Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 168
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
Kultni status

Ellen Ripley: feministička ikona koja je promijenila film

BFA / Alamy Stock Photo
VL
Autor
PR
28.11.2025.
u 16:19

Kad je 1979. godine Alien doživio svjetsku premijeru, reakcije kritičara bile su itekako podijeljene.

Jedni su film Ridleyja Scotta ocijenili kao primitivniji u odnosu na tadašnja očekivanja znanstvene fantastike, držeći da nasilje, sluz i šokovi nepotrebno brutaliziraju publiku. Drugi su u njemu vidjeli samo još jedan haunted-house triler u svemiru. No Alien je u samo nekoliko mjeseci dokazao da je Scott prvi spojio znanstvenu fantastiku i horor na način koji je zavladao generacijama gledatelja, te pomaknuo granice žanra.​

Snimljen sa skromnim budžetom, Alien je brzo postao pravi blockbuster, a kritike su kroz vrijeme evoluirale – film je proglašen klasikom i remek-djelom. No ono po čemu je bio revolucionaran jest feministički aspekt i inovativnost u prikazu ženskih likova. Ne samo da je Alien uveo snažnu žensku protagonisticu u središte žanra, već je lik Ellen Ripley postao pravom ikonom filmske povijesti.​

Rodna neutralnost i inovativni pristup

Jedan od najvažnijih produkcijskih poteza bio je rodno neutralan scenarij: svi likovi oslovljavani su prezimenima, nosili su iste jednodjelne kombinezone, a scenarist Dan O’Bannon uputio je napomenu: „Posada je unisex i sve uloge su zamjenjive za muškarce ili žene.“ Tako se naglasak prebacuje na dramu i razvoj izvanzemaljca, a rodne razlike su poništene vizualnim i tekstualnim elementima. Čak je scena dvojice mehaničara, koji se žale na niže plaće od ostatka posade (među kojima su i žene), bila izravan komentar na realne probleme rodne nejednakosti u društvu toga doba.​

Lik koji ruši stereotipe

Ripley u tumačenju Sigourney Weaver nije majka, djevojka u nevolji ili zavodnica – ona je lik izvan kalupa, vođena čeličnom odlučnošću i inteligencijom, inspirirana kako je glumica navela, „ženskim ratnicama klasične književnosti“. Takve uloge su u žanru bile prava rijetkost, i danas Ripley ima status legende, pokraj drugih feminističkih junakinja, od Linde Hamilton u Terminatoru do Carrie-Anne Moss u Matrixu.​

Borba za ženski autitet

Scott se u Alienu bavi i temom ušutkavanja ženskog glasa i moći. U ključnim scenama, Ripley inzistira na karanteni kad člana posade napadne vanzemaljski parazit, ali njezin autoritet se ignorira. Posebno je snažna scena pokušaja Ashovog ušutkavanja Ripley pomoću pornografskog časopisa, što su kritičari okarakterizirali kao „najeksplicitniju jednadžbu muškog nasilja s težnjom uništavanja ženskog glasa“.​

Ripley na kraju filma ostaje final girl, jedina preživjela masakra – preuzima vodstvo, donosi odluke i spašava vlastiti život, bez potrebe da je netko spasi. Upravo taj subvertirani horor klišej presudno je pridonio statusu Ellen Ripley kao feminističke ikone i uzora brojnim generacijama gledateljica.​

Inspiracija koja živi desetljećima

Više od četiri desetljeća kasnije, Ripley i dalje pokazuje ženama njihovu snagu: „Tajnu akcijsku heroinu u svakoj od nas“, izjavila je Sigourney Weaver. Iako ne živimo okruženi vanzemaljcima iz filmske mašte, snaga i odlučnost Ellen Ripley nadahnjuju: žene u hororima, akciji i stvarnom životu ne trebaju biti spašene – mogu spasiti same sebe.​

Kako je Alien stekao kultni status i otvorio vrata novim heroinama, pogledajte premijerno na DOX TV-u u filmu Osmi putnik: užas u svemiru, u subotu, 29. studenog u 21:50.

Ključne riječi
DOX TV

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

"ART VITAL – 12 godina tandema Ulay/Marina Abramović"
"ART VITAL – 12 godina tandema Ulay/Marina Abramović"

Sreli su se na njihove rođendane i zaljubili gotovo istu noć, a kada su se nakon mjesec dana ponovno sreli odlučili su da će živjeti zajedno

"ART VITAL – 12 godina tandema Ulay/Marina Abramović" prvi je i najopsežniji prikaz perioda od 1976. do 1988. u kojemu su Marina Abramović i Ulay bili ljubavni par, ali i umjetnički duo koji je imao ključnu ulogu u oblikovanju performansa - od prvog „Relation in Space” na Venecijanskom bijenalu do oproštajnog na Kineskom zidu „The Great Wall Walk”

Izložba Antonia della Guardie u Oktogonu
Nacionalni muzej moderne umjetnosti

Peto izdanje Bienalsura dolazi u Zagreb: U Oktogonu izlaže talijanski umjetnik izlaže Antonio Della Guardia

Talijanski umjetnik Antonio Della Guardia kroz instalacije, fotografiju, performanse i participativne projekte istražuje i dekonstruira internalizirane oblike povezivanja s urbanim prostorom i vremenom produkcije, a 29. studenog u Oktogonu će predstaviti instalaciju "Trajna iluzija" i izložbu Polaroid fotografija koje prikazuju autoritarne geste državnih čelnika različitih država

Illustrated Chips
Povijesna panorama najuspješnijih stripova i njihovih junaka

Fašistički režim prepoznao je potencijal propagande putem novog medija, pa je objavljivanje stranih stripova u Italiji bilo zabranjeno

Tijekom 1920-ih nekoliko je periodičnih publikacija objavljivalo edukativne stripove za talijansku mladež, uključujući Il Giornale dei Balilla (1923.) i La piccola italiana (1927.). Počevši od 1. siječnja 1939., objavljivanje stranih stripova bilo je zabranjeno, a talijanski materijal morao je slijediti strogi standard, uzdižući herojstvo, patriotizam i superiornost talijanske rase

Premium sadržaj
Vlasnik Sandorfa Ivan Sršen

Kako sam 20 godina vodio epsku bitku za objavu jedne jedine knjige – Zappine autobiografije

"Dvadeset godina borio sam se da dobijem prava na Zappinu autobiografiju i kad sam već izgubio nadu, stigao mi je mail: Ivane, sjajne vijesti! Godinama nisam mogao doći do Zappine udovice Gail, ali kad sam konačno došao do nje, sve dogovorio i krenuo u L.A. na potpisivanje ugovora, javljeno mi je da je umrla" o svom ludom iskustvu priču je ispričao pokretač i vlasnik izdavačke kuće Sandorf Ivan Sršen

Učitaj još

Kupnja