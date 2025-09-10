Iva Hraste Sočo i ravnatelj Nacionalnog teatra Ivan Vazov Vasil Vasilev ojačali suradnju u Sofiji

Intendantica Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu dr. sc. Iva Hraste Sočo i ravnatelj Nacionalnog teatra Ivan Vazov, Vasil Vasilev susreli su se u petak, 5. rujna, u Sofiji zajedno sa svojim suradnicima kako bi predstavili planove nadolazeće kazališne sezone.
U konstruktivnom razgovoru dogovorena je razmjena predstava u skoroj budućnosti.
Nacionalni teatar Ivan Vazov i HNK u Zagrebu već surađuju u projektima sufinanciranima sredstvima programa Kreativna Europa Europske unije, a oba su kazališta i članice međunarodne mreže European Theatre Convention.
