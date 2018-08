Jelena Bando donosi dozu umjetnosti u Rovinj

Kako i kojom brzinom se razvija ilustratorska scena u Hrvatskoj u odnosu na druge europske zemlje?

Smatram kako se scena u Hrvatskoj brzo razvija, ali ono što je doprinijelo njenom razvoju, kao što je globalizacija i prisutnost društvenih mreža, je međutim u većim europskim zemljama još izraženije. Primjećujem da sve više mladih umjetnika nalazi svoje mjesto pod suncem i da dobivaju određene angažmane što im daje priliku da budu neovisniji i da se dalje razvijaju. Naš festival okuplja brojne umjetnike iz regije i pruža priliku mladim hrvatskim ilustratorima da izlažu zajedno sa stranim umjetnicima, pa mogu reći da se izvrsno nose i da imaju svoju prepoznatljivost.

Foto: Tjaša Kalkan Jelena Bando

Kako komentirate hrvatsku umjetničku scenu? Pruža li Hrvatska dovoljno za mlade umjetnike u usponu?

Mislim da današnji trendovi prvenstveno nude puno prilika umjetnicima, pored klasičnog galerijskog izlaganja. Scena svakako raste, dolazi sve više i više mladih ljudi koji se na različite načine bave ilustracijom. Također, ilustracija se širi i primjenjuje na raznim medijima i u raznim industrijama. Prošle godine se na našem festivalu 36 Mountains prezentirala jedna naša tvrtka koja se bavi gaming industrijom i koja zapošljava desetke umjetnika. Ove godine ćemo imati priliku čuti kreativnog direktora u digitalnoj i komunikacijskoj agenciji 404, koji će nam prezentirati jednu opet drugu perspektivu. Bit će tu i ilustratori koji su se istaknuli oslikavanjem određenih interijera, kao i uspjehom na digitalnim platformama za prodaju umjetničkih djela. U svakom slučaju, mi na festivalu želimo istaknuti čime se sve umjetnici mogu baviti, odnosno u kojim se sve poslovima

vizualni umjetnici mogu pronaći.

Može li se od umjetnosti živjeti?

Gledajući iz svoje perspektive mislim da se može. Ima dosta umjetnika koji to potvrđuju. U prethodnom odgovoru sam se samo dotaknula nekih od mogućih angažmana koji umjetnicima mogu osigurati egzistenciju. Svakako da su društvene mreže i platforme za prodaju umjetničkih radova pridonijeli tome da umjetnici dođu do svojih kupaca i oni do njih. Međutim, treba biti jako uporan te puno raditi na svojoj prepoznatljivosti.

Weekend Media Festival ove godine poseban naglasak stavlja na umjetnost. Možete li reći nešto više o tome?

Suradnja s Weekendom dogodila se prošle godine kada smo publici predstavili naš dodatni festivalski program, a to su autorske grafike izrađene u tehnici sitotiska koje smo izrađivali u suradnji s umjetnicima koji su bili dio našeg festivala. Ove godine u Rovinj selimo glavnu izložbu koja će biti prikazana za vrijeme trajanja 36 Mountains festivala u galeriji Bačva HDLU-a od 6. do 9. rujna. Partner ovogodišnjeg 36 Mountains festivala je Francuska, pa je tako naša gošća ilustratorica iz Marseilla Lisa Laubreaux koja će izlagati na festivalu, ali i sudjelovati i u drugim aktivnostima. Francuska je partner i Weekenda pa se i to sjajno poklopilo.

Foto: Promo

Zemlje partneri ovogodišnjeg Weekenda su Francuska i Njemačka. Kako komentirate njihovu umjetničku scenu i što možemo naučiti od njih?

Francuska i Njemačka su oduvijek bile vodeće zemlje u tom pogledu, pa i kada govorimo o svjetskim razmjerima. Gradovi poput Pariza i Berlina imaju scene na koje se svi ugledamo i koje pozorno pratimo. Međutim, te zemlje prvenstveno nude puno više prilika za mlade, kao primjerice više galerija i izložbenih prostora, što je od iznimne važnosti za mlađe umjetnike.

Kako ste došli na ideju festivala 36 Mountains?

Festival je počeo kao studentski projekt, odnosno izložba. Pozivala sam umjetnike čije sam radove voljela te bi im dala danas poznati blok na popunjavanje i to bi izložila u galeriji Greta. Kako sam u to vrijeme dosta boravila u inozemstvu, uvijek bih pokušala izložbu pokazati i negdje vani te se tako projekt selio u Francusku i Sloveniju. U jednom trenu je interes postao veliki i sve je više ljudi pitalo kako se može sudjelovati. Tada sam zaključila da je najbolje napraviti natječaj, tako da svi imaju šansu za izlaganjem i od male izložbe rodio se festival. Festival nudi bolji i opširniji program, prikazuje više umjetnika te se spaja i s glazbenom scenom jer svake godine surađujemo s nekim od poznatih hrvatskih DJ-eva.

Što biste poručili mladima koje zanima umjetnost?

Mladima bi poručila da imaju jako puno živaca, jer su potrebne godine i jako puno rada da bi se stalo na noge ukoliko misle živjeti od umjetnosti.