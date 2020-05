Turneja se trebala održati od 4.lipnja do 12. srpnja i trebala je okupiti Dylana i njegov bend s Nathaniel Rateliff & The Night Sweats i Hot Club of Cowtown.

Turneja se trebala poklopiti s objavom Dylanova albuma "Rough and Rowdy Ways" 19. lipnja.

Legendarni pjevač koji će 28. svibnja napuniti 79 godina objavio je na društvenim mrežama da otkazuje turneju.