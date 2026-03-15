Konačno je poznato tko je Banksy: Velika istraga otkrila ime neuhvatljivog uličnog umjetnika

Jedna od najvećih zagonetki svijeta umjetnosti, izgleda, konačno je riješena. Banksy, ulični umjetnik koji je postao kulturni fenomen 21. stoljeća i čija su djela dosezala višemilijunske iznose dok je njegov identitet ostajao strogo čuvana tajna, jest Robin Gunningham, umjetnik iz Bristola rođen 1973. godine. No da bi stvar bila bolja, kako je otkrio Reuters, Gunningham je, otkrio je Reuters, prije deset godina promijenio ime u David Jones, jedno od najčešćih imena u Velikoj Britaniji, čime je praktički nestao iz svih javnih evidencija.

Njihova opsežna istraga objedinila je svjedočanstva Banksyjevih suradnika, ranije neobjavljene sudske spise i analizu umjetnikovih kretanja. Krunski dokaz pronađen je u arhivama njujorške policije. Riječ je o rukom pisanom priznanju koje je Robin Gunningham, koji je tada tek počinjao djelovati pod imenom Banksy, potpisao 18. rujna 2000. godine. Te noći, uhićen je dok je na krovu zgrade na Hudson Streetu oslikavao golemi reklamni pano za brend Marc Jacobs. Budući da je procijenjena šteta prelazila 1500 dolara, prijetila mu je optužba za teško kazneno djelo. No, nakon što je potpisao priznanje, optužba je smanjena na prekršaj remećenja javnog reda i mira, a on je pušten nakon plaćanja kazne i odrađenih nekoliko dana društveno korisnog rada.

Novinarska potraga započela je krajem 2022. godine u Ukrajini, nakon što je Banksy potvrdio da stoji iza sedam murala koji su se pojavili na ruševinama zgrada u Kijevu i okolici. U selu Horenka, svjedoci su opisali dolazak vozila hitne pomoći iz kojeg su izašla dva maskirana muškarca i treći, fotograf Giles Duley. Maskirani dvojac brzo je naslikao jedan od najpoznatijih radova iz te serije, čovjeka koji se kupa u kadi usred ruševina. Istražitelji su mještanima pokazivali fotografije osoba za koje se sumnjalo da su Banksy, a tragovi su isprva vodili prema Robertu Del Naji, frontmenu bristolskog benda Massive Attack, koji je također viđen u Kijevu u isto vrijeme. Iako su mnogi godinama vjerovali da je upravo on Banksy, kako se na kraju ispostavilo, Del Naja bio je Banksyjev dugogodišnji prijatelj ali često i tajni partner u umjetničkim akcijama.

Zagonetka je naposljetku riješena uvidom u evidencije o prelascima granice koje je Reutersu omogućio anonimni izvor. Podaci su potvrdili da su Duley i Del Naja ušli u Ukrajinu iz Poljske 28. listopada 2022. godine. No, istog dana, na istom graničnom prijelazu, u zemlju je ušao i čovjek imena David Jones, čiji se datum rođenja u putovnici u potpunosti podudarao s onim Robina Gunninghama.

Otkriće identiteta izazvalo je burnu reakciju Banksyjevog tima. Njegov dugogodišnji odvjetnik, Mark Stephens, u pismu Reutersu je poručio da njegov klijent "ne prihvaća točnost mnogih detalja u priči" te je apelirao da se tekst ne objavi. Tvrdio je da bi to ugrozilo umjetnikovu privatnost i sigurnost te naštetilo javnom interesu. "Rad pod pseudonimom štiti slobodu izražavanja i omogućuje autorima da govore istinu moćnicima bez straha od odmazde, cenzure ili progona", napisao je Stephens.

Konačno je poznato tko je Banksy: Velika istraga otkrila ime neuhvatljivog uličnog umjetnika

Unatoč tome, agencija je odlučila objaviti priču. U njihovu obrazloženju tako stoji kako smatraju da javnost ima pravo znati tko stoji iza lika s tako dubokim utjecajem na kulturu, umjetnost i politički diskurs. Treba spomenuti i da je prvi medij koji je Gunninghama razotkrio kao Banksyja bio Mail on Sunday još 2008. godine kada su objavili i njegove fotografije, ali umjetnik je to odlučno porekao i dokazi tog lista nisu bili sasvim uvjerljivi.

Banksyjeva anonimnost, koja je u početku služila za izbjegavanje uhićenja zbog vandalizma, s vremenom je postala njegov brend. Njegova popularnost uzdigla ga je iznad ostalih uličnih umjetnika, jer dok bi oni za iste radnje bili kažnjeni, Banksy je postao britansko nacionalno blago. Njegovi radovi, poput onog na zidu zgrade Kraljevskog suda, uklanjaju se o trošku države, ali umjetnik ne snosi posljedice. "Čini se da za njega vrijedi jedno pravilo, a za sve ostale drugo. Kad mi to radimo, to je vandalizam. Kad Banksy to radi, to je umjetnost", komentirao je to ulični umjetnik David Speed.

Banksyjeva mistika izravno utječe i na tržišnu vrijednost njegovih djela. Najpoznatiji primjer je aukcija u Sotheby'su 2018. godine, kada se njegova slika "Djevojčica s balonom" samouništila pomoću rezača skrivenog u okviru, samo nekoliko trenutaka nakon što je prodana za 1.4 milijuna dolara.

Tri godine kasnije, to napola uništeno djelo, preimenovano u "Ljubav je u kanti", prodano je za gotovo 25 milijuna dolara. Također, navodi Reuters, Banksyjeva djela posljednjih godina prodaju se na tajnim aukcijama za vrtoglave iznose, i to samo odabranim kolekcionarima.

No, kako je sam Banksy 2010. godine odgovorio na optužbe da se prodao: "Govorim sebi da koristim umjetnost kako bih promicao otpor, ali možda samo koristim otpor da promičem vlastitu umjetnost. Na optužbe da sam se prodao izjašnjavam se nevinim. Ali se tako izjašnjavam iz veće kuće nego u kojoj sam živio".