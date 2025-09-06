Devedesete su podcijenjene iako su s hrpom sjajnih bendova, albuma i hitova nadmašile i sam novi val

Prije trideset i pet godina, točnije 5. rujna 1990., jedan od najutjecajnijih glazbenika toga vremena, glazbeni velikan David Bowie nastupio je na stadionu Maksimir u sklopu turneje "Sound+Vision". Bio je to glazbeni spektakl koji je hrvatska publika željno i dugo iščekivala i stadionski koncert kakav Zagreb do tada još nije vidio te se više od 50 tisuća ljudi, unatoč dosadnoj kiši, okupilo na ispunjenom stadionu. Bowiejev koncert bio je vrhunac brojnih glazbenih događanja u Hrvatskoj tih godina. To je zapravo bio i prvi koncert na Maksimiru i očekivala se serija takvih velikih nastupa, ali pokazalo se da je to zapravo bio prvi i posljednji veliki stadionski koncert na Maksimiru u tadašnjoj državi, u kojoj se usložnjavala politička situacija, a nekoliko mjeseci prije na istom je mjestu zbog nereda prekinuta utakmica Dinama i Crvene zvezde, koju danas mnogi označavaju i početkom rata.

Bilo je nakon Bowieja još nekoliko sjajnih koncerata u zagrebačkom Domu sportova pa su do kraja 1991. u naponu snage još svirali i velikani punk rocka Ramonesi i Iggy Pop, zatim Deep Purple, a uostalom i Dinamo i Zvezda odigrali su u proljeće 1991. još jednu, posljednju utakmicu, ali bilo je očito da Jugoslavija puca po šavovima, tenzije su bile sve veće, a ratne trube sve glasnije i bilo je sve jasnije da ništa više neće biti kao prije.

Uskoro dolazi do krvavog raspada zemlje, što se odražava na političke, društvene, ekonomske i sve druge aspekte života. Izuzetno živa glazbena scena, koja je cijelo proteklo desetljeće bujala i na krilima novog vala bila u žarištu javnosti, našla se pred teškim izazovima. Tržište se raspalo, trećina Hrvatske bila je okupirana ili pod granatama, granice su se zatvorile, gradovi su često bili pod zamračenjima i uzbunama, izdavačke kuće zapale su u krizu, a brojna mjesta za svirke i koncerte su se zatvorila. U Hrvatskoj je buknuo rat, a glazba i kultura tada nisu u prvom planu. Trebalo je preživjeti. No rock se uvijek dobro snalazio u gerilskim situacijama i na rubu egzistencije te se nastavilo svirati, snimati ploče i održavati koncerte čak i pod uzbunama.

Iako je rat neke bendove stajao i karijere zbog manje svirki i prodanih ploča, mnogi bendovi iz kreativnih i plodonosnih osamdesetih nastavili su s radom. Od stare garde bili su tu Prljavo kazalište, Parni valjak, Daleka obala, Haustor, Boa (koja je bila i predgrupa Bowieju na Maksimiru), a bile su tu i nešto mlađe, ali još neetablirane snage Psihomodo pop, Let 3, Majke, Hladno pivo, Laufer, KUD Idijoti, Messerschmitt, Spoonsi, koji su krajem osamdesetih počinjali s radom, a punu afirmaciju steći će tek u devedesetima te snimiti albume koji će postati antologijski i ući u samu kremu CRO rocka. Devedesetih se pojavljuju i potpuno novi bendovi koji će ostaviti snažan trag na glazbenu scenu, a većina su i dandanas njezini važni akteri.

