Ellen Ripley: feministička ikona koja je promijenila film

Jedni su film Ridleyja Scotta ocijenili kao primitivniji u odnosu na tadašnja očekivanja znanstvene fantastike, držeći da nasilje, sluz i šokovi nepotrebno brutaliziraju publiku. Drugi su u njemu vidjeli samo još jedan haunted-house triler u svemiru. No Alien je u samo nekoliko mjeseci dokazao da je Scott prvi spojio znanstvenu fantastiku i horor na način koji je zavladao generacijama gledatelja, te pomaknuo granice žanra.​

Snimljen sa skromnim budžetom, Alien je brzo postao pravi blockbuster, a kritike su kroz vrijeme evoluirale – film je proglašen klasikom i remek-djelom. No ono po čemu je bio revolucionaran jest feministički aspekt i inovativnost u prikazu ženskih likova. Ne samo da je Alien uveo snažnu žensku protagonisticu u središte žanra, već je lik Ellen Ripley postao pravom ikonom filmske povijesti.​

Rodna neutralnost i inovativni pristup

Jedan od najvažnijih produkcijskih poteza bio je rodno neutralan scenarij: svi likovi oslovljavani su prezimenima, nosili su iste jednodjelne kombinezone, a scenarist Dan O’Bannon uputio je napomenu: „Posada je unisex i sve uloge su zamjenjive za muškarce ili žene.“ Tako se naglasak prebacuje na dramu i razvoj izvanzemaljca, a rodne razlike su poništene vizualnim i tekstualnim elementima. Čak je scena dvojice mehaničara, koji se žale na niže plaće od ostatka posade (među kojima su i žene), bila izravan komentar na realne probleme rodne nejednakosti u društvu toga doba.​

Lik koji ruši stereotipe

Ripley u tumačenju Sigourney Weaver nije majka, djevojka u nevolji ili zavodnica – ona je lik izvan kalupa, vođena čeličnom odlučnošću i inteligencijom, inspirirana kako je glumica navela, „ženskim ratnicama klasične književnosti“. Takve uloge su u žanru bile prava rijetkost, i danas Ripley ima status legende, pokraj drugih feminističkih junakinja, od Linde Hamilton u Terminatoru do Carrie-Anne Moss u Matrixu.​

Borba za ženski autitet

Scott se u Alienu bavi i temom ušutkavanja ženskog glasa i moći. U ključnim scenama, Ripley inzistira na karanteni kad člana posade napadne vanzemaljski parazit, ali njezin autoritet se ignorira. Posebno je snažna scena pokušaja Ashovog ušutkavanja Ripley pomoću pornografskog časopisa, što su kritičari okarakterizirali kao „najeksplicitniju jednadžbu muškog nasilja s težnjom uništavanja ženskog glasa“.​

Ripley na kraju filma ostaje final girl, jedina preživjela masakra – preuzima vodstvo, donosi odluke i spašava vlastiti život, bez potrebe da je netko spasi. Upravo taj subvertirani horor klišej presudno je pridonio statusu Ellen Ripley kao feminističke ikone i uzora brojnim generacijama gledateljica.​

Inspiracija koja živi desetljećima

Više od četiri desetljeća kasnije, Ripley i dalje pokazuje ženama njihovu snagu: „Tajnu akcijsku heroinu u svakoj od nas“, izjavila je Sigourney Weaver. Iako ne živimo okruženi vanzemaljcima iz filmske mašte, snaga i odlučnost Ellen Ripley nadahnjuju: žene u hororima, akciji i stvarnom životu ne trebaju biti spašene – mogu spasiti same sebe.​

