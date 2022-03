"Dina" mete sve pred sobom - stigao i peti Oscar, za najbolju fotografiju

Započela je 94. dodjela nagrada Oscar! Svečanu dodjelu i proglašenje najboljih ostvarenja iz svijeta filma pratite s nama uživo na portalu Večernjeg lista.

Kao i obično, sve prenosi HRT na Drugom programu gdje je u 2 sata počeo izravni prijenos dodjele. A ove godine, voditeljice ceremonije su prvi puta u povijesti Oscara, tri žene, komičarke i glumice Regina Hall, Amy Schumer i Wanda Sykes. Na sveopće zgražanje, kako bi skratili podugački prijenos koji iz godine u godinu prati sve manje gledatelja, Akademija je odlučila iz glavnog programa izbaciti čak osam kategorija. Dodjela zlatnih kipića za najbolji kratki dokumentarni, igrani i animirani film, montažu, šminku, originalnu glazbu, scenografiju i zvuk, održala se i snimila ranije, uz mnogo manje pompe. Pobjedničke govore ipak će namontirati u glavni prijenos.

Zvijezde šalju poruku Ukrajini

00:10 Brojne zvijezde koje trenutno šeću po crvenom tepihu, iskoristile su ovu priliku da izraze podršku Ukrajini. Među njima su i glumica Jamie Lee Curtis te glazbenica Diane Warren, koje su ponosno istaknule plavu vrpcu s porukom #WithRefugees. Hoće li Akademija poslušati Seana Penna i pozvati Volodimira Zelenskog da održi govor na Oscarima, ostaje nam vidjeti.

Anthony Hopkins ovog puta neće prespavati Oscare

00:40 Prošlogodišnji dobitnik Oscara za najboljeg glavnog glumca, Anthony Hopkins, koji je lani dodjelu prespavao, još nije stigao na crveni tepih. Ipak, upravo je objavio video u kojem se oblači i sprema za Oscare koje ove godine, iako nije zaradio nijednu nominaciju, očito neće propustiti.

Prvi film s gluhom glumačkom postavom

01:00 U utrci za najbolji film našao se i film koji je svima prošao ispod radara. Riječ je o filmu "CODA" redateljice Sian Heder u kojem je velika većina glumačke postave gluha te se dijalozi odvijaju na ASL-u, odnosno američkom znakovnom jeziku. Prvi je to takav film koji je ikada nominiran za Oscare, a svoje zadovoljstvo nije skrivao Troy Kotsur, prvi gluhi muškarac koji je nominiran za glumačkog Oscara, u kategoriji najboljeg sporednog glumca

#CODA star Troy Kotsur, the first deaf man nominated for an acting Oscar, tells Variety: “This is history.” https://t.co/YcZNPJv3eU | Variety On the Carpet presented by @DIRECTV pic.twitter.com/aRwf6AV90j — Variety (@Variety) March 27, 2022

Dodijeljeni prvi Oscari na posebnoj ceremoniji za 8 "manje važnih" kategorija

1:10 U posebnoj, potajnoj ceremoniji rezerviranoj za osam "nebitnih" kategorija kojih se Akademija riješila da dobije na vremenu, dodijeljen je prvi Oscar ove večeri. "Dina" Dennisa Villeneuvea dobila je Oscara za najbolji zvuk

1:13 Oscara za najbolji kratkometražni dokumentarac dobio je "The Queen of Basketball"

1:16 Oscara za najbolji kratkometražni animirani film dobio je "The Windshield Wiper"

1:20 "The Long Goodbye" najbolji je kratkometražni igrani film

1:23 Još jedan Oscar za "Dinu", za najbolju originalnu glazbu Hansa Zimmera

1:25 Treći Oscar za "Dinu" i najbolju montažu

1:30 I četvrti Oscar za "Dinu" za najbolju scenografiju

1:33 Oscar za najbolju šminku i frizuru dobio je film "The Eyes of Tammy Faye"

Riz Ahmed is the first Muslim to win the #Oscar for live action short film https://t.co/IjzI9yvt11 pic.twitter.com/n52nFMSTD5 — Variety (@Variety) March 27, 2022

lmao that DUNE, a movie that made $400 million worldwide, is absolutely sweeping the awards no one will see bc abc wanted the show to be more "populist" — Alison Herman (@aherman2006) March 27, 2022