Unatoč ratnom beznađu, rock scena buja i rađaju se nove snage. Stižu Pipsi, Kojoti, Jinx, TBF, Overflow, Kawasaki 3P, Zadruga, Šajeta. Čak i u gradovima na samoj fronti glazba nije utihnula te su primjerice 1995. u Sisku nastali The Bambi Molestersi, surf rock band koji je ostvario uspjehe i izvan Hrvatske. Nastupali su i kao predgrupa R.E.M.-a, čiji je gitarist Peter Buck volio sisačku grupu, a jedna im se pjesma poslije našla i u megapopularnoj seriji "Breaking Bad". Imala je Hrvatska još izvoznih glazbenih uspjeha te je primjerice koprivnički Overflow često nastupao po Europi, a puštao ga je i MTV, svojevrsni "YouTube music" devedesetih. Tih godina izrodile su se i nezavisne rock etikete pa, ako je Seattle imao etiketu SUB pop, koji je početkom devedesetih izdao Nirvanu, Soundgarden i Mudhoney, Zagreb je dobio etiketu Slušaj najglasnije, koju je pokrenuo Zdenko Franjić. Spomenuti The Bambi Molestersi i Overflow, ali i Majke, Kojoti, a godinama kasnije i M.O.R.T., iskoračili su uz Franjićevu pomoć jer im je objavljivao albume ili pjesme na kompilacijama. Stigao je tu Search & Enjoy te poslije i T.R.I.P. i Jabukaton, koji su izbacili nove sjajne albume. Franjić, koji je s pravom prozvan "kraljem undergrounda", uživao je u otkrivanju novih bendova, no nakon prvih uspjeha i nakon što bi "prerasli" njegovu etiketu, pustio bi ih dalje u svijet, dok je on uvijek bio u potrazi za novim nadama, što i danas uspješno radi.

Tih godina snimljeni su neki od antologijskih albuma. Recimo 1993. izašao je album Majki "Razdor", s brdom hitova koje Bare i danas izvodi, poput "Budi ponosan", Mršavi pas" ili "Krvarim od dosade". Devedesetih su Majke i Bare izdali još tri sjajna albuma. Iduće godine Let 3 izdaje album "Peace", koji je donio nove hitove kao što su "Kontinentio" i "Nafta", a Urban, što s Lauferom što u solo projektima, izbacuje sjajne pjesme kao što su "Lopov Jack" ili "Budi moja voda". Hladno pivo devedesetih je objavilo četiri albuma te osvojilo i prvi Porin u kategoriji alternativne glazbe 1994. za album "Džinovski". Psihomodo pop je u devedesetima objavio čak pet albuma. Pips Chips & Videoclips također je objavio četiri albuma, a 1998. za album "Fred Astaire" dobio je četiri Porina, pa i onaj za album godine, i to u konkurenciji s Parnim valjkom, Prljavim kazalištem, Oliverom Dragojevićem i Arsenom Dedićem, koji su te godine imali nove albume. Odmah iduće godine album godine bio je "Žena dijete" Damira Urbana. To su samo neki od albuma nastali ratnih i poratnih godina, stvarani u teškim uvjetima, ali na umjetnički i kreativno visokom nivou. Važna osoba tih godina bio je i producent Denis Mujadžić Denyken koji je snimio većinu tih albuma. Osim rokera, i njihova srodna braća iz popa poput fenomenalnog Dine Dvornika punili su klubove. Bili su tu i Alen Vitasović i Gustafi kao predstavnici istarske pop scene. Izvrsni Mayalesi također su počeli svirati krajem devedesetih, a pojavila se i Vatra u Virovitici.

– U devedesetim godinama hrvatska je glazbena scena počela funkcionirati na potpuno različitim principima od dotadašnjih. Dva ključna događaja, raspad bivše države i dolazak rata, odredili su i sliku nove domaće glazbene stvarnosti. Na scenu početkom devedesetih dolaze Hladno pivo, Majke, Pips Chips & Videoclips i Laufer. Jinxi i Let 3 hvataju još jači zamah, kao i Gustafi, a s povratnikom Darkom Rundekom i Kojotima imamo ekipu koja je do danas ostala aktivna. Dapače, uspjela je postati domaća srednja struja, popularna među ipak nešto širom publikom, što je odličan rezultat. Jer, podsjetimo, tada su bili ljuta alternativa. Spomenimo i Gibonnija, koji je počeo stasati i rasti u devedesetima, a već je godinama vjerojatno najveća domaća pop zvijezda. Osnovane su i strukovne udruge glazbenika i diskografa poput Hrvatskog društva skladatelja, Hrvatske glazbene unije, Hrvatske diskografske udruge i drugih, a 1994. utemeljena je i nagrada Porin. Tada je to bilo izuzetno važno i pomoglo je pregrupiranju domaće scene – prisjeća se devedesetih Hrvoje Horvat, novinar, glazbeni kritičar i kroničar hrvatske glazbene scene.

