Lego se pokušava pozicionirati negdje između Mario Karta i Gran Turisma

Na većinu igraćih platformi stigao je Lego 2K Drive, prva velika suradnja danskog proizvođača kockica i kalifornijskog izdavača koji u svojem portfelju ima niz sportskih igara, ali i kultni Bioshock i psihodelični Borderlands, te strategije Civilization i X-COM.

Lego 2K Drive prva je njihova suradnja: ambiciozno osmišljena igra utrka lego autićima koji se preslaguju ovisno o podlozi pa cestovne jurilice u trenu postaju off-road mašine, a u dodiru s vodom gliseri. Zgodna je to fora koje se sjećamo još iz Lego filma, ali i drugih igara iz Legovih franšiza koje slave kreativnost u njezinu najčišćem obliku, koji uz kreaciju uključuje i destrukciju.

Početna mapa Lego 2K Drive neodoljivo podsjeća na početni ekran Gran Turisma, s trkaćim stazama, vježbalištem i drugim sadržajima koji nam pomažu da postanemo brži i bolji vozač. Autiće možemo dodatno "peglati" u garaži, koja nam omogućava tuning ili izgradnju potpuno novog vozila, a opcije su gotovo beskonačne: od preciznih replika stvarnih automobila do hamburgera na kotačima, samo je vaša mašta granica.

Jednom kada utrke krenu, shvatit ćemo da su programeri, osim od Gran Turisma, mnogo posudili i od Mario Karta pa jureći po različitim terenima skupljamo boostere i oružje koje u borbi za trofej možemo upotrijebiti protiv protivnika. Sve je to, naravno, dječje razigrano i bez ikakvih posljedica za naše plastične likove – čak i kada naletimo na čovjeka koji stoji nasred ceste, on samo odleti nekamo u zrak, a naša se utrka nastavlja kao da se ništa nije dogodilo.

Mape su, nažalost, nešto manje elaborirane nego što je to u Mario Kartu, koji je žanr zaista doveo do savršenstva, a mehanika utrkivanja nije ni do koljena ozbiljnijim igrama, ali zabavni element itekako je prisutan, a relativno laka upravljivost igru čini pristupačnom i najmlađima.

U kreativnom kaosu između te dvije inspiracije smjestila se Bricklandija – otvorena lego mapa koja nam omogućava pronalaženje sporednih misija i obavljanje sitnih, ponekad prilično smiješnih zadataka za njezine stanovnike. Što se utrkivanja tiče, u single player modu imamo opcije natjecanja u kupu ili brzih utrka, a opcije Play With Friends i Play With Everyone nude nam mogućnost igranja s ukućanima ili povezivanja s igračima diljem svijeta. Pri tome je važno naglasiti da Lego 2K Drive omogućuje crossplay, dakle igrači Xboxa, PlayStationa i PC-ja mogu se međusobno utrkivati! Lijep je to standard koji industrija igara još nije u potpunosti prihvatila, a od njega bi, realno, profitirali i nakladnici i igrači.

S druge strane, u novoj Lego igri vidjeli smo i jedan drugi, nimalo lijep standard koji je u svijetu igara raširen poput kuge: mikrotransakcije koje vas tjeraju da nakon uloženih stotinjak eura u igri dodatno kupujete pristup brojnim mogućnostima, što je posebno porazno u igri koja je sa svojim šarenim, pozivajućim svjetovima očito namijenjena djeci.

Lego 2K Drive testirali smo na PlayStationu 5. Nabrijani prije svega na utrke, s vremenom smo se ulovili da sve više istražujemo i singleplayer mapu ispunjenu zabavnim sadržajima, a posebna je zabava postala izgradnja suludih bolida za utrke. U tom smislu, Lego 2K Drive možda je i nepošteno nazvati samo igrom utrkivanja, jer ima i vrlo snažan element open world avanture s nizom mini igara i mogućnosti. U biti, u ovoj igri toliko je toga da je pomalo zbunjujuće što na koncu ostavlja neki dojam nedorečenosti, kao da joj fali "mesa" koje su imale druge Lego igre – možda nije do Lega, nego do 2K?