Počela je 94. svečana dodjela Oscara

2:00 Venus i Serena Williams otvorile su svečanost

2:01 Beyonce izvodi "Be Alive", pjesmu iz filma "Kralj Richard" nominiranu za najbolju originalnu pjesmu

Beyoncé’s first award show performance in 5 years #Oscars pic.twitter.com/u6rZ1tc65D — IVY (@ivyparkspr) March 28, 2022

2:10 Voditeljice Amy Schumer, Wanda Sykes i Regina Hall u oskarovskoj tradiciji neukusnim šalama narugale su se svima prisutnima i nominiranima

"For those of you in Florida, we're going to have a gay night," #Oscars hosts Amy Schumer, Wanda Sykes and Regina Hall ended their opening monologue



Follow THR's live coverage: https://t.co/rISG3orYp2 pic.twitter.com/QPMNSiXjVw — The Hollywood Reporter (@THR) March 28, 2022

2:22 Oscar za najbolju sporednu žensku ulogu otišao je u ruke Ariane DeBose za ulogu u "Priči sa Zapadne strane". "Ja sam otvoreno queer Afro-Latina koja je pronašla svoju snagu u umjetnosti" rekla je DeBose i poručila svima koji su ikada preispitivali svoj identitet da za njih postoji mjesto u svijetu.

Ariana DeBose is the first openly queer person of color to win an acting Oscar. https://t.co/YILAwH0cbk pic.twitter.com/8o5MzcyKyp — Variety (@Variety) March 28, 2022

2:39 Peti Oscar za "Dinu"! Direktor fotografije Greig Fraser nagrađen je za najbolju fotografiju

Popis svih pobjednika i nominiranih pogledajte ovdje:

Najbolji zvuk

Dina

Najbolji kratkometražni dokumentarac

The Queen of Basketball

Najbolji animirani kratki film

The Windshield Wiper

Najbolji igrani kratki film

The Long Goodbye

Najbolja glazba

Dina

Najbolja montaža

Dina

Najbolja scenografija

Dina

Najbolja šminka

The Eyes of Tammy Faye

Najbolja sporedna glumica:

Ariana DeBose – Priča sa Zapadne strane

Najbolja fotografija

Dina

Najbolja kostimografija

Cruella

Cyrano

Dune

Nightmare Alley

West Side Story

Najbolji adaptirani scenarij

CODA

Drive My Car

Dune

The Lost Daughter

The Power of the Dog

Najbolji originalni scenarij

Belfast

Don’t Look Up

King Richard

Licorice Pizza

The Worst Person in the World

Najbolji sporedni glumac

Ciarán Hinds – Belfast

Troy Kotsur – CODA

Jesse Plemons – The Power of the Dog

JK Simmons – Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee – The Power of the Dog

Najbolji animirani film

Encanto

Flee

Luca

The Mitchells vs the Machines

Raya and the Last Dragon

Najbolja originalna pjesma

“Be Alive” (King Richard)

“Dos Oruguitas” (Encanto)

“Down to Joy” (Belfast)

“No Time to Die” (No Time to Die)

“Somehow You Do” (Four Good Days)

Najbolji dugometražni dokumentarac

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised)

Writing with Fire

Najbolji vizualni efekti

Dune

Free Guy

No Time to Die

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Spider-Man: No Way Home

Najbolji strani film

Drive My Car

Flee

The Hand of God

Lunana: A Yak in the Classroom

The Worst Person in the World

Najbolji glavni glumac

Javier Bardem – Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch – The Power of the Dog

Andrew Garfield – tick, tick… BOOM!

Will Smith – King Richard

Denzel Washington – The Tragedy of Macbeth

Najbolja glavna glumica

Jessica Chastain – The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman – The Lost Daughter

Penélope Cruz – Parallel Mothers

Nicole Kidman – Being the Ricardos

Kristen Stewart – Spencer

Najbolji redatelj

Kenneth Branagh – Belfast

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Jane Campion – The Power of the Dog

Ryûsuke Hamaguchi – Drive My Car

Steven Spielberg – West Side Story

Najbolji film

Belfast

CODA

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story