A u kakvim su vremenima nastajale sjajne pjesme, govori i jedna epizoda uoči Božića 1994. godine. U Zadru je 23. prosinca organizirano događanje pod nazivom Rock maraton u legendarnoj dvorani Jazine, a nastupili su Let 3, Laufer, Anesthesia, Vještice, En face, Hladno pivo, Hard Time i splitski Touch Friction. Tada je trećina Hrvatske još bila okupirana, Zadar često i dalje pod uzbunama, u dometu granata i pod neposrednom ratnom opasnošću, te se u Dalmaciju putovalo okolnim putem, Jadranskom magistralom. Vodeći hrvatski rock izvođači došli su praktički u ratnu zonu, a nakon koncerta vozačima je bilo jako bitno da su što prije kod kuće za Badnjak pa je umjesto spavanja u Zadru odabrana opcija da se krene odmah, prvo u Rijeku, a onda u Zagreb. Nedaleko od Zadra autobus je sletio s ceste, bilo je puno ozlijeđenih, bilo je slomljenih ruku i nogu. Autobus je za dlaku izbjegao pad u provaliju duboku 50 metara te je rock scena zamalo desetkovana. Osim u Zagrebu, tih je godina aktivna scena bila u Rijeci, Puli i još tek ponegdje, dok je ostatak Hrvatske patio zbog blizine ratne fronte ili manjka koncertnih prostora.

Samog kraja osamdesetih i početka devedesetih prisjeća se i Aleksandar Dragaš, novinar i glazbeni kritičar koji je tada s Antom Čikarom osnovao i nezavisnu izdavačku kuću Search & Enjoy.

– Na samom kraju osamdesetih i početkom devedesetih velike izdavačke kuće izgubile su interes za izdavanje alternativne i rock glazbe te smo iz očaja sami počeli objavljivati albume brojnih bendova koje smo vidjeli oko sebe. Pojavilo se još nekoliko nezavisnih izdavača, ali onda dolazi rat, raspad tržišta, drastičan pad prodaje ploča i kaseta. Rat je drastično smanjio mogućnost za sviranje. Broj gradova u kojima se moglo svirati drastično se smanjio. Osim u dijelovima Hrvatske, moglo se još samo nastupati u Sloveniji. Klubovi se gase, Kulušić propada, praktički svi omladinski klubovi iz osamdesetih bili su ili zatvoreni ili privatizirani i postali su nešto drugo ili su jednostavno propali. U nekom trenutku praktički nismo imali klubove u Zagrebu u kojima bi se mogli održavati koncerti – prisjeća se Dragaš ranih devedesetih.

Teško se stizalo do publike, a tih ratnih godina HRT je za glazbu odigrao pozitivnu ulogu. Kao u rijetko kojem periodu, bilo je toliko glazbenih emisija, primjerice "Metalmanija", "Izvan struje", "Country Saloon", "Top DJ Mag", a posebice je bio važan "HIT Depo" – glazbena emisija koju su vodili Danijela Trbović i Hamed Bangoura, s top ljestvicom strane, ali i hrvatske glazbe koja je tako dolazila do najšireg kruga gledatelja. "HIT Depo" je startao početkom devedesetih i emitirao se punih 14 godina, a tko je završio na njegovoj ljestvici, znao je da će za njega znati cijela Hrvatska. Iako su rock bendovi bili uglavnom lijevo i liberalno nastrojeni te će krajem devedesetih snažno podržati oporbu, a pjesma Majki "Vrijeme je da se krene" njihova neformalna himna, rokeri nisu bili isključeni iz medijske scene koju je uvelike kontrolirao i vladajući HDZ. Radijski eteri također su puštali domaću glazbu, a neki su, poput slavnog Radija 101, bili prava potpora alternativnoj, urbanoj rock i pop glazbi. Radijske postaje tada nisu bile formatirane, a njihovi glazbeni urednici imali su sluha i za domaću rock scenu.

