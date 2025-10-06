Gregory Porter na Zagreb Jazz Festivalu

Gregory Porter svojom muzikalnošću, karizmom i profinjenim izvedbama osvaja publiku diljem svijeta. Da je rado viđen gost i u Hrvatskoj, povrđuju dosadašnji rasprodani koncerti baš kao i ogroman interes za koncert koji će održati 23. siječnja 2026. u KD Vatroslava Lisinskog.

Premda nas od koncerta dijeli još gotovo 4 mjeseca, prodano je više od dvije trećine ulaznica! Mnogi su s nestrpljenjem čekali početak prodaje i kupili mjesta u prvim redovima kako bi bili što bliže ovom jedinstvenom glazbeniku.

Požurite po ulaznice putem sustava Entrio .

Do sada smo Gregoryja Portera u Hrvatskoj slušali s njegovim bandom, a 23. siječnja 2026. će im se na velikom otvaranju 17. Zagreb Jazz Festivala pridružiti i Zagrebačka filharmonija! Porterove tople i osjećajne izvedbe zaživjet će u novim aranžmanima jer će ih upotpuniti vrhunski simfoničari.

Foto: Erik Umphery

Gregory Porter je vodeći pjevač na današnjoj jazz i soul sceni, ali ujedno i glumac, skladatelj i pjesnik. U listopadu kreće na turneju u sklopu koje će posjetiti i Europu. Dvorane u kojima nastupa pretvara u hram američke glazbe. Prije svega zahvaljujući snažnom, prepoznatljivom, baršunastom baritonu. Oslanja se na korijene, ali ima i inovativan pristup.

U Porterovoj se glazbi čuju odjeci raznih žanrova afroameričke glazbe: jazz, R&B, blues, gospel, soul. Naime još kao dijete bio je u izravnom doticaju s radnim pjesmama i bluesom slušajući pjesme svojih roditelja i rođaka te gospelom koji je sa svojom majkom pjevao u crkvi. Njegova karijera krenula je uzlaznom putanjom s objavljivanjem njegova prva dva albuma koja su nominirana za Grammy. Trećim albumom „Liquid Spirit“ postao je globalni fenomen, prodavši više od milijun albuma i osvojivši prvi Grammy, a NPR ga je proglasio „sljedećim velikim američkim jazz pjevačem“.

Osvojio je niz nagrada i priznanja, između ostalog 2 Grammyja (i 8 nominacija). Međunarodna Udruga jazz novinara i časopis DownBeat više su ga puta proglasili najboljim jazz pjevačem na svijetu.

Tijekom dvadesetogodišnje karijere napisao je niz hitova, primjerice “Hey Laura”, “Liquid Spirit”, “If Love is Overrated”, “Musical Genocide”, “Mister Holland”...

U nekima od tih djela bavi se socijalnim i političkim, društveno angažiranim temama, kroz njih progovara o nepravdi i društvenim anomalijama.

17. Zagreb Jazz Festival se održava uz potporu Grada Zagreba i Turističke zajednice Grada Zagreba u suradnji s Večernjim listom