Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 78
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
ŠOKANTNO: Nitko ne zna kako, ali Premium popusti su stigli ranije!
Poslušaj
Prijavi grešku
Preminuo Tchéky Karyo

Legendarni detektiv Baptiste i zlikovac iz Bonda izgubio bitku s teškom bolesti

'Among Us' Photocall - Stockholm
Sica David/Stella Pictures/ABACA
VL
Autor
vecernji.hr
01.11.2025.
u 12:46

Francusko-turski glumac preminuo je u 72. godini od posljedica raka. Svjetsku slavu stekao je u filmu Luca Bessona "Nikita" i seriji "Nestali", a glumio je i u filmovima "Zločesti dečki“ Michaela Baya, "1492: Conquest of Paradise“ Ridleyja Scotta, u Bondovom nastavku "Zlatno oko“ (GoldenEye),  "Ovisni o ljubavi“ s Meg Ryan i "Patriot" s Melom Gibsonom

Francusko-turski glumac Tchéky Karyo kojeg je proslavila uloga u filmu Luca Bessona "Nikita", preminuo je u od posljedica raka. Imao je 72 godine, a vijest su francuskoj novinskoj agenciji AFP dojavili njegova supruga, glumica Valérie Keruzoré, i njihova djeca.

Karyo, čije su prodorne oči i snažna pojava obilježili više od četiri desetljeća filmske umjetnosti, ostavio je iza sebe bogatu ostavštinu koja se proteže od francuskog autorskog filma do velikih holivudskih blockbustera. Naime, nakon "Nikite" otvorila su mu se vrata Hollywooda gdje je glumio u filmovima "Zločesti dečki“ Michaela Baya, "1492: Conquest of Paradise“ Ridleyja Scotta, u Bondovom nastavku "Zlatno oko“ (GoldenEye),  "Ovisni o ljubavi“ s Meg Ryan i "Patriot" s Melom Gibsonom.

Iako je njegova karijera bila ispunjena desecima uloga, mnogi će ga pamtiti kao Juliena Baptistea, pronicljivog i tvrdoglavog francuskog detektiva iz hvaljene BBC-jeve serije "Nestali" (The Missing). Uloga ostarjelog istražitelja koji opsesivno traga za nestalom djecom donijela mu je svjetsku slavu u kasnijim godinama karijere i status televizijske ikone. Kritičari su slavili njegovu nijansiranu izvedbu, a publika je zavoljela kompleksnog lika do te mjere da je dobio vlastitu spin-off seriju "Baptiste". Lindsay Salt, direktorica BBC Drame, izjavila je: "Bio je uistinu briljantan i voljen glumac kojeg će gledatelji pamtiti po ulogama u serijama 'Nestali', 'Baptiste' i nedavno 'Boat Story'. Naše misli su s njegovom obitelji."

Njegov put do zvijezda započeo je u Francuskoj 1980-ih. Nakon godina rada u kazalištu, proboj na velikom platnu ostvario je u krimi trileru "La Balance" (1982.), koji mu je donio nominaciju za prestižnu nagradu César za najperspektivnijeg glumca. Međutim, uloga koja ga je lansirala na međunarodnu scenu bila je ona Boba, hladnog, ali suosjećajnog mentora mlade ubojice u kultnom filmu Luca Bessona "Nikita" (1990.). Ta uloga zacementirala je njegov status glumca sposobnog za portretiranje kompleksnih i moralno dvosmislenih likova, što je postalo njegov zaštitni znak.

Zahvaljujući svom talentu i izvanrednoj sposobnosti govorenja više jezika, uključujući engleski, španjolski i turski, Karyo je s lakoćom gradio karijeru i u Hollywoodu. Publika ga pamti kao karizmatičnog ruskog ministra obrane Dmitrija Miškina u filmu o Jamesu Bondu "Zlatno oko" (1995.), gdje se suprotstavio Pierceu Brosnanu, te kao opakog negativca Foucheta u akcijskom hitu "Zločesti dečki" (1995.).

Rođen je 4. listopada 1953. u Istanbulu kao Baruh Djaki Karyo. Njegovo podrijetlo bilo je jednako raznoliko kao i njegove uloge: otac mu je bio turski vozač kamiona španjolsko-židovskog podrijetla, a majka Grkinja. Odrastao je u Parizu, gdje se zaljubio u glumu, studirao dramu i započeo karijeru na kazališnim daskama. Upravo mu je to bogato kulturno nasljeđe omogućilo da s nevjerojatnom lakoćom prelazi između različitih žanrova i kinematografija, postajući jedno od najprepoznatljivijih lica europskog filma s uspješnom holivudskom karijerom.

