Beth Moran "Takva kakva jesi": Posesivne majke nisu novost, ali 'bijeg' jest

Roman "Takva kakva jesi" Beth Moran (Stilus, urednica Adriana Piteša, prijevod Andrea Marić, 18,90 eura) definitivno spada u ležerniju literaturu. Čak ga možemo svrstati i u ljubiće, i to one kojima je sretan kraj unaprijed zajamčen. No to je ipak priča koja ima dubinu, jer govori o problemu s kojima se susreću milijuni ljudi bilo gdje u svijetu. Taj se problem zove posesivna majka, ona koja će sve učiniti da svoje dijete zauvijek zadrži uz svoje skute, tvrdeći kako sve to čini iz velike ljubavi i ne mareći pri tome što učinkovito tom istom djetetu uništava život.

Svjetska literatura zapravo je puna takvih priča, a one se protežu od povijesnih romana do psiholoških trilera, pa zašto se time ne bi bavila i autorica ljubavnog romana. Štoviše, upravo je toj temi Moran posvetila najdojmljivije stranice svog romana, iako i ljubavna priča koja se dogodi nakon slučajnog susreta drži vodu. Ovdje susrećemo još jednu majku koja jednostavno ne želi da njezina kćer počne živjeti, a problemi sa srcem dobro su došla izlika. No kćer se ipak uspijeva suočiti s onim što joj dobra prijateljica govori već godinama, a to je da će srce njezine majke nastaviti kucati i kada ona pronađe svoj put u slobodu.

Način na koji autorica ovdje piše o strahovima te kćeri zapravo mogu poslužiti kao putokaz ljudima koji se nalaze u sličnoj situaciji, a kojih itekako ima svuda oko nas. Psihologija će, naravno, reći kako takve simbioze majke i djece (kćeri su ipak zbog socijalnih uvjeta i društvenih očekivanja da se žene brinu za sve mnogo izloženije ovom problemu) svojevrstan psihopatološki sklop u kojem žrtva pristaje na svoj 'status', čak se i emocionalno hrani njime.

Ovdje je zaista jasno pokazano koliko je muke potrebno da se prekine ta veza, koliko pomnog planiranja "bijega", a miran i topao način na koji majka iz ovog romana kćer drži na 'kratkoj uzici' zapravo je dobar primjer kako izgledaju opasne emocionalne ucjene koje su u stanju zauvijek promijeniti nečiji život.

Stoga ovo vrijedi čitati – i kao zabavu, ali i kao pouku.