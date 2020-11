Kava je iz restorana i kafića prešla u kućne ‘urede’, a maloprodaja u lockdownu porasla je i 40 posto

Kad bismo u ova teška vremena pandemije koronavirusa trebali izdvojiti jednu stvar koja nam barem prividno daje osjećaj normalnosti, mnogima bi na prvom mjestu bila kava. Biznis s tim božanskim nektarom zapošljava čak 125 milijuna ljudi u svijetu, od transporta i pečenja zrna do prodaje konačnog proizvoda, pri čemu ne smijemo zaboraviti ni 25 milijuna malih poljoprivrednika, odgovornih za uzgoj 80% svjetske kave. No iako se korona najprije “obrušila” na vlasnike kafića i ugostitelje, koji su u “lockdownu” među prvima morali zatvoriti svoja vrata (neki ih više nisu ni otvorili), kava je zahvaljujući otpornosti proizvođača i opskrbnih lanaca i dalje “must have” proizvod u kojemu uživamo svakodnevno.

Prema pisanju BBC-a, pandemija je dobro podmazan lanac opskrbe kavom pretvorila u globalni logistički izazov. Brazil, koji je najveći svjetski proizvođač kave, u novoj sezoni 2020./2021. očekuje rekordan urod arabice, oko 68 milijuna vreća po 60 kilograma, što je za oko 3 milijuna vreća više nego ove sezone, kad je proizvodnja vrhunskih zrna arabice – koja slijedi dvogodišnji ciklus – pala.

José Sette, izvršni direktor Međunarodne organizacije za kavu, smatra da je utjecaj COVID-19 na proizvodnju kave relativno mali. Vlade u državama koje ovise o kavi proizvodnju su proglasile ključnom gospodarskom djelatnošću tako da su, unatoč teškoćama zbog nedovoljno radne snage, i manji proizvođači poput Etiopije, koja izvozi oko 4 milijuna vreća kave godišnje, mogli nastaviti s proizvodnjom po planu.

Zapravo je veća nesigurnost oko globalne potrošnje koja je zbog COVID-19 pala, a dodatno će je zakomplicirati rekordan brazilski urod iduće sezone.

Broj 1 prehrambeni proizvod

Italija, u kojoj je kava tradicija bez koje se ne može, bila je jedna od prvih država u Europi koja je uvela stroga ograničenja vezana da napuštanja domova pa su se potrošači morali brzo prilagoditi da bi dobili svoju dnevnu dozu. U prvom tjednu lockdowna prodaja kave u trgovinama porasla je 23%. A dok su se distributeri orijentirani na HoReCa kanal (hoteli, restorani, kafići) bili prisiljeni snalaziti, njihova skladišta bila su puna, online trgovci su i profitirali. Kava je i prije pandemije bila top 1 prehrambeni proizvod koji se prodavao putem interneta, a široka mreža pretplatničkih usluga i partnerstva između dostavnih službi i trgovačkih lanaca osigurali su da se kupci još više okrenu e-trgovini. Ljudima koji su odjednom bili primorani da rade od kuće ili im je kretanje u pandemiji ograničeno kuhanje kave doma postalo je jedan od rijetkih načina za predah od posla, svojevrsno nagrađivanje koje je kompenziralo pijenje kave u kafićima. Tvrtke koje su se tome prilagodile, inovirale, bilježe rastuću potražnju za kavom koja se kuha kod kuće, premda se i ugostitelji u državama koje su ranije otvorile kafiće djelomično oporavljaju.

Iz obiteljske tvrtke Julius Meinl ovih su se dana pohvalili da im je lanjska godina bila najbolja u povijesti poslovanja s rastom prodaje od 4,5% i rastom profitabilnosti od 15%. Stoga, unatoč utjecajima koje je prouzročio COVID-19, vjeruju da strategija inovativnih rješenja i dosljednost u kvaliteti i usluzi jamče nastavak dobrog pozicioniranja i u ovoj godini. Dokazi za ovaj optimizam, objašnjavaju, mogu se naći i u nedavnom istraživanju Speciality Coffee Associationa (SCA) pod predsjedanjem Christine Meinl, voditeljice inovacija u tvrtki Julius Meinl.

