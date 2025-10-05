Naši Portali
Dvostruki jubilej

Četiri desetljeća legendarnih Zvjezdica i pola stoljeća u glazbi Zdravka Šljivca

Zagreb: Zbor Zvjezdice i dirigent Zdravko Šljivac
Tomislav Miletic/PIXSELL
Autor
Branimir Pofuk
05.10.2025.
u 17:52

Vrhunski djevojački zbor i njihov osnivač proslavljaju večeras svoje obljetnice gala-koncertom u zagrebačkom HNK uz Zagrebačku filharmoniju i brojne poznate goste

U pola stoljeća svog umjetničkog rada, svestrani glazbenik, skladatelj, dirigent i producent Zdravko Šljivac zauzeo je važno mjesto u hrvatskoj glazbenoj kulturi. Njegova glazbenička strast prisutna je na stilski i žanrovski različitim područjima, a u projektima u kojima sudjeluje nerijetko je jedan od glavnih pokretača i animatora. Profesionalna biografija Zdravka Šljivca bilježi trajnu suradnju s nizom najizvrsnijih hrvatskih glazbenih ansambala i institucija kao što su Zagrebački solisti, Zagrebačka filharmonija, Simfonijski orkestar HRT-a, Opera HNK Zagreb, Tamburaški orkestar HRT-a i mnogi drugi.

Međutim, dragulj u toj biografiji je njegovo čedo, Djevojački zbor Zvjezdice koji je osnovao prije četrdeset godina i koji s velikim žarom i znanjem do danas vodi. Zvjezdani sjaj djevojačkih glasova prati i zvjezdani sjaj oduševljenja glazbom u očima i dušama niza naraštaja djevojčica i djevojaka koje su u protekla četiri desetljeća ugradile dio svog života u ovaj ansambl, ponijevši sa sobom u život veliko blago umjetničkog iskustva, ljubavi prema glazbi i njenog razumijevanja, a istodobno ostvarujući visoke domete u različitim zvanjima i profesijama.

Pedagoške kvalitete, znanje i iskustvo Zdravka Šljivca najbolje svjedoči i čitav niz poznatih hrvatskih opernih umjetnica i pjevačica popularne glazbe koje su prva glazbena i pjevačka iskustva sticale upravo kao članice Zvjezdica. Među njima su sopranistice Martina Zadro, Tanja Ruždjak i Mima Karaula, jedna od najvećih pop-zvijezda Nina Badrić i gotovo kompletan sastav nekadašnje grupe Divas.

U svojoj riznici Zvjezdice imaju brojne domaće i međunarodne nagrade i priznanja, pobjede na prestižnim zborskim natjecanjima, turneje i nastupe diljem Europe i svijeta, od Milana, Pariza i Moskve do Sydneya i New Yorka.

Zvjezdice pod vodstvom Zdravka Šljivca dale su osobito veliki doprinos hrvatskoj suvremenoj glazbi praizvedbama upravo za njih napisanih skladbi istaknutih autora poput Milka Kelemena, Davorina Kempfa, Ive Josipovića i mnogih drugih. Sudjelujući u izvedbama velikih oratorijskih i opernih djela zabilježila su nastupe i pod ravnanjem čitave plejade velikih hrvatskih i svjetskih dirigentskih imena među kojima su Valerij Gergijev, Sir Neville Mariner, Kazushi Ono, Aleksandar Rahbari, Schlomo Mintz, Uroš Lajovic, Pavle Dešpalj, Nikša Bareza, Ivan Repušić i Vladimir Kranjčević.

Svi ti rezultati i dometi u četrdeset godina Zvjezdica i pedeset godina umjetničkog rada Zdravka Šljivca razlog su za prikladno slavlje, gala-koncert koji se večeras, 5. listopada 2025. održava u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu pod naslovom "Ti možeš sve". Osim bivših članica zbora, počevši od Nine Badrić iz prve postave ansambla, Zvjezdicama će se u proslavi pod ravnanjem maestra Šljivca pridružiti Zagrebačka filharmonija, Gradski tamburaški orkestar Križevci, Ansambl Husar Tomčić i Agape te niz vokalnih i instrumentalnih solista: Filip Filipović, Dragana Jovanović, Igor Kudeljnjak, Danijela Pintarić, Neda Nikoić, Mia Dimšić, Tamara Coha Mandić, Abdul-Aziz Hussein, Mima Karaula i Gita Haydar.

Pridružujući se čestitkama na oba jubileja, podsjećamo na sažet i točan opis ovog dragocjenog fenomena hrvatske glazbene kulture, sačuvan u riječima Pere Gotovca: "Zvjezdice jednostavno pjevaju sjajno, a biti članom Zvjezdica je način mišljenja, način življenja, stil života – života s glazbom i glazbe sa životom".  

Ključne riječi
Nina Badrić Djevojački zbor „Zvjezdice“ Zdravko Šljivac