Borba za tržišni kolač, ma kako on mali bio, i tada je bila nemilosrdna. Kao što danas rock ima svoje brojne suparnike poput narodnjaka, cajki i sličnih derivata koji mu pokušavaju preoteti klubove i publiku, i tada je vladala borba za prostor i eter. Najveći suparnik rock glazbi bio je CRO dance, koji se pojavio devedesetih, i techno scena s brojnih partyjima. Rokerska javnost zgražala se tvrdeći da klinci slušaju samo CRO dance, kojega je bio pun eter.

Jedan od važnijih događaja toga vremena bilo je rađanje već spomenutog Fiju Briju festivala, koji je organizirala ekipa okupljena oko zagrebačkog kluba Jabuka. Dana 28. prosinca 1993. održan je festival u velikoj dvorani Doma sportova. Rokeri su u kaotičnom ratnom vremenu došli na svoje, od gubitka prostora za bilo kakve koncerte do više od deset tisuća ljudi u najvećoj zagrebačkoj dvorani. Fiju Briju nije bio samo koncert, nego svojevrsni pokret i značilo je rađanje nečega što se danas zove "Fiju Briju generacija". Na tom prvom izdanju nastupili su Borghesia, Let 3, Majke, Anesthesia, Overflow, Hladno pivo, Messerschmitt, Zadruga, Res Nullis i od stare garde, kao poseban gost, jedan od pionira popa i rocka u Hrvatskoj Drago Mlinarec. Treće izdanje, koje je održano 1995., ovjekovječeno je i kompilacijskim live albumom koji je objavila Croatia Records, a neke koncerte snimao je HRT: Fiju Briju festivali mogu se okarakterizirati i kao pobjeda rocka nad dance glazbom u borbi ze klubove, eter, ali ponajprije u borbi za publiku. Fiju Briju je dobio i svoju ljetnu inačicu pod nazivom Zagreb gori. Ekipa iz Jabuke, nezadovoljna tretmanom rocka na Porinu, koji je obuhvaćao sve vrste glazbe s premalo kategorija za rock, osnovala je i nagradu Crni mačak, a prvo izdanje održano je 1998. u Čakovcu. Kako je zapravo nastao Fiju Briju prisjeća se jedan od njegovih osnivača Pavao Podolski.

– Poznavali smo cijelu rock scenu jer smo radili program Jabuke i radili tamo koncerte ali ona nam je u jednom trenutku jednom postala premalena, pa smo odlučili proširiti tu priču i napraviti koncert u nekom većem prostoru. I tako smo odlučili napraviti koncert u Domu sportova sa svim tim bendovima – prisjeća se Pavao Podolski, koji je s Tomislavom Petrovićem i Stivom Vidukom u to vrijeme vodio Jabuku i bio pokretač Fiju Briju priče. Podolski kaže kako je ime Fiju Briju osmislio Albino Uršić iz kreativnog studija Bože sačuvaj koji je radio i cijeli vizualni identitet Jabuke. Plakati i ulaznice imali su poseban, prepoznatljiv pečat Bože sačuvaj koji je Uršić kreirao s Borisom Kukom.

Iako je bilo ratno vrijeme, Podolski kaže kako su bez nekih većih problema uspjeli sve organizirati.

– Nije bio problem raditi sve te koncerte. Mislim da je tada sve nekako bilo opuštenije nego kasnijih godina. Rock scena je bila jaka, ljudi su bili željni dobrih koncerata. Bilo je velikog entuzijazma – kaže Pavao, u rokerskim krugovima poznatiji kao Pajo, te dodaje da je bilo jako puno izvrsnih bendova, ali da su za njega Majke najveći rock bend koji se nije ponovio do današnjih dana.

Posjećenost koncerata nije bila upitna.

