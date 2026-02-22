Iznenađenja na BAFTA-ma: 'Hamnet' je apsolutni pobjednik večeri

Najprestižnija noć britanskog filma, 79. dodjela nagrada BAFTA, okupila je najveće svjetske zvijezde u londonskom Royal Festival Hallu, a kroz večer vodio ih je škotski glumac Alan Cumming. U utrku za zlatne maske s najviše, čak četrnaest nominacija, ušao je politički triler Paula Thomasa Andersona "One Battle After Another", a slijedili su ga vampirski film Ryana Cooglera "Sinners" s trinaest te Shakespeareova drama "Hamnet" i ping-pong komedija "Marty Supreme" s po jedanaest nominacija.

Iako nije osvojio najveći broj nagrada, film "Hamnet" redateljice Chloé Zhao može se smatrati pobjednikom večeri jer je odnio dvije najprestižnije nagrade: onu za najbolji britanski film i, na samome kraju, onu za najbolji film.

Veliki uspjeh ostvario je i "One Battle After Another", koji je svom autoru Paulu Thomasu Andersonu donio nagradu za najboljeg redatelja i najbolji adaptirani scenarij. "Hvala vam, osjećam se kao najljepša djevojka u sobi", našalio se Anderson primajući nagradu. Povijest je ispisao i Ryan Coogler, čiji je "Sinners" postao najnominiraniji film jednog crnog redatelja u povijesti BAFTA-e, a nagrađen je za najbolji originalni scenarij.

Apsolutna zvijezda večeri, čija je priča zasjenila i najveće holivudske face, bio je mladi glumac Robert Aramayo. Nevjerojatna večer za njega je započela osvajanjem nagrade "Zvijezda u usponu", jedine za koju glasa publika, a kulminirala je jednim od najvećih iznenađenja u povijesti dodjele. U kategoriji najboljeg glavnog glumca, Aramayo je za ulogu u dirljivoj dramediji o mladiću s Touretteovim sindromom, "I Swear" pobijedio Leonarda DiCaprija, Timothéea Chalameta i Michaela B. Jordana. Vidno šokiran i u suzama, Aramayo se popeo na pozornicu dok su kamere prikazivale njegovog oca kako plače od ponosa u publici. Glumac je pobjedu posvetio Johnu Davidsonu, čovjeku kojeg je utjelovio u filmu, nazvavši ga "najčudesnijim čovjekom kojeg je ikad upoznao" te istaknuvši važnost podizanja svijesti o Touretteovu sindromu.

U ostalim glumačkim kategorijama nije bilo velikih iznenađenja. Nagradu za najbolju glavnu glumicu očekivano je osvojila Jessie Buckley za sirovu i moćnu izvedbu u pobjedničkom filmu "Hamnet". U emotivnom govoru nagradu je posvetila "ženama prošlosti, sadašnjosti i budućnosti koje su me naučile i uče kako raditi stvari drugačije". Najboljom sporednom glumicom proglašena je Wunmi Mosaku za ulogu u filmu "Sinners", dok je kipić za najboljeg sporednog glumca pripao holivudskom veteranu Seanu Pennu za njegovu transformaciju u filmu "One Battle After Another".

Nagradu za najbolji film koji nije na engleskom jeziku osvojila je norveška drama "Sentimental Value" redatelja Joachima Triera, dok je u kategoriji najboljeg dugometražnog animiranog filma slavio Disneyjev "Zootropolis 2". U jakoj konkurenciji za najbolji dokumentarni film pobjedu je odnio "Mr Nobody Against Putin", potresna priča o otporu ruskom režimu. Nagradu za izvanredan debitantski rad britanskog scenarista, redatelja ili producenta dobili su Akinola Davies Jr. i Wale Davies za film "My Father's Shadow", a redatelj Akinola Davies Jr. iskoristio je svoj govor kako bi poslao političku poruku uzviknuvši: "Slobodna Palestina!".

Večer je bila iznimno uspješna i za "Frankensteina" koji je dominirao u tehničkim kategorijama, odnijevši nagrade za najbolju scenografiju, najbolju kostimografiju te najbolju šminku i frizuru. Film o utrkama "F1" pobijedio je u kategoriji najboljeg zvuka, dok je nagrada za najbolje specijalne vizualne efekte otišla u ruke tima koji stoji iza spektakla "Avatar: Fire and Ash". Film "One Battle After Another", osim nagrada za režiju i scenarij, osvojio je i priznanja za najbolju fotografiju (Michael Bauman) i najbolju montažu (Andy Jurgensen).

Prestižna nagrada za najbolju originalnu glazbu pripala je Ludwigu Göranssonu za rad na filmu "Sinners", dok je za najbolji casting nagrađen tim filma "I Swear". Najboljim britanskim kratkim animiranim filmom proglašen je "Two Black Boys in Paradise", a najboljim britanskim kratkim igranim filmom "This Is Endometriosis". U kategoriji najboljeg dječjeg i obiteljskog filma slavio je "Boong", dok je nagradu za izniman doprinos britanskoj kinematografiji primila Clare Binns, kreativna direktorica lanca kina Picturehouse Cinemas.