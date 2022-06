Đorđe Matić

'Jugoslaviju sam doživljavao kao svoju zemlju i ta mi je podjela teško pala. Zato sam, među ostalim, otišao iz Hrvatske'

Mrzim kljaštrenja, zabrane, gdje god pati književnost. Ja nikada ne pravim lažnu ekvidistancu pa ću sada kritizirati ove druge u ime povezivanja ili samo da bih bio kontra struje iz inata. I protiv jednog sam i drugog sam. Odrastao sam u drugoj državi i to regionalno mi ništa ne znači. U tom smislu sam postregionalan, ne zanimaju me ni regionalna povezivanja ni razdvajanja. Mene zanima samo nepročitana književnost. Ako me netko pita jesam li regionalni pisac, kažem da nisam, odbijam to. Ja sam hrvatski pisac