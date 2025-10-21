Naši Portali
album 'jazz kvartet'

Jazz svirački vatromet našeg sjajnog bubnjara Janka Novoselića

Intek Music
Autor
Hrvoje Horvat
21.10.2025.
u 11:53

Kontrabasist Zvonimir Šestak, gitarist Elvis Penava i saksofonist Mario Bočić pridružili su se bubnjaru Janku Novoseliću na njegovom prvom klasičnom, tradicionalnom jazz albumu

Sjajni bubnjar Janko Novoselić bio je član postava Chui i Kozmodrum, prije toga i TBF-a, pa očito zna puno toga o suvremenoj glazbi. Ali Novoselić je ponajprije jazzist. Kao dio Jazz orkestra HRT-a još se više zatrpao "poslom", a naziv njegova novog albuma "Jazz kvartet" sve govori, kao i izbor kompozicija, te objašnjenje Novoselića da je nakon pola života sviranja jazza odlučio snimiti klasičan, tradicionalni jazz-album.

I to kakav; u skoro sat vremena trajanja osam dugih skladbi donosi majstorije u kojima su se Novoseliću na bubnjevima pridružili kontrabasist Zvonimir Šestak, gitarist Elvis Penava i saksofonist Mario Bočić. Njihova međusobna povezanost i sviračka telepatija itekako odgovaraju odabranom smjeru albuma pa s lakoćom iznose postavljene zadatke, a upravo je lakoća bitna u klasičnom jazzu. Tu je potrebno objašnjenje; iz poštovanja prema golemoj tradiciji Novoselić kaže da se tek sada odlučio na ovakav korak, snimanje tradicionalnog jazz-albuma, ali prema sviračkoj ekspertizi, mogli su to napraviti i prije.

"Jazz kvartet" je pravi svirački vatromet poznatih standarda i manje sviranih kompozicija. "Vraćanje duga" redoviti je tretman u jazzu, pa kao što je Duke Ellington s "Take the Coltrane" iskazivao počast Johnu Coltraneu, tako je Dave Brubeck ovjekovječio Ellingtona u temi "Duke", koje su Novoselić i ekipa postavili jednu za drugom na albumu kojim svi skupa guštaju u iskazivanju zahvalnosti za inspiraciju nabrojenima i još nekima poput Stephena Sondheima, Mikea Gibbsa, Jamesa Blacka, Arthura Schwartza. Pravi majstori znaju kako se svira s mjerom, pa bez obzira na to što imaju zanat u malom prstu, vrlo decentno, inspirirano i s guštom pune zvuk bravurama koje ležerno govore da su odavno svladali gradivo. Završna tema "A Call for Demons" (Sun Ra) s bubnjarskim uvodom Novoselića i "upadom" Šestaka na kontrabasu, međuigrom Penavine gitare i majstora Bočića na saksofonu, pa solom Novoselića, privodi album kraju na "zadimljeni", klupski način.

Da strast nije nestala, govori i podatak da je sve snimljeno iz prve, na sessionu koji možete gledati na kanalu YouTube, kao videoizdanje koje otkriva kako je sve to izgledalo na licu mjesta.

