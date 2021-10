Kontroverzni muzej danonoćno grade potplaćeni migranti bez putovnica

Abu Dhabi ide prema završetku nove senzacije, megalomanskog kulturno-turističkog centra na otoku Saadiyat – muzeja Guggenheim Abu Dhabi čije će otvorenje biti 2026.

Bit će to 20 godina nakon što je projekt prvi put najavljen 2006. Znajući taj podatak, opravdana je izjava ravnatelja Guggenheima Richarda Armstronga da su porođajne muke predugo trajale. Prvi put otvorenje je najavljeno za 2012., no kontroverznom zdanju nalik scenografiji za franšizu “Star Wars”, čuvenog kanadsko-američkog arhitekta Franka Gehryja, na putu se nisu ispriječile samo građevinske i pandemijske okolnosti već i organizacije za ljudska prava kritične prema radnim uvjetima u toj zemlji. Izvještaji, uključujući i onaj umjetnice Molly Crabapple za Vice, otkrili su da muzej navodno grade uglavnom migranti iz južne Azije kojima su oduzete putovnice, uskraćene primjerene plaće, a često su izloženi danonoćnom radu. Neko vrijeme Guggenheim se suočavao i s pritiskom koalicije umjetnika Zaljevskih laburista koja je organizirala niz demonstracija kako na licu mjesta tako i u muzeju Guggenheim u New Yorku i Veneciji pozivajući na prestanak korištenja migrantske radne snage na tom projektu, donosi Artnet.

Razgovori između muzeja i aktivističke skupine prekinuti su 2016., prosvjedni pokret posljednjih je godina tih, a muzej ide prema finišu. Ima 30.000 četvornih metara, u sklopu njega je i kazalište s 350 sjedaćih mjesta, knjižnica, istraživački centar, 13.000 četvornih metara galerijskog prostora za posebne izložbe i 18.000 četvornih metara izložbenog prostora za stalni postav muzejske kolekcije koja obuhvaća neke od najfinijih primjeraka svjetske umjetnosti od šezdesetih do danas. Na istome mjestu u planu je i gradnja Nacionalnog muzeja Zayed posvećenog osnivaču Emirata, i dva druga muzeja, a novac nije problem jer Abu Dhabi se u lipnju obvezao potrošiti šest milijardi dolara na kreativne industrije u sljedećih pet godina.