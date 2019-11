MOL Grupa dogovorila kupnju udjela naftnih polja u Azerbajdžanu i udjela naftovoda BTC

MOL je s kompanijama Chevron Global Ventures Ltd i Chevron BTC Pipeline, Ltd potpisao ugovor o akviziciji njihovih vlasničkih udjela u istraživanju i proizvodnji te transportu i skladištenju u Azerbajdžanu, uključujući neoperativni udio od 9,57 % u naftnom polju Azeri-Chirag-Gunashli (ACG) i efektivni udio od 8,9 % u naftovodu Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) kojim se sirova nafta prevozi do sredozemne luke Ceyhan, za ukupnu cijenu od 1,57 milijardi američkih dolara (koja podliježe korekcijama pri zaključenju), navodi se u priopćenju MOL-a.

Kad se transakcija dovrši, MOL će postati treći najveći partner na polju ACG.

Golemo polje ACG glavno je proizvodno naftno polje u Azerbajdžanu. Proteže se na preko 400 četvornih kilometara i obuhvaća šest odobalnih proizvodnih platformi. Proizvodi naftu od 1997. godine i ima izvrsne dvadesetogodišnje operativne rezultate. Najvećim naftnim poljem u toj zemlji upravlja naftni gigant BP, a njegova prosječna dnevna proizvodnja u 2018. godini iznosila je 584 000 barela. MOL Grupa će se na ovoj ključnoj strateškoj koncesiji udružiti s renomiranim svjetskim partnerima kao što su BP, Exxon, Equinor i SOCAR. MOL je također stekao udjel u naftovodu BTC kojim se sirova nafta iz Azerbajdžana transportira u tursku luku Ceyhan na Sredozemnom moru.

Udjelom u ovom velikom polju MOL-ova proizvodnja u nadolazećim godinama povećat će se za oko 20 000 barela dnevno, a također će se značajno povećati MOL-ove dokazane i vjerojatne rezerve.

Nova će imovina nakon dovršetka transakcije odmah početi pridonositi EBITDA i slobodnom novčanom toku Grupe. Polje ACG proizvodi uz niske troškove i ima izvrsne rezultate proizvodnje u protekla dva desetljeća, a ostvarivalo bi dobit i u okruženju znatno nižih cijena nafte.

Foto: MOL Grupa

Ova transakcija odlično se uklapa u MOL-ov trenutačni portfelj i pridonosi daljnjoj transformaciji MOL-ove djelatnosti Istraživanja i proizvodnje u međunarodno poslovanje, šireći prisutnost kompanije u Zajednici neovisnih država kao ključnoj regiji,. Transakcija je usklađena s ciljevima transformacije postavljenima strategijom do 2030. te dodatno jača integrirani i otporni poslovni model Istraživanja i proizvodnje te rafinerijskog poslovanja MOL Grupe.

Ukupna cijena koju će MOL Grupa platiti za ovu transakciju iznosi 1,57 milijardi američkih dolara (podliježe korekcijama pri zaključenju transakcije), a financirat će se iz raspoložive likvidnosti kompanije.

„Ova velika transakcija u vrijednosti od 1,57 milijardi američkih dolara značajan je iskorak u izgradnji našeg međunarodnog portfelja u djelatnosti Istraživanja i proizvodnje u jednoj od naših glavnih regija, Zajednici neovisnih država, gdje ćemo se udružiti s renomiranim svjetskim partnerima. Nakon zaključenja ove transakcije, oko pola naše proizvodnje dolazit će s lokacija izvan srednje i istočne Europe, što će nam pružiti zdravu ravnotežu. Ovim novim barelima također jačamo svoj otporni, integrirani poslovni model, koji će nastaviti generirati snažni novčani tok za financiranje MOL-ovih transformacijskih projekata u razdoblju do 2030., a ujedno će i povećati dividende naših dioničara,“ prokomentirao je Zsolt Hernádi, predsjednik i glavni izvršni direktor MOL Grupe.

- Preuzimanje udjela u polju ACG označava početak novog poglavlja MOL-ove priče u djelatnosti Istraživanja i proizvodnje te snažan iskorak prema ostvarenju našeg obećanja o anorganskom obnavljanju rezervi. Dovršetkom akvizicije polja ACG bit ćemo u dobrom položaju za očuvanje izvrsne sposobnosti generiranja novčanog toka u MOL-ovoj djelatnosti Istraživanja i proizvodnje na duže vrijeme. MOL-ovo Istraživanje i proizvodnja bilježi izvrsne rezultate i ostvaruje iznimnu profitabilnost u protekle tri godine, a ovom transakcijom nastavljamo transformaciju djelatnosti u međunarodno poslovanje, kao što smo obećali svojom strategijom do 2030.- rekao je Berislav Gašo, izvršni potpredsjednik MOL Grupe za Istraživanje i proizvodnju.

Transakcija podliježe odobrenjima vlada i regulatornih tijela, a očekuje se da će se zaključiti do drugog tromjesečja 2020. godine, navodi se u priopćenju MOL-a.