– Kratkoročno, industrija će vjerojatno osjetiti učinke globalne blokade i mjera, ali još ima razloga za optimizam. Povećanje internetske prodaje za 5,38% dokazuje potražnju potrošača za visokokvalitetnom kavom, a potražnja za luksuznijim artiklima može potaknuti dugoročniji rast – tvrdi ona. Iako je pandemija utjecala na industriju na svim razinama, ovi su izazovi doveli i do ubrzanih inovacija na tržištu kave, novih koncepata za kupce koji su prijelaz na novo normalno učinili bezbolnijim. Sve je počelo programom “Safer Coffee”, koji je uveo ASIC (Austrijsko društvo za kontrolu infekcija), koji jamči sigurnost kupcima. Također je razvijen i novi koncept Coffee 2 Go s biorazgradivim čašama, lansirane su nove biorazgradive kapsule i marketinške aktivnosti kako bi se podržalo HoReCa partnere na globalnoj razini.

Slično kažu i u Francku, jednoj od vodećih prehrambenih kompanija u regiji.

– Na proljeće je zabilježen pad potrošnje u HoReCa kanalu, koja se tijekom sezone donekle oporavila, no istodobno je porasla “on-the-go” konzumacija što bilježimo u sklopu naše ponude samoposlužnih aparata Snogoo. Osim toga, već je neko vrijeme primjetan rast konzumacije u kućanstvima u obliku “single-serve” espressa, koji je dodatno potaknut radom od kuće. Taj segment trenutačno, prema podacima Nielsena, bilježi rast oko 40% i najbrže je rastući segment u biznisu kave. Ovdje odgovaramo ponudom aparata za kavu s kapsulama naših espresso uspješnica Stretto i Classic, ali i Extra easy serving espresso sustavom s tzv. “cialdama”, odnosno svježom kavom u filtar omotu i zaštićenoj atmosferi, koje su ekološki prihvatljivija opcija – kaže Zvonimir Seki, direktor marketinga Francka.

Mljevena kava, koja je najveća potrošačka kategorija, u odnosu na prvih devet mjeseci prošle godine, količinski raste oko 5%, a pozitivne brojke vide se i u kućnoj konzumaciji čaja i cappuccina. U kategoriji mljevene kave najprodavanija je Jubilarna kava, kao tržišni lider, dok je u HoReCa kanalu vodeći premium brend Stretto espresso.

Dvostruko kraće u kafićima

– Ujedno, rast online prodaje za kućnu potrošnju dobio je snažan uzlet u ovoj situaciji te očekujemo da će ovaj trend nadživjeti protupandemijske mjere i postati uobičajena praksa za potrošače. Franck je u tome smislu brzo reagirao lansiranjem web-shopa te u suradnji s našim online partnerskim shopovima, a tu primjećujemo pojačanu potražnju za premium proizvodima koji nisu toliko zastupljeni u trgovinama – ističe Seki. Dodaje da je tijekom “lockdowna” potražnja za proizvodima iz njihova asortimana u prosjeku bila veća 25-30% u odnosu na isto razdoblje lani. Najviše izazova bilo je vezano uz logistički dio posla. No Franck već niz godina surađuje s najvećim i najpouzdanijim svjetskim traderima te je na vrijeme osigurao dovoljne količine sirove kave.

I Atlanticova tržišta bilježe rast u segmentu maloprodaje.

– Najprodavanija je tradicionalna turska kava, koja je i najrelevantnija kategorija uopće sa 70% udjela u maloprodaji u segmentu kave. Atlantic Grupa postaje sve snažniji izazivač na hrvatskom tržištu kave s brendom Barcaffe te ove godine ruši svoje rekorde. Uz tursku kavu, veliki rast bilježimo u kategorijama kapsula, instant-kave i espressa za konzumaciju kod kuće – kazala je Tihana Vujčić, direktorica marketinga za Barcaffe i “on the go” segment u Atlantic Grupi. U HoReCa kanalu izostala je prava turistička sezona. No kava je manje pogođena od ostalih kategorija – i njezin udio i raste – s obzirom na to da se konzumira najviše ujutro ili popodne, kada su ugostiteljski objekti posjećeniji. Naravno, u svemu tome organizacija proizvodnje i logistike od krucijalne su važnosti u ovoj neizvjesnoj godini – objašnjava Vujčić.

U Hrvatskoj, koja ima “kulturu” dugotrajnog “kafenisanja” u kafićima, korona je pak skratila navike ispijanja kave. Prema istraživanju agencije SmartUp, na uzorku od 250 osoba starijih od 18 godina (od čega 63% zaposlenih na puno radno vrijeme), a korisnika duhanskih i nikotinskih proizvoda (54% muškarci i 46% žene), utvrđeno je da se u kafiću hrvatski građani zadržavaju radnim danom 25, a vikendom 45 minuta. Prije uvođenja epidemioloških mjera to je bilo gotovo dvostruko dulje.