– Na trećem Fiju Briju nam je 700 – 800 ljudi ostalo ispred dvorane jer je u jednom trenutku policija zatvorila vrata. Sviralo je Hladno pivo, a onda su krenuli Pipsi i nastao je potpuni rusvaj. Policajcima je bila frka i uplašili su se su da ne nastane kaos i zabranili su dalje ulazak iako je još puno ljudi bilo vani. Sutradan sam osobno sjedio na blagajni i ljudima vraćao novce – prisjeća se Podolski. Priča kako je, ratnih godina, često bilo nekih dojava o postavljenim bombama, ali nikada nisu otkazivali koncerte. Policija bi pogledala sumnjiva mjesta i sviralo bi se dalje – kaže Podolski te nastavlja: – Jednom smo radili Fiju Briju i u Sarajevu na stadionu Grbavici i policija je nakon drugog sastava imala dojavu da je bomba na stadionu. I onda su ispraznili cijeli stadion i, dok su sve pregledali, pala je noć i onda su sve ljude pustili unutra i s kartama i bez karata. Bila je to noćna mora, ali odličan koncert – prisjeća se Podolski i inozemnog gostovanja Fiju Briju.

Kraj Fiju Briju nastupio je 1998. godine. – Tada smo prvi put uveli i inozemne bendove. Došli su The Toy Dolls i Shane McGowan And The Popes. Shane je sve vrijeme pio Martini iz krigle za pivo, a The Toy Dolls su došli bez bubnjara pa ga je zamijenio Suba iz Hladnog piva. Sjećam se da je Urban bio izvrstan. Iako su svirke bile sjajne, odaziv je taj put bio nešto slabiji, a i troškovi veliki, i to je bio zadnji Fiju Briju – prisjeća se Podolski.

Sudjelovali su rokeri i na Porinima i redovito osvajali hrpu nagrada. No unatoč sjajnim koncertima, albumima, desecima hitova i pjesama koja su ušle u antologiju hrvatske rock glazbe, devedesete su ostale i živjele u sjeni novog vala, koji je dobivao puno više medijske i javne pozornosti i na koji su svi imali još uvijek svježe sjećanje.

– Devedesete su dale puno toga i u mnogočemu bile barem jednako vrijedne kao i osamdesete. Podcijenjene su u javnosti, jer po umjetničkom dometu nisu bile ništa lošije, a ni prema angažiranosti glazbenika. Bila je lošija situacija u društvu kao posljedica ratnih događanja, ali glazba je držala glavu "iznad vode". Novi val ostavio je iza sebe sjajne ploče i albume, ali pogrešno je kada se danas to razdoblje citira ne u stvaralačkom, nego u nostalgičarskom kontekstu. Drugim riječima, puno ljudi govori o novom valu, snima serije i "slini" o Kulušiću, a tada vjerojatno nisu ni ušli u njega. Glazba je ostala, ali kod nas uvijek prevladava stav da je nekad bilo bolje a da se ne razmatraju pravi argumenti. Cijela jedna generacija novovalnih glazbenika doslovno je prestala postojati i biti zanimljiva 1983., po čemu vidimo da je tako često romantizirani novi val kod nas trajao samo tri godine. Od 1979. do 1982. dobili smo najbolje, a nakon toga, osim časnih iznimaka (Darko Rundek) i onih koji su tek nastajali u osamdesetima (Dino Dvornik, Neno Belan i Đavoli), stvari su otišle kvragu. Cijela Fiju Briju generacija i drugi izvođači iz devedesetih ostali su daleko aktivniji i aktualniji sve do danas, ali mit o novom valu i osamdesetima ostao je jači – kaže Horvat i dodaje da su osim za rock scenu, devedesete bile važne i plodonosne i za drugu urbanu i alternativnu glazbu.

