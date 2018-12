Više od 500.000 kućanstava pokriveno fiksnim mrežama nove generacije

Krajem 2018. A1 Hrvatska premašila je brojku od 500 tisuća kućanstava pokrivenih fiksnim mrežama nove generacije koje se temelje na optičkoj tehnologiji. Rezultat je to značajnih investicija u protekom razdoblju i pripreme za uvođenje 5G tehnologiju koja donosi novo digitalno doba.

Foto: Promo

Optička infrastruktura temelj je za digitalizaciju Hrvatske, veću efikasnost gospodarstva, lakše upravljanje administracijom, smanjenje birokracije i omogućavanje primjene IoT-a (Interneta stvari) odnosno 4. industrijske revolucije. A1 Hrvatska u sustavu ima više od 10 tisuća kilometara gradske i međugradske optičke mreže. Godišnje pokrivaju 50-ak tisuća kućanstava gigabitnim mrežama. Ove su godine premašili broj od 500 tisuća kućanstava, čime ambicije u razvoju širokopojasne infrastrukture ne prestaju. Želja je nastaviti s ovakvom dinamikom izgradnje moderne telekomunikacijske infrastrukture s krajnjim ciljem pružanja kvalitetne usluge svakom kućanstvu u Hrvatskoj. U 52 grada već je omogućen ultra brzi pristupu internetu s brzinama, trenutno u komercijalnoj ponudi, do 500 Mbit/s.

„Današnje potrebe korisnika ne mogu se zadovoljiti bez najmodernije infrastrukture poput optike i mobilnih mreža nove generacije. Kao kompanija nudimo sve konvergentne i ICT aspekte poslovanja na optičkom pristupu, kao što su mobilna, fiksna, TV i podatkovna rješenja te rješenja u oblaku i OTT usluge. Želimo korisnicima omogućiti beskompromisno iskustvo i kvalitetu“, objasnio je Tomislav Makar, glavni direktor za tehniku A1 Hrvatska. Dodaje da u Hrvatskoj moramo biti ispred Europe u broadband inicijativama kako bi u budućnosti bili konkurentniji na zajedničkom tržištu: „Naši stručnjaci imaju znanja i kompetencije upravljati najnovijim inovativnim tehnološkim rješenjima koja mogu ubrzano dovesti širokopojasni Internet do svakog kućanstva do 2021. To je naša vizija na kojoj svakodnevno radimo.“

Tehnološka rješenja A1 Hrvatska već danas zadovoljavaju uvjete Digitalne agende 2025., prema kojoj, između ostalog, svi stanovnici Unije trebaju imati osiguranu minimalnu brzinu pristupa Internetu od 100 Mbit/s. Investicije i planove prepoznala je Europska Komisija u svom posljednjem izvješću o Indeksu gospodarske i društvene digitalizacije, u kojem stoji da je kompanija ključni pokretač razvoja ultra brzog fiksnog širokopojasnog interneta u RH zahvaljujući ubrzanom uvođenju optičke mreže. U iduće 3 do 4 godine A1 Hrvatska planira investirati 500 milijuna eura u razvoj najmodernije infrastrukture, optičku mrežu i 5G tehnologiju. Upravo je optička infrastruktura preduvjet razvoja 5G tehnologije. Njihovim kombiniranjem i primjenom hibridnih tehnologija mogle bi se osigurati gigabitne brzine na cijelom području Hrvatske te tako omogućiti, ne samo ravnomjeran razvoj, nego i konkurentnost na međunarodnom tržištu jer je u digitalnoj ekonomiji moguće proizvoditi i stvarati novu vrijednost bez obzira na lokaciju, ali uz preduvjet kvalitetnog pristupa Internetu.

Foto: Promo

Među posljednjim gradovima koji su pokriveni s FTTH tehnologijom (fiber-to-the-home) je Kutina. Upravo su kućanstva u Ulici kneza Trpimira bila 500-tisućita koja je A1 Hrvatska pokrila optičkom mrežom te će stanovnike u siječnju iznenaditi sa super promotivnom ponudom, između ostalog, s brzinom pristupa Internetu od 500 Mbit/s.