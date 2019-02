Bivša liječnica posvetila se fadu kojim liječi dušu

Fado je stil života, on se osjeća i živi. Pjesma o životu, neiscrpnoj inspiraciji, vječni spomen da smo prolazni, žanr u kojem ne postoje jezične barijere jer njegovu emociju razumiju svi pa se, neovisno o Portugalu, kojem izvorno pripada, razvio kao smjer world musica popularan u cijelom svijetu. Nalik je bluesu američkog crnačkog stanovništva ili nama bližoj sevdalinki, tužnih melodija i stihova o ljubavi, moru, životu siromašnih.

Rođena sam u Africi

Tumače ga kao “saudade” ili nostalgiju, čežnju za domom, a od postanka 1820. glazbenu sljedbu ostvario je i u Hrvatskoj. Za hrvatske ljubitelje fada dobra je vijest da će 22. veljače u Off ciklusu uz Zagrebačku filharmoniju u Lisinskom pjevati Katia Guerreiro, kažu, jedan od najljepših glasova fada, 43-godišnjakinja sa svjetskom, po mnogočemu atipičnom karijerom. Dovoljno je spomenuti da je po struci liječnica, a pjevati, barem javno, počela je tek 2000.

– Rođena sam u Africi, a odrasla na otočju Azores i, iako moji roditelji jesu Portugalci, oni nisu ti koji su me zarazili fadom. Počela sam ga slušati vrlo mlada i u tome sam bila usamljena. Bilo da je svirao na radiju ili televiziji, fado bi potpuno okupirao moju pažnju. Mističan zvuk portugalske gitare, dubina interpretacije. To je fado – kazala nam je Katia Guerreiro uoči prvog dolaska u Hrvatsku. Otkrila je i kako nije nikada ni pomislila da će se u životu baviti umjetnošću. Pjevala bi u uskim krugovima iz zabave. I prvi javni nastup dogodio se, kaže, slučajno. Uzori su joj Maria Callas, Ella Fitzgerald, Otis Redding i Janis Joplin, a u fadu Amália Rodrigues, najpoznatija portugalska pjevačica koja ga je prije četrdesetak godina i proslavila diljem svijeta. Važnosti lika i djela radi valja spomenuti da je 1999., kada je umrla, u Portugalu proglašena trodnevna nacionalna žalost, a pokopana je u Panteão Nacionalu, gdje počivaju slavni Portugalci.

– Amalijina popularnost je, uvjerena sam, utjecala na to da se fadom više bave žene. Na to, naravno, utječe i to nešto u posebnosti načina na koji žene lakše izražavaju emocije. No u Portugalu ima fenomenalnim muških pjevača fada koji pjevanjem pokreću isti vulkan emocija – govori Guerreiro pa o razlozima sveopće popularnosti žanra dodaje:

– Teško je naći drugi glazbeni žanr u kojem su tako ujedinjeni i snažni i glazba i riječi i univerzalna tematika i način izvođenja. Za to postoji i jak socijalni preduvjet današnjice. Živi se prebrzo, ljudi nemaju vremena za osjećaje. I onda se nađu u kazalištu suočeni s glazbom koja ih tjera da preispitaju svoje emocije. To ostavlja jak dojam.

Prvi dolazak u Hrvatsku

Biti pred publikom autentičan, ključ je, kaže, uspjeha. Kakva je publika čeka u Zagrebu, smije se, nema pojma, ali sudeći po prijatelju Hrvatu kojeg je upoznala u Lisabonu dok su oboje studirali medicinu, uvjerena je da će pjevati pred dobrim ljudima.

– Često smo razgovarali o tome kada ću ga posjetiti u Hrvatskoj, no on previše voli bacalhau, portugalsko jelo od bakalara, zbog čega bi me uvijek on prije posjetio u Lisabonu. Po pričama znam da je Hrvatska lijepa – kaže bivša liječnica i pobornica portugalske kampanje protiv abortusa koji se kosi s njenim etičkim normama. Medicinom se potpuno prestala baviti 2012. kada je rodila kćer jer nije istovremeno uspijevala biti i dobra liječnica i majka i pjevačica. Ali ne žali.

– Nastavila sam biti i svojevrsnom liječnicom. Naime, liječenje rana koje svi nosimo na duši ne smijemo zanemarivati, a fado je za to pravi lijek.

Pogledajte video o poznatim Hrvatima koji javno svjedoče vjeru: