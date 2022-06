izvjestitelj za ulazak u eurozonu

Ovaj čovjek donosi ocjenu koja će Hrvatima promijeniti život: 'Spremni ste, sve je jasno crno na bijelo!'

- Hrvatska pažljivo upravlja javnim dugom, prije Covid pandemije nije bila u proceduri prekomjernog deficita, a nije ni sada. No, s obzirom na kaos u zdravstvu, i stalne potrebe za sanacijama, postoji sumnja da dugovi u zdravstvu nisu realno prikazani u dugu i deficitu. Postoje vrlo jasno pravila na europskoj razini o prikazivanju deficita, svaki trošak mora se uključiti u deficitu. Socijalisti u Europskom parlamentu voljeli bi to promijeniti i za neke kategorije troškova zažmiriti na jedno oko, ali to danas nije slučaj. Izvješće o konvergenciji jasno ističe da Hrvatska zadovoljava sve tehničke kriterije i preporučuje pristupanje europodručju 2023. godine. To je jasno, crno na bijelo.