– Festivali Fiju briju i Zagreb gori te Jabukaton i novinarska rock nagrada Crni mačak bili su ključne platforme za promociju novih rock izvođača devedesetih. No 1997. prvi objavljeni domaći hip hop album predstavljao je početnu točku razvoja novog žanra kod nas. Hip hop je nakon punka bio prvi sustavni izraz pobune i primjer poštivanja retorike i pravila angažirane umjetnosti. Žanr je diskografski inauguriran prvim hip hop CD-om 1997. godine "Blackout Project – Project Impossible", s uključenom temom "Hrvatski velikani" postave Tram 11. Projekt izrastao iz istoimene emisije Radija 101 pokazao je da je radio bio logičan prvi dom novom plesnom žanru. The Beat Fleet, Edo Maajka i Elemental, s pratećim sastavima i svirkom uživo, kasnije su pokazali da se hip hop može kod nas pretvoriti u svima razumljiv žanr te da mogu dosegnuti najveće naklade i medijski utjecaj. Bilo je i "loših" pojava, naravno, barem za kritičare. Umjesto velikih turneja, svirke su u ratnim godinama premještene u diskoklubove, što će bitno odrediti smjer razvoja nove pop glazbe. Smanjeno tržište i opći pad naklada ploča bile su neke od dodatnih pojava u novonastaloj situaciji. Premještanje koncerata u diskoklubove tijekom rata logično je rezultiralo probojem plesne glazbe, gdje su se dance i hip hop pokazali najotpornijima teroru turbofolka. No pored svih "densera" imali smo i Dinu Dvornika, koji je u devedesetima nastavio biti najuspješniji pionir "prevođenja" funk glazbe na domaći teren i jezik. Dvornikovi uspjesi kao izvođača koji je bio bez premca na domaćoj sceni plesne glazbe otvorili su prostor nadolazećim glazbenicima plesnog usmjerenja – kaže Horvat, s kojim se slaže i Dragaš u ocjeni da se devedesete podcjenjuju u javnoj percepciji.

– Često se uspoređuje hrvatska Fiju Briju scena devedesetih s novim valom cijele Jugoslavije, ali kada usporedimo hrvatske bendove iz novog vala s devedesetim godinama, stvari stoje bitno drukčije. Devedesetim imamo hrpa izvrsnih i izvrsno produciranih ploča u bitno težoj situaciji za stvaranje glazbe. U konačnici većina bendova iz devedesetih je opstala, napravila solidne karijere i dobacila do većih dvorana nego većina novovalnih izvođača. Većina bendova novog vala nije mogla sama nastupiti u Domu sportova, dok su Majke, Pipsi ili Hladno pivo to radili već devedesetih. Većina novovalnih izvođača nije uspjela održati popularnost na duge staze, ili se raspala ili jednostavno nije radila dovoljno zanimljive albume. Nije ih puno opstalo. Osim Prljavog kazališta, koje nema veze s onim s čime je krenulo, i Rundeka, nije ostao više nitko, za razliku od bendova iz devedesetih koji rade i danas te rade dobro i pune dvorane. Devedesete se definitivno nedovoljno cijene. U težim uvjetima dale su podjednako dobre pjesme i kvantitativno i kvalitativno. Po mom sudu, i niz boljih ploča, ali malo tko ih tako percipira. Jer svi mi imamo u glavi taj opravdani ili neopravdani mit o zlatnim osamdesetima i novom valu kao nekom zlatnom dobu. Da, bilo je to fascinantno, ali bilo je fascinantno, i to u puno gorim okolnostima, i ono što se događalo devedesetih, a mislim da se to nedovoljno cijeni. Možda će to doći na red s nekakvim valom nostalgije za Fiju Briju periodom. Sjećam se primjerice većine koncerata u prvoj polovini osamdesetih. Dakle, to je neki period novog vala, kartu za svaki koncert na koji sam došao kupio sam na vratima. Nikad nisam ostao pred vratima Kulušića. Kulušić je primao 700 ljudi, a samo ga je Azra mogla napuniti dva ili više dana. Mitologiziraju se neke stvari iz novog vala preko svake mjere, iako je tada bilo sjajnih bendova, albuma i pjesama, a i sam sam odrastao na toj glazbi – jasan je Dragaš, kojega pitamo da izdvoji top 5 bendova iz devedesetih. Nećkao se jer je to, kaže, nezahvalan zadatak. Konkurencija je velika.

– Majke, Laufer, Hladno pivo, Let 3 i sad, evo, peto je mjesto otvoreno... tu su Bambi Molesters, Overflow, Pipsi, ma teško je zapravo zgurati sve u pet kada imamo i više od deset jakih bendova koji su se etablirali u to vrijeme – poentira Dragaš.

Hrvatski rock je ušao u novo tisućljeće. Pajo Padolski više nije u glazbenim vodama, Kulušića, HIT Depoa, Fiju Briju večeri i Crnog mačka više nema, ali tu su nove nagrade, novi klubovi i novi festivali. Stara garda još uvijek praši, a stigli su i neki novi klinci.

