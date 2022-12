Hrvatska jazz scena nastavlja se pomlađivati

Prvim albumom “New Horizons” riječki gitarist Zvonimir Radišić nastavlja s pomlađivanjem domaće jazz-scene. Iako snimljen za jedan dan u studijima Croatia Recordsa – zbog čega izdanje sadrži i audio i vizualnu ponudu na dodatnom Blu-ray disku, pa možete slušati i gledati kao sviraju i snimaju – pripreme su bile puno dulje, od studija u Klagenfurtu do mnogih nastupa i pisanja kompozicija s kojima u oštroj domaćoj konkurenciji Radišić traži svoje mjesto.

Pa ga i nalazi, a sve se to čuje i na albumu “New Horizons”, koji nakon Pavla Miljenovića i Filipa Pavića predstavlja još jednog mlađeg domaćeg jazz-gitarista spremnog za nastavak jazz-odiseje svojih prethodnika, što kod nas baš i nije najjednostavniji posao. No napravljen je jako dobro. Golemi uloženi trud jasno se čuje i tome treba odati priznanje. Članovi trija iskusni su Henry Radanović na kontrabasu i bubnjar Tonči Grabušić, prva liga domaće jazz-ponude, čije iskustvo itekako paše uz Radišićevu energiju i volju da se njihov groove nadogradi njegovim harmonijama. Sedam Radišićevih skladbi odsvirali su i snimili za samo jedan dan, ali to ne govori o brzopletosti, nego upravo suprotno, sviraju kao da su u noćnom klubu na koncertu, a ne u izoliranom tonskom studiju. Radišić će sam skromno reći da je riječ o “maniri akustičnog mainstream jazza”, ali ta manira prije svega znači da se priklonio logičnom putu otkrivajući “nove horizonte” i temeljito krenuo od početka, što debitantski album obično i jest.

Proučavajući prethodnike, stigao je do vlastite “vožnje” koja s Radanovićem i Grabušićem čini “rast kao kolektiv”, i potvrđuje još jednu njegovu izjavu o važnosti zajedničke svirke. I sve je to O.K. do dviju sjajnih posljednjih kompozicija, naslovne i “Dancing Strings”, u kojima im se pridružuju dvije djevojke iz Vortex Strings Quarteta i otkrivaju smjer kojim bi Radišićeva glazba mogla ići, a riječ je o spoju jazza i klasike. Jer klasična gitara njegov je prvi instrument i nije “pipnuo” trzalicu do 18. godine, a bezbolno srastanje gudača s triom jasno pokazuje da su mogućnosti velike.