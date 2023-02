Je li Karakaševa drama "Okretište" zabranjena ili za nju tek 'nema termina'?

Zašto se na daskama HNK Split ne igra predstava "Okretište" napravljena prema romanu Damira Karakaša koja je u režiji Dina Mustafića premijerno izvedena početkom prosinca prošle godine? Zašto je reprizirana samo dva puta, kada će se ponovno igrati?

Pitanja su koja se ovih dana čuju ne samo po Splitu nego i Zagrebu, a ozbiljno se, čini se, zakotrljala i priča da je predstava zabranjena?! Zbog čega? Navodno zbog "nezgodne" scenografije.

Damir Karakaš, autor nagrađivanog roman poprilično je uznemiren i ljut zbog neigranja predstave.

- Ne znam što se događa u splitskom nacionalnom kazalištu. To nije normalno! Riječ je o jako dobrim tekstovima. U tu predstavu uloženo je puno sredstava, rada i napora. Ne mogu shvatiti zašto ne igra. Ovo mi se nikad u životu nije dogodilo. Davno je bila premijera, još početkom prosinca prošle godine. Prošao je siječanj, a "Okretišta" nije bilo na repertoaru. Kako doznajem neće ga biti ni u veljači, a navodno nije planirano ni predviđeno ni za ožujak. Pa kad će se igrati, razočarano i rezignirano kazuje Karakaš.

Dodaje kako mu nikako nije jasno što bi mogao biti uzrok, a priče koje čuje i koje do njega dopiru ne bi želio otkrivati. On ništa ne zna!

- Da sam znao da će se ovako razvijati situacija sa splitskim kazalištem i ovom predstavom koja se mnogim ljudima koji su je imali priliku vidjeti svidjela, dobro bih razmislio bi li je uopće dao Splitu ili bih, budući da sam imao poziva i iz drugih gradova, dao nekom drugom kazalištu, nastavlja.

Ne propušta naglasiti kako je riječ o vrlo ozbiljnoj i zahtjevnoj predstavi, kako se ne radi ni o kakvoj "predstavnici", kako je puno uloženo i u glazbu i glazbene brojeve. Uostalom, glazba se uživo izvodi na pozornici.

- Kad će se glumci uigrati? Poznato je da su predstave "najbolje" nakon devete, desete izvedbe. Hoće li redatelj Dino Mustafić ponovno morati dolazit u Split i vježbati sa glumcima? Predstava je trebala biti na repertoaru 9. veljače, ali kako čujem, neće biti. Neće se davati ni u ožujku. Hoće li je možda ostaviti za Splitsko ljetu, brojna su Karakaševa pitanja.

Poručuje kako svako kazalište, a poglavito hrvatsko narodno kazalište, osim zabavnih mora na repertoaru imati i vrlo ozbiljne i duboke drame, predstave koje će publiku natjerati na propitivanja i preispitivanja, takve komade koji otvaraju nove teme u društvu. Takvo je baš "Okretište". Karakaš nije daleko od mišljenja kako se čini kao da njegovu predstavu u Splitu žele "potopiti".

- Tko je želi potopiti i zašto?

- Ne znam tko. Ovako nešto nisam doživio. Navodno zbog scenografije. Navodno zbog toga što su u predstavi tračnice napravljene u obliku slova U, veli Karakaš.

Mijo Jurišić, glumac u splitskom HNK-u koji je fantastično utjelovio glavni lik, Damira Karakaša i koji je na pozornici jednostavno bio Damir, također je poprilično neugodno iznenađen što se "Okretište" ne igra.

- Stvarno ne znam razlog, ali je činjenica da je ta predstava imala samo premijeru i dvije reprizne izvedbe. Ne znam zašto. Koliko čujem neće se sigurno davati ni u veljači. Možda će je staviti u ožujku? Ako se dogodi da se ne igra, bit će to koliko ja znam, prvi put u povijesti da je jedna dramska predstava imala samo tri izvedbe, ističe Jurišić.

