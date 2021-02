Dva su načina da se izvuče iz siromaštva - jedan je politika, a drugi kriminal

Cinemania

Foto: Netflix

Filmska kritičarka Indiwirea Anna Thompson objavila je predikcije za nominacije za ovogodišnji Oscar. Uglavnom nema velikih iznenađenja – Anne predviđa kako će se među 10 nominiranih za najbolji film naći sljedeći naslovi: “Da 5 Bloods”, “The Father”, “Judas and the Black Messiah”, “Mank” “Ma Rainey: majka bluesa”, “Minari”, “Novosti iz velikog svijeta”, “Nomadland”, “One Night in Miami” te “Čikaška sedmorka”. Još pet filmova koji se prema njoj mogu umiješati u borbu za nominaciju su “Nikad ponekad rijetko uvijek”, “Promising Young Woman”, “Duša”, “Sound of Metal” i “Tenet”. Zanimljiva je i njezina predikcija u kategoriji najboljeg stranog filma: među favoritima su “Another Round” (Danska), “Dear Comrades!” (Rusija), “Hope” (Norveška), “I’m No Longer Here” (Meksiko) i “The Mole Agent” (Čile).

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

U kinu Tuškanac sljedeći tjedan gledat ćemo ciklus “Sjećanje na Mustafu Nadarevića” koji će započeti u srijedu kultnim filmom Emira Kusturice “Otac na službenom putu”. U hrvatskoj kinematografiji ovog nedavno preminulog glumca najviše se pamti po sjajnoj ulozi Leona Glembaya u Vrdoljakovim Glembajevima (1988.), za koju je osvojio Zlatnu arenu na pulskom filmskom festivalu. ”Glembajevi” će biti prikazani na kraju ciklusa u sljedeću nedjelju. Na programu su još filmovi “Mala pljačka vlaka”, “Priča iz Hrvatske”, “Gluvi barut”, “Kod amidže Idriza”, “Miris Dunja” i “Već viđeno”.