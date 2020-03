'Vaučere za dostavu hrane moglo bi trebati više od milijun ljudi'

Nacionalna udruga ugostitelja među prvima je artikulirala svoje zahtjeve prema Vladi, ali i razmjere štete koju bi ta branša mogla imati zbog zaraze koronavirusom. U kojoj su mjeri su zadovoljni Vladinim mjerama razgovaramo s predsjednikom Udruge Marinom Medakom.

- Uglavnom se radi o odgodama, što znači da će u jednom času ipak sve stići na naplatu. A pitanje kada će se tržiište oporaviti. Od oko 15 miljardi kuna prometa, koji godišnje ima ugostiteljstvo, na turiste otpada 50 posto. Ako se broj turista smanji za 50 posto, to je minimalno 3,5 milijardi kuna prometa manje. A pada i potrošnja domaćih gostiju tako znači da se suočavamo s padom od 50 posto i godišnjim prometom od 7,5 milijardi. Za vrijeme odgode se troškovi samo gomilaju. U slučaju tvrtke sa sto zaposlenih koja neće raditi tri mjeseca nagomilat će se 300.000 kuna samo na ime troškova radnike. Ne možemo biti zadovoljni Vladinim mjerama. Osjetnija pomoć bi bila da su, kako smo i tražili, privremeno suspendirali sve parafiskalne namete i minimalne plaće za direktore i vlasnike obrta, te da je za vrijeme izvanrednih okolnosti država sufinancirala 80 posto troška plaće za radnike koji su višak. Puno bi pomoglo i da se uvede paušalni iznos PDV-a u iznosu od 10 posto u odnosu na uobičajene prosjeke u ovim mjesecima. Također, odgode plaćanja poreza trebale su stupiti na snagu već od 1. veljače, a ne tek od 1. ožujka. Razumijemo situaciju i svjesni smo da država nema odakle uzeti za sve koliko bi trebalo, ali mi toj istoj državi plaćamo poreze tijekom godine i nismo odgovorni za nekvalitetno trošenje novca.

Ima li od reakcija ijedne institucije na vaš prijedlog o vaučerima od 20 kuna dnevno za starije od 60 i osobe u izolaciji?

Upravo se vraćam sa sastanka u Ministarstvu zdravlja na tu temu. Do sutra im moram pripremiti službeni prijedlog, ali da osim ugostitelja budu uključeni i trgovci i prijevoznici što značli da bi građani i njhove usluge mogli plaćati vaučerima. Oni bi bili namijenjeni za starije i ljude u samoizolaciji. Potencijalno se radi o milijun i pol ljudi s obzirom da starijih imamo više od 1,2 milijuna. Sutra ćemo znati više, ali dobar je znak da su tražili da se taj prijedlog i službeno razradi. Pučke kuhinje nemaju taj kapacitet...

VIDEO Zašto je važno ostati kod kuće?

Govorili ste da bi ova kriza s koronavirusom mogla ugasiti čak 40.000 radnih mjesta u ugostiteljstvu, vaučeri bi spriječili masovna otpuštanja?

Svakako. A otpuštanja su, nažalost, već počela. Ja osobno neću davati otkaze. Moji radnici mi dolaze i kažu da su spremni biti bez plaće, živjeti od ušteđevine. Ali, samo neki imaju rezervi, a mnogi radnici pa ni vlasnici ugostiteljskih lokala nemaju nikavih zaliha. U ugostiteljstvu je zaposleno oko 55.000 ljudi, mnogi lokali su se već prebacili na dostavu hrane, ali svi neće preživjeti ovu krizu.

Neki, međutim, misle da bi vaučeri ugostiteljima dalo priliku da u krizi čak i profitirajuj?

Ma to je smiješno. Nama samo trošak hrane čini šezdesetak posto objeda. Nema zarade ni profita s računima od 30-40 kuna. Govorimo o opstanku, vaučeri bi bila pomoć najugroženijama, a onima koji se bave ugostiteljstvom bi pomogli samo da prežive.

Samo je Istra dosad zatvorila ugostiteljske objekte, kakva je trenutno situacija u ostatku Hrvatske?

Restorani su manje-više svuda samoinicijativno zatvoreni. Ali, kvartovski kafići uglavnom rade i ljudi dolaze na kavu. Puno je nepoznanica, stanje je šaroliko i srećemo se s raznim situacijama. Ima radnika koji ne žele raditi, imaju kod kuće bolesne ili starije članove obitelji i boje se da im ne prenesu zarazu. Naravno da ih razumijemo. Drugi su, pak, spremni raditi i bez plaće.

VIDEO Igor Rudan: Što svatko od nas može sada učiniti u borbi protiv pandemije COVID-19?

Kada bi se sve normaliziralo do 1. svibnja. što bi to značilo za ugostiteljsku branšu i turizam u cjelnij?

To je bolji scenarij od onog o kojem razmišljamo. U tom slučaju bi vjerojatno propalo samo pet do deset posto ugostitelja. Ostali bi pokušali raditi u smanjenom opsegu. Recimo, sa četiri zaposlena umjesto sa osam kao što bi inače bilo normalno. Ako bi se situacija počela normalizirati u lipnju ugostieljstvo bi ostalo bez 10.000 radnih mjesta. Produži li se, pak, kriza i dulje, pa se situacija počne normalizirati tek sa srpnjem, dolazimo do čak 30.000 izgubljenih radnih mjesta u našoj branši. O težim scenarijima nećemo, ali bojim se da će se ljudi ustezati od putovanja u inozemstvo i nakon što pandemija prođe.