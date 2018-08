Dragulj Sarajevo film festivala: 90 sekundi u Sjevernoj Koreji Ranka Paukovića

Mali je dragulj 24. Sarajevo film festivala svakako dokumentarni film 90 sekundi u Sjevernoj Koreji hrvatskog redatelja Ranka Paukovića.

Normalno, sve što se tiče zemlje kojom vlada Kim Jong-Un uvijek je zanimljivo, no umjesto očekivanog okljaštrenog uratka koji obuhvaća ono što režim dopusti gostima, s Paukovićevim smo 15-minutnim dokumentarcem dobili nešto sasvim drugo.

Dobili smo običan život posljednje komunističke diktature, normalne ljude u svakodnevnim situacijama, u polju, zalijevajući cvijeće, kupajući se, sunčajući, vozeći bicikl ili čak skuter. Vidimo i gdje se tamo živi, ipak prilično zaostala ruralna područja u kontrastu s novogradnjom koja doista izgleda prilično suvremeno, no to je tek vanjski dojam, vjerojatno je ponešto drugačije iznutra.

"Film pokazuje ono kako sam ja Sjevernu Koreju vidio i doživio, jasno, nije u njemu sve što sam vidio jer naprosto sve nisam niti mogao snimiti", rekao je Pauković nakon regionalne premijere svojeg dokumentarca u sarajevskom Multiplex Cinema Cityju.

Nedvojbeno prvo što će se primijetiti jest da je cijeli film napravljen u usporenoj snimci. Razlog je doista prozaičan.

Foto: Zoran Vitas

"Kada sam se pripremao na put u Sjevernu Koreju, planirao sam sa sobom ponijeti svoju digitalnu kameru. No, onda su me izvijestili kako snimanje videa nije baš dobrodošlo no da nemaju ništa protiv fotografiranja. Onda sam nabavio ovu turističku kamericu koja ima mogućnost snimanja u usporenoj snimci pa sam pretvarajući se da fotografiram zapravo snimao. No, nisam mogao snimiti zvuk, pa je ono što čujete na filmu sve moje djelo, jer time se zapravo i bavim", rekao je Ranko Pauković koji je vrhunski dizajner zvuka.

Nije s jednim filmom ovdje, zvuk potpisuje i na Sam samcat Bobe Jelčića.

Također, 90 sekundi u Sjevernoj Koreji nije mu prvi film, ima još dva ranija, no ističe kako je sve to na hobističkoj bazi. Prisutne je zanimalo i kako to da mu je uspjelo ono što je tek rijetkima pošlo za rukom, kretati se po Sjevernoj Koreji bez pratnje.

"Kćer mi je radila u jednoj humanitarnoj agenciji u Pyongyangu tako da sam na račun posjeta njoj mogao relativno bez problema kretati se Sjevernom Korejom", objasnio je hrvatski dizajner zvuka i redatelj.

Dodat će kako doista nema nikakvog mjesta sumnji kako se radi o totalitarnoj državi doista najekstremnijeg tipa u kojoj kontakt sa strancima izbjegavaju svi, pa čak i policija.

"Nema ni kriminala! Priča se o tu i tamo nekakvoj krađi bicikla ili nečega sličnog, no nekog pravog kriminala nema. U svakom slučaju, nema nikakve šanse da bi pokrali nekog stranog državljanina", kaže Pauković.

