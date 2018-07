Još niste isplanirali odlazak na 21. Motovun Film Festival? Krajnje je vrijeme!

Pripreme za 21. Motovun Film Festival, koji počinje 24. srpnja, pri samom su kraju, a krajnje je vrijeme i za kupnju ulaznica. Još je u prodaji Večernji komplet ulaznica kojim je omogućen ulaz na sve večernje projekcije u kinima Trg i Billy. Jedinstvena ulaznica za ulaz na projekcije podiže se na festivalskoj blagajni, a svaki kupac na dar dobiva i katalog festivala te mogućnost kampiranja u festivalskom kampu bez obveze kupnje dodatnih ulaznica. Kompleti se mogu kupiti online putem sustava mfftickets.kupiulaznicu ili na prodajnome mjestu u zagrebačkom Kinu Europa te na festivalskoj blagajni u Motovunu samo još prvog dana festivala.

Posjetitelji mogu kupiti i pojedinačne ulaznice po cijeni od 25 kuna za dnevne i 35 kuna za večernje projekcije, dok je ulaz na projekcije u Još Manjem Kinu besplatan. Ulaznice se prodaju na festivalskoj blagajni ili online na https://mfftickets.kupiulaznicu.hr/. Informacije o ulaznicama mogu se dobiti na mailu ulaznice@motovunfilmfestival.com .

Motovun Film Festival i ove godine nudi organizirani prijevoz do Motovuna. Autobusi polaze na nulti i prvi dan festivala, 23. i 24. srpnja, s perona 502 autobusnog kolodvora u Zagrebu i voze izravno do Motovuna. Autobus za Zagreb polazi iz Motovuna dan nakon zatvaranja festivala u popodnevnim satima. Karte za taj autobus moguće je kupiti na mfftransfer.kupiulaznicu.

Za sve koji u Motovun dolaze javnim prijevozom, osigurana je redovita autobusna festivalska linija od Pazina. Autobusi će kretati s autobusne stanice u Pazinu svaki dan za vrijeme trajanja festivala u 11, 15 i 18.30 sati. Iz Motovuna prema Pazinu polazak je na parkiralištu kod prve rampe u 11.40, 15.40 i 19.10 sati. Mjesto u autobusu može se rezervirati pozivom na brojeve 098 982 8045 ili 052 621 045.

Za one koji na festival stižu vlastitim prijevozom, važna je informacija da će radovi na cesti Motovun – Livade, koji traju posljednjih mjeseci, biti obustavljeni za vrijeme festivala. Od početka izvođenja radova na toj županijskoj cesti uspostavljen je zaobilazni pravac prometovanja što je prilično otežavalo pristup Motovunu, no u tjednu održavanja festivala, od 23. do 29. srpnja, bit će prohodna i cesta od Motovuna do Livada te će u tu svrhu biti postavljena dodatna signalizacija.