvire u Lici).

Uz prirodne znamenitosti, izvore rijeka, jezera, slapove, bogatstva nacionalnih i pećinskih parkova, Lika čuva i otkriva bogatu kulturnu i povijesnu baštinu Hrvatske. Tragove čovjekovog nastanjivanja ove rajske zemlje baštinimo od pretpovijesti, preko drevnih Japoda, antičkog Ilirika i srednjovjekovnih starohrvatskih župa Hrvatskog Kraljevstva do danas.

Hrvatska udruga Ars Organi Sisciae, koja je u festivalskoj sezoni realizirala već tri festivala (15. međunarodni orguljaški festival Ars Organi Sisciae, 7. Zrin Festival i Festival drvenih kapela) - u partnerstvu sa Pučkim otvorenim učilištem Dr. Ante Starčević u Gospiću, a uz podršku Ministarstva kulture i medija RH, Ličko-senjske županije, Grada Gospića i Općina Brinje, Karlobag, Perušić i Plitvička jezera – pokrenula je novi festival suvremene i ozbiljne glazbe: Like Lika Festival.

Like Lika Festival uglazbljuje autentične prirodne i drevne kulturne lokacije vrhunskim glazbenim izvedbama ozbiljne i suvremene glazbe, a u spoju netaknute prirode i drevne povijesti s glazbom otkriva sve mirise, boje, okuse i zvukove Like.

Ovogodišnje prvo izdanje Like Lika Festivala kreće s mjesta kroz koje prolazi 45. paralela sjeverne zemljopisne širine - iz Brinja, smještenog između obronaka dvije kršne planine Velebita i Male Kapele. Glazbom sjajnog ansambla Acoustic Project pozivamo vas da 1. 8. otkrijete srednjovjekovni plemićki grad Sokolac, središte moćnih hrvatskih knezova Krčkih u Lici, podno kojega se u davna vremena razvilo naselje Brinje. Po svojoj reprezentativnoj gradnji te posjetima kraljeva i drugih istaknutih ličnosti, Sokolac je vrijedno povijesno i spomeničko dobro hrvatske kulturne baštine.

Sa sjevera Like odlazimo na jadransku obalu. U Karlobagu otkriva Like Lika Festival otkriva prelijepi Mediteranski vrt Kava koji je zaštićeno i registrirano kulturno dobro smješteno u ostacima zidina manje četverokutne tvrđavice iz XIII. ili XIV. stoljeća, na oko 250 m od morske obale. U Mediteranskom vrtu „Kava“ nalazi se Atelier Mihić sa izložbom mozaika te labirint koji slijedi dobro poznatu srednjovjekovnu shemu križanja staza s jednostavnim ukrasima partera, obrubljenim kraljicom lavandom i kraljevskim ružmarinom, timijanom, vriskom, tekomom, šimširom, majčinom dušicom, smiljem, origanom, mažuranom, kaduljom, lovorom...čiji mirisi osvajaju. Posebno mjesto pripada upravo ljekovitim i zeljastim biljkama koje su rezultat jedinstvene povezanosti planine i mora, zraka i vjetra. Like Lika Festival poziva vas u ponedjeljak, 2. 8. na koncert sjajnog glazbenika Filipa Merčepa koji će ovaj prelijepi vrt ispuniti zvucima udaraljki - tople marimbe, zaigranog vibrafona, rasplesanog malog bubnja i to sve začiniti sa malo elektronike…

S obale vas Like Lika Festival vodi u prelijepu (za sada) netaknutu prirodu Gornjeg Kosinja i drevnu crkvu sv. Antuna Padovanskog iz 1692. godine s povijesnim orguljama Jana Tučeka s kraja XIX. stoljeća. Tu će u utorak, 3. 8. nastupiti Trio Seraphim, ansambl sastavljen od naših sjajnih glazbenika: Monika Cerovčec, sopran; Vedran Kocelj, truba i Pavao Mašić, orgulje. Ovim koncertom želimo naglasiti važnost ovog drevnog, od prastarih vremena naseljenog, izvorišta hrvatske tiskane riječi, mjesta koje uskoro obilježava 550. obljetnicu prve tiskane knjige na hrvatskom, otisnute u tiskari koju su ovdje, kratko nakon što je u Njemačkoj izumljen tiskarski stroj, osnovali knezovi Frankopani kao prvu hrvatsku tiskaru. U njoj je tiskana (1483.) prva tiskana knjiga na hrvatskom jeziku, odnosno crkvenoslavenskom jeziku hrvatske redakcije - Misal po zakonu rimskoga dvora, kao i Brevijar (1491.) čiji se jedini sačuvani primjerak danas nalazi u venecijanskoj biblioteci sv. Marka, a manji ulomak otkriven je u Vatikanskoj knjižnici. Toliko je povijesti u toliko divnom selu danas tužno osamljenom, a tako bogatom da je obremenjeno baštinom. Gornji Kosinj, kao i cijeli taj kraj planiraju potopiti i pretvoriti u akumulacijsko jezero još od sredine prošlog stoljeća…

Like Lika Festival 7. 8. otkriva i drvenu kapelu u selu Smoljancu, smještenom u dolini ljekovite rijeke Korane u neposrednoj blizini Nacionalnog parka Plitvička jezera. Za vrijeme Domovinskog rata Smoljanac je teško stradao, opljačkali su ga, zapalili i potpuno uništili. U napadu na selo zapaljena je i drvena kapela sv. Ivana Krstitelja izgrađena 1710. godine, koja je u slunjsko-plitvičkom kraju bila pravi biser tradicionalne arhitekture. Na njenim temeljima 2008. godine izgrađena je nova drvena kapela u kojoj ćemo na Like Lika Festivalu slušati baroknu glazbu u izvedbi ansambla Early Delight koji čine sjajni glazbenici: Anabela Barić, sopran; Franko Klisović, kontratenor; Stjepan Nodilo, blok-flauta i oboa i Izidor Erazem Grafenauer, lutnja i teorba.

Ovogodišnje prvo izdanje Like Lika festivala zaključiti ćemo 8. 8. u Gospiću, u Katedrali Navještenja Blažene Djevice Marije iz XVIII. stoljeća, u kojoj će nastupiti Margareta Klobučar, sopran; Diana Grubišić Ćiković, harfa i Alen Kopunović Legetin, orgulje.

Sve koncerte prenositi ćemo uživo putem naše web stranice www.like-lika.com i YouTube kanala Like Lika Festival. Ulaz na sve koncerte je slobodan. Pridržavamo se svih aktualnih epidemioloških mjera, o čemu detalje možete saznati putem naše vrlo aktivne facebook stranice Like Lika.

Lika je destinacija koju želite doživjeti, posjetiti, istražiti slušati i disati punim plućima!

Vidimo se na Like Lika Festivalu!