Naftni div na burzi – barel košta 62, a oni ga vade za 2,8 dolara

Saudi Aramco, najprofitabilnija svjetska tvrtka, službeno je u nedjelju počela proces Initial Public Offeringa, inicijalne javne ponude, prvu javnu ponudu svojih dionica. Saudijska naftna kompanija procijenjena je na vrijednost između 1,2 do 1,5 bilijuna dolara, što je golem novac, no ipak ispod svote kojoj se saudijska kraljevska obitelj nadala. Ciljana je vrijednost bila čak dva bilijuna, no prema preliminarnim procjenama banaka, jako je teško očekivati da će se ta vrijednost dosegnuti.

Banke također izražavaju i određenu nesigurnost u procjenama gdje, primjerice, Bank of America daje i raspon od 1,22 pa čak do 2,27 bilijuna dolara. No, i ta najniža valuacija je tolika da može obuhvatiti vrijednost nekoliko konkurentskih naftnih kompanija poput Exxon Mobila, Shella i Chevrona. Kompletiranjem potrebne dokumentacije za IPO, ispunjeni su uvjeti da počne prodaja Aramcovih dionica negdje u prosincu. U početku prodat će se između jedan i tri posto dionica koje će se prodavati na saudijskoj burzi Tadawul. Ideja je princa Mohammeda bin Salmana da se u IPO krene već 2017. godine, no dokumentacija potrebna za izlistavanje dionica na burzi trajala je sve do sada.

Vrijedilo je čekati, barem za nas u medijima, jer Aramco je jedna od najprofitabilnijih svjetskih kompanija koja je samo prošle godine uprihodila 111 milijardi dolara. U listanju brojnih tekstova o Aramcoovu IPO-u pronaći ćete kako je to više nego prihod koji su zajedno imale banka J. P. Morgan Chase, naftna kompanija ExxonMobil, IT giganti Facebook i Alphabet. Aramcov prihod vrlo je važan podatak jer su se do sada ti podaci čuvali, no flotiranje dionica na burzi zahtijeva više transparentnosti. Tako The Guardian iznosi zanimljiv podatak kako Aramco vađenje jednog barela iz zemlje stoji 2,80 dolara, a tržišna mu je cijena u ovom periodu 62 dolara. Navode se i riječi Ellen Wald, autorice knjige Saudi, inc.:

“Nitko tako jeftino ne proizvodi naftu kao što to čini Aramco. Neka američka kompanija koja naftu vadi frakiranjem može biti sretna ako je na nuli kada se cijena spusti na 50 dolara za barel”, iznosi Wald. A vađenje nafte nije sve čime se Aramco bavi, tu su i investicije u vlastitu infrastrukturu, što još pojeftinjuje proizvodnju, a onda su tu još i najveće rezerve uskladištene nafte na svijetu, čime je znatno povećana i njezina dostupnost. Namjera je saudijske kraljevske obitelji jasna, žele diversificirati ekonomiju svoje zemlje kako bi ona bila manje ovisna o naftnoj industriji. Mudro, tako nešto napravili su Norvežani pa su danas jedna od najbogatijih europskih zemalja. A naravno, tu je i nova prijetnja od novih napada na saudijska naftna postrojenja što, opet, umanjuje sigurnost u ulaganje u Aramcove dionice.