Karyjeva karijera bila je obilježena iznimnom svestranošću. Glumio je glavnu ulogu srednjovjekovnog proroka u filmu "Nostradamus" (1994.), bio je lovac u hvaljenoj avanturi "Medvjed" (1988.) Jean-Jacquesa Annauda, a imao je i jednu od najsitnijih, ali pamtljivih uloga u modernom klasiku "Amélie" (2001.), gdje se pojavio samo kao lice na fotografiji u pronađenom albumu. Do samog kraja ostao je neumorno aktivan, s nedavnim ulogama u serijama "Liaison" za Apple TV+ i "Boat Story" za BBC. Njegova posljednja uloga bila je u francuskoj seriji "Faster", objavljenoj ove godine, čime je zaokružio karijeru koja je trajala više od 40 godina.

Ključne riječi
BBC nestali James Bond smrt glumac Tchéky Karyo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Redateljev izbor

One će glumiti supruge Beatlesa u biografskom filmu o slavnoj četvorci

Četiri mlade zvijezde Aimee Lou Wood, Saoirse Ronan, Mia McKenna-Bruce i Anna Sawai pridružuju se prethodno najavljenoj glumačkoj postavi u kojoj su Paul Mescal koji utjelovljuje McCartneyja, irski glumac Barry Keoghan koji će glumiti Ringa Starra, Harris Dickinson će biti John Lennon, a Joseph Quinn utjelovit će Georgea Harrisona. Redatelj četiri najavljena filma o glazbenoj četvorci je Sam Mendes

ZFF solidaran s Palestinom

Prihodi od zagrebačke projekcije filma o ubojstvu djevojčice Hind Rajab idu liječnicima na terenu u Gazi

U sklopu festivala (10. - 16. studenoga) bit će prikazani neki od najrelevantnijih recentnih palestinskih naslova. U Glavnom programu je dobitnik Velike nagrade žirija u Veneciji, "Glas Hind Rajab", iznimno važna dokudrama koja kroz mješavinu stvarnih audiosnimaka i dramatizirane izvedbe, tematizira potresno ubojstvo djevojčice Hind Rajab od strane izraelske vojske iz perspektive volontera Crvenog polumjeseca

Woody Allen i Diane Keaton
Premium sadržaj
Životna priča oskarovke

Nije htjela biti supruga, nosila je mušku odjeću i imala preko 2 milijuna pratitelja na Instagramu

Diane Keaton rođena je početkom 1946. u Los Angelesu u Kaliforniji, kao najstarija od četvero djece Dorothy Deanne i Johna Newtona Ignatiusa “Jacka” Halla. Bila je glumica, pjevačica, redateljica i fotografkinja koja je cijeli život ostala neudana, no u pedesetim godinama posvojila je dvoje djece, kćer Dexter i sina Dukea. Keaton, koja je u svojoj dugoj karijeri osvojila samo jednog Oscara, preminula je početkom listopada ove godine

NOĆ KOJA JE PROMIJENILA SVIJET

Mladi genije prevario je Amerikance, izazvao histeriju i natjerao ih u kolektivni bijeg

U noći uoči Noći vještica 1938. godine, radio drama "Rat svjetova" Orsona Wellesa o invaziji Marsovaca izazvala je masovnu paniku diljem SAD-a. Događaj je mladog redatelja lansirao u zvijezde i razotkrio nevjerojatnu moć medija. U atmosferi opće tjeskobe u kojoj se tada očekivao i rat u Europi, javnost je bila naviknuta na iznenadne, zastrašujuće vijesti pa su mnogi njegovu "invaziju izvanzemaljaca" protumačili kao vješto kodirani izvještaj o napadu Hitlerove Njemačke

Tko pjeva zlo ne misli
problem restauracije hrvatskih filmskih klasika

'Breza' je neprihvatljivo redizajnirana, naizgled kao CSI Miami, no napokon je restauriran 'Tko pjeva zlo ne misli'

Proces digitalne restauracije hrvatskih filmskih klasika, započet 2008. s "Brezom" redatelja Ante Babaje, bio je prespor, nedovoljno financiran i neujednačen u tempu. Naime, od 2008. dosad restaurirano je samo tridesetak dugometražnih filmova od njih oko 300 pohranjenih u Kinoteci, a danas bi, čak i udvostručenim tempom restauracije od pet do šest dugometražnih filmova godišnje, za obnovu svih naslova trebalo više od 40 godina!

Učitaj još

Kupnja