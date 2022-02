Velike tvrtke ostvare tek 40% obećanih zelenih ciljeva

Ne slažu se s rezultatima istraživanja

Neke prozvane tvrtke ne slažu s metodologijom ocjenjivanja i tvrde da su potpuno predani svim klimatskim ciljevima, prenosi CNBC.

Iz Nestlea su poručili da pozdravljaju preispitivanje njihovih akcija i obveza, no tvrde, ocjenjivači nemaju razumijevanja za njihov pristup te, ističu, analiza sadrži niz netočnosti. Iz Amazona su priopćili da imaju ambiciozne ciljeve jer znaju da su klimatske promjene ozbiljan problem, te da njihov cilj nije ugrožen jer će do 2040. postići nultu emisiju ugljika, a do 2025. sve poslovanje bit će napajano obnovljivom energijom.