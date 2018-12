Kliknite na prvu s RBA kreditnim karticama!

Kako bi u potpunosti mogli planirati te pratiti troškove, RBA nudi kreditne kartice uz jedinstvenu uslugu podjele na rate svake kupovine iznad 300 kuna ostvarene u inozemstvu, putem interneta ili u zemlji. Usluga RBA na rate omogućuje podjelu kupovine do 12 rata beskamatno i čak do 30 dana nakon učinjene transakcije, a sve to putem iDIREKT internetskog bankarstva.

RBA je ujedno i prva banka na tržištu koja nudi mogućnost personalizirane ponude za kreditnu karticu iz udobnosti svoga doma ili u pokretu, putem www.rba.hr i RBA iDIREKT internetskog bankarstva, i to za manje od 5 minuta! Nova usluga „Kliknimo na prvu“ korisnicima pruža informaciju o mogućem limitu potrošnje po kreditnoj kartici, sa svim uvjetima i popisom potrebne dokumentacije za realizaciju.

RBA kreditne kartice su tri kartice u jednoj (revolving, charge ili na rate) te korisnik sam bira na koji način želi koristiti karticu. Korisnici mogu mjesečno plaćati svoje troškove u ukupnom iznosu, platiti samo 3% učinjenih troškova ili uz minimalan iznos platiti ukupan iznos dospjelih rata. Dodatno imaju mogućnost odabira između RBA Mastercard revolving kreditne kartice ili jedne od ponuđenih Visa revolving kreditnih kartica (Classic, Gold ili Iris Fashion). RBA kreditne kartice omogućuju i beskontaktno plaćanje koje korisnicima skraćuje vrijeme plaćanja.

Foto: Promo

Ugovaranjem jedne od ponuđenih RBA kreditnih kartica, korisnici automatski sudjeluju u besplatnom nagradnom programu – Zlatna RBICA, te se svaka transakcija nagrađuje bodovima koji se zamjenjuju u kune Zlatne RBICE i troše na prodajnim mjestima partnera programa. Osim navedenih pogodnosti, korisnik RBA kreditne kartice ima mogućnost korištenja CASH kredita, odnosno podizanja cjelokupnog iznosa raspoloživog limita po kreditnoj kartici u jednom danu na bilo kojem bankomatu u zemlji i/ili inozemstvu.

Svim korisnicima RBA kreditnih kartica, i onima koji nemaju otvoren račun u RBA, dostupne su usluge On-line bankarstva (iDIREKT internetskog bankarstva i RBA na dlanu mobilnog bankarstva), kao i usluga mDIREKT kreditne kartice koja uključuje sms informacije o svakoj transakciji u realnom vremenu i primanje mini izvoda, za jednostavnije upravljanje troškovima.

Također, svim korisnicima RBA Visa kreditnih kartica, nudi se mogućnost ugovaranja i inovativne usluge beskontaktnog mobilnog plaćanja – putem mobilne aplikacije RBA mKartica, koja je besplatna za sve novougovorene Visa kreditne kartice do 31. prosinca 2018. godine. Riječ je o usluzi koja korisnicima kartica omogućuje beskontaktno mobilno plaćanje u zemlji i inozemstvu putem mobilnog telefona na prodajnim mjestima koja prihvaćaju beskontaktna plaćanja.

Foto: Promo Prilikom kupovine dovoljno je samo prisloniti mobitel na beskontaktni POS uređaj i plaćanje karticom je izvršeno. Mobilna aplikacija RBA mKartica omogućava korisnicima pregled transakcija te odabir kartice za plaćanje na prodajnim mjestima, kako bi korisnici na lakši i brži način mogli upravljati svojim financijama u pokretu.

Sve dodatne informacije o RBA kreditnim karticama i nagradnom programu Zlatna RBICA mogu se pronaći na www.rba.hr.