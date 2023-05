Emily Giffin "Bilo je suđeno": Život, nažalost, piše tragičnije i od najboljih autora na svijetu

Čudno je to američko zakonodavstvo: da autorica nije izmijenila imena, vjerojatno bi se do kraja života borila s milijunskim tužbama. Ali kada je to napravila, sve je postalo O. K. i njezina priča danas je bestseler New York Timesa. I to ne zato što je besprijekorno napisan roman, već zato što je to priča o obitelji o kojoj priča nikada ne može biti previše.

Ovdje pratimo živote dvoje mladih ljudi koji ne mogu biti različitiji: njegov otac nije američki predsjednik, već ratni heroj i astronaut koji strada u svemirskoj misiji te time postaje sveamerički junak, a ona je neobrazovana djevojka kojoj posao supermodela pomaže da pobjegne iz nasilnog obiteljskog okruženja... Dakle, na djelu je izmaštana biografija u kojoj se ipak jasno prepoznaje priča o Johnu Kennedyju junioru i njegovoj supruzi Carolyn Bessette. Tako roman “Bilo je suđeno” Emily Giffin (Stilus, urednica Adriana Piteša, prijevod Sandra Sabovljev, 17,90 eura) dodaje novo i pomalo neočekivano poglavlje velikoj američkoj (i svjetskoj) bajci na temu obitelji Kennedy.

Naravno, ovo je priča koja koristi mnoge povijesne trenutke i istine, ali ima i mnogo izmaštanih dijelova pa tako i karizmatični mladi par preživljava pad aviona u ocean, a dvadeset godina kasnije oni su u sretnom braku, roditelji blizanaca te on konačno donosi odluku da se kandidira za američkog predsjednika. I bilo bi zaista divno kada bi ova verzija priče bila istinita, jer svijet se još nije do kraja oporavio od atentata na Johna F. Kennedyja 1963. godine, a dobrim dijelom još tuguje i zbog tragične smrti njegova sina, u kojem je veliki dio Amerike vidio čovjeka koji će nastaviti njegov posao. No život piše tragičnije od bilo kojeg autora i zato je ovaj roman, iako u svojoj biti ljubić, vrijedan pažnje jer pokušava objasniti i sveameričku fascinaciju obitelji Kennedy.

To su ujedno i najbolje stranice romana, one koje govore o djevojčici izloženoj obiteljskom nasilju koja mašta o američkom princu, kao i one na kojima njezina majka doslovno ne može vjerovati da ju je život spojio sa ženom koju doživljava kao američku kraljicu... Priča zbog koje je čitatelju cijelo vrijeme žao da nije – istinita.