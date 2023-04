Laureati su "Manifest" i "Van prostora i vremena"

Uzori za 21. stoljeće

Bahati Tate i mirni Pascal dva su pola između kojih se gube likovi poput Ramba Amadeusa

Najseksi "tatica" Hollywooda Pedro Pascal lišen je mačizma, on uči umjesto da poučava, a na snimanju "The Last of Us" od nebinarne glumice Belle Ramsey upijao je znanje o vrijednostima današnjih generacija