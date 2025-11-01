Legendarni detektiv Baptiste i zlikovac iz Bonda izgubio bitku s teškom bolesti

Francusko-turski glumac Tchéky Karyo kojeg je proslavila uloga u filmu Luca Bessona "Nikita", preminuo je u od posljedica raka. Imao je 72 godine, a vijest su francuskoj novinskoj agenciji AFP dojavili njegova supruga, glumica Valérie Keruzoré, i njihova djeca.

Karyo, čije su prodorne oči i snažna pojava obilježili više od četiri desetljeća filmske umjetnosti, ostavio je iza sebe bogatu ostavštinu koja se proteže od francuskog autorskog filma do velikih holivudskih blockbustera. Naime, nakon "Nikite" otvorila su mu se vrata Hollywooda gdje je glumio u filmovima "Zločesti dečki“ Michaela Baya, "1492: Conquest of Paradise“ Ridleyja Scotta, u Bondovom nastavku "Zlatno oko“ (GoldenEye), "Ovisni o ljubavi“ s Meg Ryan i "Patriot" s Melom Gibsonom.

Iako je njegova karijera bila ispunjena desecima uloga, mnogi će ga pamtiti kao Juliena Baptistea, pronicljivog i tvrdoglavog francuskog detektiva iz hvaljene BBC-jeve serije "Nestali" (The Missing). Uloga ostarjelog istražitelja koji opsesivno traga za nestalom djecom donijela mu je svjetsku slavu u kasnijim godinama karijere i status televizijske ikone. Kritičari su slavili njegovu nijansiranu izvedbu, a publika je zavoljela kompleksnog lika do te mjere da je dobio vlastitu spin-off seriju "Baptiste". Lindsay Salt, direktorica BBC Drame, izjavila je: "Bio je uistinu briljantan i voljen glumac kojeg će gledatelji pamtiti po ulogama u serijama 'Nestali', 'Baptiste' i nedavno 'Boat Story'. Naše misli su s njegovom obitelji."

Njegov put do zvijezda započeo je u Francuskoj 1980-ih. Nakon godina rada u kazalištu, proboj na velikom platnu ostvario je u krimi trileru "La Balance" (1982.), koji mu je donio nominaciju za prestižnu nagradu César za najperspektivnijeg glumca. Međutim, uloga koja ga je lansirala na međunarodnu scenu bila je ona Boba, hladnog, ali suosjećajnog mentora mlade ubojice u kultnom filmu Luca Bessona "Nikita" (1990.). Ta uloga zacementirala je njegov status glumca sposobnog za portretiranje kompleksnih i moralno dvosmislenih likova, što je postalo njegov zaštitni znak.

Zahvaljujući svom talentu i izvanrednoj sposobnosti govorenja više jezika, uključujući engleski, španjolski i turski, Karyo je s lakoćom gradio karijeru i u Hollywoodu. Publika ga pamti kao karizmatičnog ruskog ministra obrane Dmitrija Miškina u filmu o Jamesu Bondu "Zlatno oko" (1995.), gdje se suprotstavio Pierceu Brosnanu, te kao opakog negativca Foucheta u akcijskom hitu "Zločesti dečki" (1995.).

Rođen je 4. listopada 1953. u Istanbulu kao Baruh Djaki Karyo. Njegovo podrijetlo bilo je jednako raznoliko kao i njegove uloge: otac mu je bio turski vozač kamiona španjolsko-židovskog podrijetla, a majka Grkinja. Odrastao je u Parizu, gdje se zaljubio u glumu, studirao dramu i započeo karijeru na kazališnim daskama. Upravo mu je to bogato kulturno nasljeđe omogućilo da s nevjerojatnom lakoćom prelazi između različitih žanrova i kinematografija, postajući jedno od najprepoznatljivijih lica europskog filma s uspješnom holivudskom karijerom.

Karyjeva karijera bila je obilježena iznimnom svestranošću. Glumio je glavnu ulogu srednjovjekovnog proroka u filmu "Nostradamus" (1994.), bio je lovac u hvaljenoj avanturi "Medvjed" (1988.) Jean-Jacquesa Annauda, a imao je i jednu od najsitnijih, ali pamtljivih uloga u modernom klasiku "Amélie" (2001.), gdje se pojavio samo kao lice na fotografiji u pronađenom albumu. Do samog kraja ostao je neumorno aktivan, s nedavnim ulogama u serijama "Liaison" za Apple TV+ i "Boat Story" za BBC. Njegova posljednja uloga bila je u francuskoj seriji "Faster", objavljenoj ove godine, čime je zaokružio karijeru koja je trajala više od 40 godina.