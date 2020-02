Kartice uskoro idu u povijest, a keš – ipak živi!

Iako se već duže nameće mantra o izumiranju keša, dan umirovljenja još mu se ne bliži. I najnovije istraživanje Deutsche Banka pokazuje da će rasprostranjenjem digitalnih plaćanja u povijest prvo otići – kartice, dok bi se keš mogao zadržati u prometu još desetljećima zbog ukorijenjenog povjerenja u “opipljivo” u nesigurnim vremenima.

Nestaju velike novčanice

– Kada ljudi raspravljaju o budućnosti plaćanja, obično prognoziraju kraj gotovine. Naše je mišljenje drukčije. Ne samo što mislimo da će gotovina još dugo postojati, nego i prijelaz na digitalna plaćanja vidimo kao potencijal za ponovno uspostavljanje rebalansa globalne ekonomske moći – ističu autori studije Marion Laboure i Jim Reid iz DB-a.

Prognozoraju da će u sljedećem desetljeću digitalna plaćanja rasti laganom brzinom, što će dovesti do istrebljenja plastičnih kartica jer mobilna plaćanja obuhvaćaju već dvije petine kupnji u trgovini u SAD-u. Sličan rast očekuju i u ostalim razvijenim zemljama, s različitim intenzitetom: na tržištima u nastajanju učinak bi se mogao vidjeti i ranije jer ondje mnogi korisnici prelaze izravno s gotovine na mobilno plaćanje, a da nikad nisu ni posjedovali plastičnu karticu. U Kini vrijednost online plaćanja iznosi tri četvrtine BDP-a i gotovo je dvostuko veća nego 2012. Nešto manje od polovice transakcija u trgovini obavlja se preko digitalnog novčanika, što je bitno iznad razine razvijenih tržišta. Iz DB-a upućuju i na veliki potencijal “privatnih” digitalnih valuta, napominjući da bi do kraja desetljeća moglo biti 200 milijuna korisnika blockchain novčanika, dvostruko više nego sada. No, ono što bi se moglo izgubiti su – novčanice veće vrijednosti i to zbog opasnosti od zlouporabe. Već se prestala izdavati novčanica od 500 eura, Indijci su također povukli svojih 500 i 1000 rupija, a utvrdilo se da se dvije trećine transakcija novčanicama od 100 dolara obavlja izvan SAD-a, što implicira “neuobičajene radnje”. Unatoč tome, upotreba keša i dalje je prilično raširena u visokorazvijenim zemljama poput Japana, SAD-a, ali i dobrom dijelu Zapadne Europe. Trećina ispitanika u razvijenim zemljama (SAD, Velika Britanija, Njemačka, Francuska, Italija i Kina) u istraživanju DB-a izjasnila se da im je omiljena metoda plaćanja – gotovina, a više od polovice ih vjeruje da će zauvijek ostati u upotrebi. U sljedećih šest mjeseci 11 posto Amerikanaca ga kani upotrebljavati i više nego dosad, a ni u Hrvatskoj nije omrznut.

– Iako 56 posto ispitanika jednog međunarodnog istraživanja prognozira da će velika većina plaćanja do 2030. biti bezgotovinska, nepapirnata, te iako korištenje digitalnih usluga eksponencijalno raste, kako u svijetu tako i u Hrvatskoj, mišljenja smo kako gotovina neće tako brzo izaći iz upotrebe. Pogotovo ne u Hrvatskoj. Ipak smo mi nacija koja voli gotovinu – komentira Relja Marković, izvršni direktor digitalne transformacije Addiko banke. Da još uvijek nismo ni blizu trenda izumiranja kartica potkrepljuje činjenicom da je u 11 godina, od 2006. do 2017., broj nacionalnih kartičnih platnih transakcija porastao za 100 posto, a vrijednost za 64 posto.

Uskoro i čip ispod kože?

Iznimke od najavljenih trendova mogle bi, kaže Marković, biti skandinavske zemlje poput Švedske koje su planirale postati “cashless” do 2023., s obzirom da kod njih 85 posto građana između 16 i 74 godina koristi online bankarstvo, dok je prosjek EU u 2017. bio 51 posto. No, i oni razmatraju pomicanje tog plana za koju godinu kasnije.

– Papir neće tako brzo nestati, iako promislite kad ste zadnji put koristili novčanicu od 1000 kuna ili platili gotovinom u restoranu, na benzinskoj... tako da je budućnost u svakom slučaju digitalna – smatra Martić. U kontekstu bankarstva vjeruje kako će se najveća promjena vidjeti kod “mobile wallet” rješenja i instant plaćanja, a neki idu toliko daleko da smatraju da će se oko 2025. moći plaćati i čipnim implantatom u koži, skenom mrežnice, otiskom prsta...

– Pred bankama i klijentima su jako uzbudljiva vremena: ne znamo što će sve biti moguće za pet godina, a kamo li 2030. Hoće li to biti bankarstvo putem biometrike, novi revolucionarni model temeljen na umjetnoj inteligenciji ili virtualne poslovnice... Zasad je teško predvidjeti sve promjene jer one dobrim djelom ovise o tome kako će se trenutačni poslovni modeli prilagoditi prilikama koje se otvaraju s novim tehnološkim rješenjima – zaključuje Marković.

