Kontroverzni inženjer Levandowski dobio je zatvorsku narukvicu i čeka suđenje

Anthony Levandowski, kontroverzni inženjer koji je svojedobno radio na razvoju autonomnih vozila tereti ga se po 33 točke optužnice za kaznena djela poveza s krađom i pokušajem krađe poslovnih tajni.

Levandowski je radio u Waymou, samostalnoj tvrtki Alphabeta (nekad Googlea), potom je otišao u Otto, radio na samovozećim kamionima, tvrtku je kupio Uber. Tako je tehnologija iz Waymoa stigla u Uber, pokrenute su višemilijunske tužbe među tvrtkama, a sada je, konačno, optužen i još uvijek “navodni” krivac. Savezni tužitelji navode da je Levandowski “skinuo” 14.000 datoteka uključujući nacrte i ostale tajne Googleova odjela za autonomna vozila i pohranio ih na osobni laptop. Levandowski je uhićen prošli tjedan, trenutno je na slobodi uz plaćenu jamčevinu od 2 milijuna dolara i prisiljen je nositi narukvicu za praćenje.

Tužitelji su ustvrdili da je s obzirom na to da ima francusko državljanstvo i poprilično bogatstvo na računu postoji opasnosti da pobjegne iz zemlje i izbjegne suđenje.

Bude li proglašen krivim, Levandowski bi se moglo suočiti s do 10 godina zatvora, novčanom kaznom do 8,25 milijuna dolara te bi mogao biti primoran da vrati novce u sva 33 točke optužnice. Ubrzo nakon što je Levandowski napustio Google pri kojem je tada bio sadašnji Waymo, osnovao je Otto, i pokrenuo proizvodnju samovozećih kamiona, tvrtku koju je potom akvizirao Uber za gotovo 700 milijuna dolara. Iz Waymoa su dugo tvrdili da se Uber domogao njihovih dosjea te da je samo maskirao proces akvizicije. Levandowski je nakon kupnje Otta postao potpredsjednik Ubera. Levandowski je oduvijek bio zloglasna figura u svijetu autonomnih automobila. Za vrijeme rada u Googleu potajno je izmijenio softver tvrtke za samostalno upravljanje kako bi automobili mogli voziti po inače zabranjenim rutama, piše The New Yorker. Tijekom iskaza na suđenju Waymoa protiv Ubera, Levandowski se neprestano pozivao na Peti amandman, odnosno na mogućnost branjenja šutnjom. Uber je, nakon presude otpustio Levandowskog 2017., a tužbu je riješio u veljači 2018.

Na suđenju su Waymovi odvjetnici predstavljali Levandowskog kao problematičnog zaposlenika koji se sukobljavao sa šefovima zbog njihovog sporog, opreznog pristupa samovozećim autima. Njujorški magazin jednom je pripisao Lewandowskom da je rekao:

“Ljutit sam što nismo imali prvu smrt” grupi Uberovih inženjera nakon što je vozač poginuo u Tesli vozeći na autopilotu 2016. (Levandowski je opovrgnuo te navode).

Nažalost, Uberu se dogodilo, te je samovozeći Uber ubio pješaka u Tempi u Arizoni. Uber, je svojedobno tvrdio i da nikada nisu primili ukradene nacrte od kontroverznog inženjera, a kasnije je Levandowski izrazio žaljenje zbog toga što ga ih je pokazao.

Iz Ubera sada kažu: “Surađivali smo s vladom tijekom njihove istrage i nastavit ćemo to raditi.” Od nagodbe, Levandowski je ponovno oživio startup svijet, suosnovao je novu tvrtku pod nazivom Pronto.ai, no kako sada stvari stoje, izgubio je i taj posao. Zamjenu su mu već pronašli premda tvrde, podržavat će ga tijekom suđenja i brinuti o njegovoj obitelji.