Otkriva kako je autorski tim sa glumcima "Okretište" pripremao i vježbao oko mjesec i pol dana i kako je splitska publika bila jako zadovoljna viđenim. Jako je neobično što se ne reprizira.

Budući da splitski teatar već dugo, još od ostavke književnice Marine Vujčić, nema ravnatelja Drame, kompetentan za objašnjenja i odgovore svakako je intendant Srećko Šestan. Na toj funkciji ostat će do kraja četverogodišnjeg mandata, do 1. srpnja kad će ga naslijediti dramski umjetnik Vicko Bilandžić kojeg je nakon izbora i imenovanja od strane Gradskog vijeća potvrdila i resorna ministrica Nina Obuljen Koržinek.

- Zašto na repertoaru splitskog teatra nema drame "Okretište", upitali smo intendanta Srećka Šestana?

- Iz jednostavnog razloga što imamo jako puno programa koje moramo realizirati. Dramski ansambl HNK Split intenzivno priprema "Žabu", višestruko nagrađivano i poznato djelo Dubravka Mihanovića. Premijera bi se na velikoj sceni trebala održati 10. ožujka. Nakon toga slijedi opera "Mile Gojsalića" čija je premijerna izvedba u režiji Ozrena Prohića planirana u ožujku. Kako smo u godini smo Miljenka Smoje proglašenoj u povodu stote obljetnice njegovog rođenja, paralelno pripremamo i dramatizaciju "Borbene polnoćke" iz "Našeg malog mista". Mislim, kako sada stvari stoje, da će se i ona igrati samo tri puta. Jednostavno nemamo termina ni prostora, tvrdi Šestan.

Želeći do u detalje objasniti kompliciranu i složenu situaciju u kojoj rade i djeluju, intendant podsjeća kako je prošla godina bila poremećena zbog pandemije korona virusa i kako se to itekako odražava na repertoar tijekom ove kazališne sezone. Zbog COVID-a predstava "Tri sestre" u režiji Nenne Delmestre bila je pomaknuta za listopad prošle godine i sad će imati nekoliko izvedbi. Publika traži i repriziranje dviju vrlo popularnih i uspješnih predstava, "Krabuljni ples" i "Madame Butterfly" i to im, po riječima intendanta, treba omogućiti.

- Svakako ćemo naći neki termin za "Okretište", ali u veljači to sigurno nećemo moći zbog pre zgusnutog programa, poručuje intendant.

Premijerna izvedba predstave okretište u kojoj glavnu ulogu igra Mijo Jurišić Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Naglašava kako u teatru moraju voditi računa i skrbiti o pretplatničkoj publici koja ima svoje zahtjeve, a HNK prema njima obveze. Splitskim kazalištarcima na raspolaganju je samo velika pozornica budući da mala scena, tzv. Scena 55 nije u funkciji otkada je počela pandemija. Na njoj igraju i dramski i operni i baletni ansambl.Snalaze se kako znaju i umiju, rade kombinatoriku kombinacija. Kako smo u zimskom razdoblju, u Splitu već ima puno oboljelih od gripe, pa je svakog dana sve više zaposlenika na bolovanju što dodatno komplicira ionako kompliciranu situaciju.

- Okretište će sigurno igrati. Budite bez brige, pronaći ćemo neki termin, u dogovoru smo i sa redateljem, uvjerava nas intendant.

Ponavljamo mu kako se naveliko priča da je "Okretište" zabranjeno i to navodno zbog scenografije, točnije zbog tračnica koje su napravljene u obliku slova U i pitamo je li to točno?

- Ma dajte, molim vas. O čemu pričate, veli nam Srećko Šestan dodajući kako odavno nije tako nešto čuo, ali u Splitu je sve moguće.

- Pa tračnice na pozornici koje su dio scenografije u predstavi "Okretište" uopće nisu napravljene u obliku slova U nego u obliku slova O, ali se to zbog kulisa ne vidi! Molim vas napišite da će se "Okretište" u režiji Dina Mustafića u splitskom teatru igrati, tvrdi Srećko Šestan.